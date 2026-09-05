La Libertad Avanza le pisa los talones al peronismo porteño con un proyecto para ayudar a los clubes de barrio

El capítulo porteño de La Libertad Avanza consiguió aprobar un proyecto para mejorar el funcionamiento de los clubes de barrio.

Mientras le disputa la agenda al PRO , La Libertad Avanza también le quiere pelear el territorio al peronismo en la Ciudad de Buenos Aires . El bloque libertario consiguió la aprobación en la Legislatura porteña de un proyecto para aliviar las exigencias burocráticas, edilicias y administrativas que pesan sobre los clubes de barrio y facilitar su regularización.

La iniciativa fue aprobada el último jueves con 52 votos afirmativos, ninguno en contra y cuatro abstenciones . La Libertad Avanza logró así un respaldo prácticamente transversal, con acompañamiento del PRO y del peronismo. Se abstuvieron la dupla del FIT/PO que integran Amanda Martín y Vanina Biassi , y los oficialistas Ignacio Parera y Rocío Figueroa .

El proyecto crea un Régimen Especial de Adecuación y Regularización para clubes de barrio y entidades deportivas sin fines de lucro, con el objetivo de simplificar trámites y permitir una adecuación progresiva de sus instalaciones y condiciones de funcionamiento.

La intención es resolver una de las dificultades más frecuentes de este tipo de instituciones. Por ejemplo, los edificios antiguos, las ampliaciones realizadas a lo largo de los años, documentación incompleta y exigencias actuales difíciles de compatibilizar con construcciones preexistentes. Para afrontar esos requerimientos, la nueva normativa permite que cada entidad acuerde con la autoridad un Plan de Adecuación y Regularización con obras, medidas, plazos y prioridades definidos según su situación particular.

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La política sobre los clubes de barrio se inscribe en una estrategia más amplia de La Libertad Avanza para construir una agenda propia en la Ciudad y disputarle iniciativa política al PRO . Desde comienzos de año, el bloque que conduce Pilar Ramírez puso en discusión reformas vinculadas con la reducción del Estado, la desregulación y la eliminación de estructuras y normas que considera burocráticas.

La reforma de las Comunas, los cambios en la VTV y la denominada Ley Hojarasca fueron algunas de las banderas con las que la escuadra libertaria logró marcarle la cancha al macrismo. En varios casos, además, el PRO terminó acompañando en la Legislatura iniciativas impulsadas originalmente por LLA.

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Con los clubes, sin embargo, LLA se mete en un terreno distinto. Se trata de instituciones con fuerte arraigo barrial que históricamente estuvieron vinculadas con la política territorial del justicialismo y que durante décadas fueron uno de los espacios sobre los que el peronismo porteño construyó relaciones, asistencia y presencia comunitaria.

La disputa tampoco comenzó con este proyecto. Durante la campaña de 2025, La Libertad Avanza desplegó recorridas y armó mesas por barrios y comunas para fortalecer una estructura territorial propia. La metodología buscó darle al partido libertario una presencia capilar en la Ciudad y replicó, con otra identidad política, herramientas históricamente utilizadas por el peronismo.

Clubes de barrio: menos multas, trámites y exigencias

El régimen aprobado durante la última sesión, marcada por la designación del Fiscal General y la Defensora del Pueblo, establece una serie de excepciones y facilidades para las instituciones alcanzadas. Entre otras medidas, simplifica procedimientos administrativos, admite formas alternativas de acreditar antecedentes y preexistencias, elimina determinadas exigencias de planos y consultas urbanísticas y permite tolerancias en algunas medidas reglamentarias para construcciones ya existentes.

También contempla soluciones alternativas en materia de protección contra incendios para edificios preexistentes, siempre que estén respaldadas por un profesional matriculado y garanticen condiciones adecuadas de seguridad. En determinadas circunstancias, incluso podrá sustituirse total o parcialmente la exigencia de sistemas de hidrantes por otras medidas compensatorias.

Durante una sesión especial, los legisladores de la Ciudad designaron a Martín López Zavaleta como Fiscal General del Ministerio Público y a María Rosa Muiños como Defensora del Pueblo de la Ciudad, junto a sus defensores adjuntos. pic.twitter.com/0xvLpx8VuY — Legislatura CABA (@LegisCABA) September 3, 2026

Otro de los puntos fuertes es la suspensión de clausuras, sanciones o ejecuciones cuando estén fundadas exclusivamente en incumplimientos formales susceptibles de regularización. La ley permite además condonar multas, recargos e intereses vinculados con faltas de habilitación, registración o documentación, aunque excluye los casos en los que exista un riesgo efectivo para la seguridad o la salubridad.

A estas facilidades se suma la obligación para el Banco Ciudad de establecer líneas de crédito en condiciones preferenciales para financiar obras, adecuaciones y gastos técnicos o profesionales vinculados con la regularización. Los trámites realizados dentro del régimen serán gratuitos.