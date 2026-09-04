CFK ratificó su orden de apoyar los pliegos de Mahiques: cuáles serán las excepciones

Cristina Fernández de Kirchner (CFK) ignoró las críticas de una parte de su militancia y le ratificó a los jefes del Senado que mantiene firme su orden de aprobar la mayoría de los pliegos judiciales enviados por Juan Bautista Mahiques . Las únicas excepciones serán aquellos candidatos que hayan tenido "conductas ilegales".

Se engloba en esta definición a jueces con fallos cuestionables. La última sesión la cámara alta generó una fuerte controversia en los círculos kirchneristas, porque el bloque Unón por la Patria ayudó a Pablo Yadarola a ocupar un asiento en la estratégica Cámara de Apelaciones, que tendrá a cargo casos por corrupción.

La reacción se debió a que Yadarola formó parte de la comitiva que en 2022 viajó a Lago Escondido, con empresarios y otros jueces como el actual ministro de Justicia y el padre, el camarista Carlos Mahiques . Para el relato kirchnerista, fue la mejor postal del Lawfare, el proceso de persecución judicial que denunció Cristina.

Fuentes cercanas a la expresidenta confirmaron esta postura a Letra P y acusaron los ataques al fuego amigo de figuras mediáticas y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof . Confirmaron que la decisión de la exjefa de Estado es brindar un apoyo a la mayoría de los pliegos, con la expectativa de mejorar su situación judicial, a pocos días de afrontar las audiencias por la causa Hotesur, que involucra también a Máximo Kirchner . "Cualquier decisión que sirva para que se vaya 25 minutos antes, sirve", explicaron.

El bloque conducido por José Mayans ya había votado en el recinto las propuestas de Mahiques para cubrir vacantes que se trataron en otras sesiones. Hay un dato central que facilita esa decisión: los jueces serán nombrados aún sin ayuda del peronismo, porque requieren mayoría simple. A ningún senador le agrada quedar enfrentado a un futuro magistrado.

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La jugada de CFK

Según la nueva doctrina de Cristina, Yadarola fue a Lago Escondido por su amistad con Mahiques y esa decisión no invalida su carrera, que tuvo como último antecedente ser juez penal económico. "Nunca tomó decisiones cuestionables. No tiene sentido oponerse a todos los pliegos porque sí", explican en el kirchnerismo.

La ayuda de la expresidenta al ministro de Justicia ya había tenido otros episodios concretos que no causaron revuelo en las redes sociales. En la sesión del 4 de junio, Unión por la Patria avaló en el Senado a Ana María Juan, para cubrir el Juzgado Federal de Hurlingham. Es la esposa de Marcelo Martínez de Giorgi, el juez federal que instruye la causa $LIBRA.

Ese día, la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti justificó la posición de su bloque. "Vamos a colaborar con todo lo que sea a favor de la ciudadanía, pero no vamos a claudicar en defensa de la institucionalidad", anunció la mendocina.

La doctrina de CFK se aplicó a rajatabla. Ese día, UP sólo rechazó dos pliegos. Uno fue el de María Julia Sosa, nombrada como jueza de cámara en el Tribunal de La Plata. Es la secretaria del juez Julián Ercolini, quien actuó en causas contra la expresidenta. El otro jurista que no tuvo apoyo peronista para ser juez fue Emilio Rosatti, nombrado en Santa Fe. Es el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

De todos modos, UP tampoco estuvo unido en aquellas votaciones. Dejaron sus bancas vacías Mariano Recalde (La Cámpora), la riojana María Florencia López, el entrerriano Adrián Bahl y el santafesino Marcelo Lewandowski. La fueguina Cristina López también dejó su banca vacía. Unos minutos antes, había votado a favor de Rosatti.

El nuevo Comodoro Py

El resto de los pliegos que fueron puestos a consideración fueron aprobados con el voto del peronismo. La lista es larga: hay 167 que fueron avalados por el Senado este año y Mahiques espera estirar la nómina a 300. Casi toda tendrá respaldo K. Una de las explicaciones es que muchos de esos juristas concursaron durante gobiernos kirchneristas. "Por nuestras internas, no se habían enviado. Es absurdo congelarlos", justificó ante Letra P un vocero del bloque.

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No puede garantizar la aprobación de la totalidad del texto en el recinto



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Aun así, los nombramientos empoderan al ministro de Justicia en Comodoro Py, donde las vacantes eran usadas por operadores judiciales para forzar reemplazos para instruir causas claves. Otra medida del ministro de Justicia que sacudió el principal fuero judicial fue la de jubilar al camarista Martín Irurzun.

Además, el funcionario mantiene una guerra fría con Patricia Bullrich por las vacantes judiciales. Recién la última semana, el ministro destrabó algunos pliegos que la senadora quería esconder. En ese duelo, CFK se inclina por Mahiques. El próximo paso del funcionario será sumar aliados en el Consejo de Magistratura, que en diciembre renueva sus miembros.

En el bloque peronista la decisión de avalar a Yadarola no sorprendió. Como explicó Letra P, la senadora Juliana Di Tullio indicó en la reunión de bloque que Yadarola sería respaldado y no así Pablo Bertuzzi, el otro camarista finalmente nombrado, quien sí tuvo decisiones que afectaron a Cristina.

El bloque conducido por Mayans aceptó la orden de la ex presidenta. Sólo el rionegrino Martín Soria pidió diferenciarse y se ausentó de la votación. La pasividad no sorprende: a ningún senador le gusta votar en contra de un futuro juez.

Por esa razón, en marzo, sólo 11 de los 25 miembros de UP rechazaron el de Carlos Mahiques para continuar cinco años más como camarista federal. Sólo se opuso el núcleo duro del kirchnerismo. "Es increíble que haya habido controversia por Yadarola y nadie haya apuntado a los compañeros que apoyaron a Mahiques padre", protestaron en el kirchnerismo.

Fuego amigo

Cerca de CFK protestan por el "fuego amigo" que, aseguran, agitó en redes sociales las críticas por el respaldo a Yadarola. El primer acusado es Kicillof, a quien acusan de emprender una campaña contra los senadores de UP. "Cuando se cayó el cambio a ley de tierras en el Senado, sus funcionarios decían que fue por el apoyo de la gente. Quisieron bajarle el precio a la rosca de Mayans, Di Tullio, Máximo y Sergio Massa", lo acusan.

Explican que es "comprensible" que sectores "marginales" del espacio se sorprendan, pero no aceptan que el espanto alcance a figuras experimentadas que se auto definen kirchneristas. "Nosotros queremos que un compañero esté sentado en la Casa Rosada. Pelearse con la justicia porque sí es de izquierda", se diferencian.

El pasado lunes, Di Tullio acusó directamente a la señal C5N de emprender una campaña contra el bloque peronista de la cámara alta. Recordó que un protagonista "estelar" del viaje a Lago Escondido, Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de justicia y seguridad del gobierno de CABA, es gerente de asuntos institucionales de la señal. "A no ser que la pauta publicitaria sea más importante que lo que representa (?) el propio medio", atacó. La interna seguirá.