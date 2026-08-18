La maldición del vocero: Adrián Ravier, otro dolor de cabeza para Javier Milei

Por fallas en la comunicación y dificultades para retomar la agenda económica, Javier Milei se ganó otro dolor de cabeza al designar como vocero presidencial a Adrián Ravier . El primer mandatario les transmitió su decepción a algunos de los pocos funcionarios que dialogaron con él en los últimos diez días, mientras estuvo recluido en la Quinta de Olivos sin agenda oficial.

Desde hace semanas el rol de Ravier no convence a los integrantes de la mesa política de la Casa Rosada , quienes se agarraron la cabeza en más de una oportunidad con las intervenciones públicas del portavoz. Sin embargo, es una novedad que el propio jefe de Estado haya deslizado su malestar con el funcionario que él mismo eligió y designó tras la escandalosa salida de Manuel Adorni , el vocero y jefe de Gabinete que debió renunciar por una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

"Javier ya no lo tolera, pero tampoco hay definiciones sobre si continúa o no", confió a Letra P una fuente que estuvo en comunicación con el primer mandatario en las últimas jornadas. El supuesto enojo de Milei con el exdiputado de La Libertad Avanza circula, también, como una certeza en los pasillos de Balcarce 50 desde la conferencia de prensa del martes pasado. Tan generalizado está el ruido alrededor del vocero que otras dos fuentes confirmaron a este medio declaraciones similares del Presidente.

Ravier no sólo es el vocero presidencial: el dirigente no disimula sus aspiraciones para intentar ser gobernador de La Pampa en 2027.

En la administración libertaria creen que hubo dos detonantes que podrían haber irritado a Milei, ambos por fuera de las conferencias de prensa: uno fue cuando Ravier admitió a un medio de La Pampa que el Ejecutivo desviaba fondos que le corresponden a las rutas nacionales, lo que motivó denuncias penales contra algunas funcionarios, y el otro se dio cuando el vocero vaticinó que el dólar podría estar a $ 1800 en el streaming ultraoficialista Carajo.

En instantes comenzará la conferencia de prensa del Vocero Presidencial, Adrián Ravier, en Casa Rosada.https://t.co/flDDubxAko — Vocería Presidencial (@Voceria_Ar) August 18, 2026

Javier Milei y Manuel Adorni siguen en contacto

El rosario de críticas contra Ravier coinciden con algunas de las últimas declaraciones del Presidente, que negó a fines del mes pasado un distanciamiento con su exjefe de Gabinete, a quién continúa defendiendo pese al avance de la Justicia sobre la causa de presunto enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica y omisión maliciosa. "Es honesto, sufrió un ataque desproporcionado", dijo Milei sobre Adorni.

Quienes conocen bien al primer mandatario aseguran que continúa en contacto con Adorni y que ambos esperan cierta reivindicación de los primeros dos años de la vocería presidencial. De ahí que tanto el Presidente como su exjefe de Gabinete lamenten los numerosos traspiés de Ravier frente al atril de la Sala de Conferencias.

Adorni, quien está completamente alejado de las cámaras de televisión y las redes sociales, sigue sin embargo de cerca la agenda libertaria, en la que estarían las conferencias de su sucesor. El excandidato a legislador porteño, quien se hizo famoso por sus conferencias, suele reírse desde la privacidad de su casa de la falta de timing de Ravier y de sus malos cruces con la prensa acreditada, quienes en más de una oportunidad dejan sin respuesta al vocero.

El blindaje de Lilia Lemoine y el silencio de Santiago Caputo

Por ahora son pocas las figuras libertarias que respaldan a Ravier. En privado, la secretaria general Karina Milei no tiene en mente reemplazar al funcionario, no porque no observe como el resto de los integrantes del Gabinete los errores reiterados del vocero, sino porque fue su hermano, el jefe de Estado, quien optó por Ravier. "¿Si lo sacamos a quién ponemos? Es un problema", describió un hombre que responde a la presidenta del partido oficialista, la única que hoy está en condiciones de sacar y poner nuevos funcionarios.

La otra dirigente de peso que apoya al vocero es la diputada Lilia Lemoine, una de las intérpretes más claras del pensamiento de Milei. "Se quejaban de la soberbia de Adorni y ahora que Ravier es amable y paciente, y que se banca patoteros disfrazados de periodistas que lo agreden en vez de preguntar, también se quejan", respondió Lemoine ante la consulta de Letra P sobre su evaluación del rol del exdiputado.

Se suman al blindaje público y privado algunas pocas cuentas en redes sociales asociadas a Las Fuerzas del Cielo o al ecosistema digital libertario. Pero a muchos integrantes de la Casa Rosada les llama la atención que no lo respalde Santiago Caputo, quien pensó y creó la narrativa alrededor de Ravier, con un perfil más modesto y de gestión económica y menos violento y chicanero.

A diferencia de su primer mes en la vocería, donde el caputismo solía envolver al vocero en elogios, ahora se resguardan en el silencio y hasta recuerdan una vieja anécdota que, estiman, anticipaba el malestar actual. De acuerdo a esta versión, el día que Ravier fue presentado ante otros integrantes libertarios como el futuro vocero dijo que se sentía feliz por la designación pero que no sabía cómo iba a sobrellevar el "miedo escénico" a subirse al atril de las conferencias. No era una buena señal.