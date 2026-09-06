Marcos Juárez cambia: de laboratorio de alianzas nacionales a la fórmula de una política sin marcas

La dirigencia de Marcos Juárez que competirá distribuida en siete listas en las elecciones municipales de este domingo, la única ejecutiva del año en Córdoba , dio un giro de 180 grados en la estrategia que marcaron los turnos de 2014, 2018 y 2022, cuando figuras de la alta política nacional y provincial cepillaban ese vértice de la pampa gringa.

La batalla de las intendencias Marcos Juárez: todas las listas y todos los nombres que competirán en las elecciones del 6 de septiembre

Este año las siete opciones que competirán por las sillas que ocupan la macrista Sara Majorel en la intendencia y el radical Javier Barletta en la presidencia del Concejo Deliberante municipalizaron la estrategia. Sin embargo, esa decisión no le quitará a Marcos Juárez esa suerte de anticipo de lo que se viene. ¿Pesan los padrinazgos o las marcas electorales? ¿Se impone la decisión de cambio o la valoración por lo hecho?

En Marcos Juárez, todas las boletas presentadas esquivaron adelantar esas respuestas. El cobijo en el vecinalismo fue la única alternativa que consiguieron las tres ofertas que concentran mayor expectativa para surfear tiempos bizarros, donde no se puede medir a ciencia cierta por dónde pasa el clima social de moda.

Letra P publicó en su mesa de encuestas que la sociedad marcosjuarense llega dividida entre lo que opina del gobierno de Javier Milei y el de Martín Llaryora . Al mismo tiempo, bocha la gestión de Majorel en proporciones increíbles; sufre los despidos de Metalfor en medio de la crisis metalúrgica por un modelo libertario que no atiende la industria y el cierre de la única clínica que atendía a 5000 adultos mayores afiliados al PAMI; y protesta por los impuestos que cobra la provincia.

La batalla de las intendencias Marcos Juárez vota en un escenario de tercios: qué se juega cada candidato Liderazgos, gestión y renovación, a prueba https://t.co/HedSG5Rjap @YaniPassero pic.twitter.com/VBqNC5GNHK

Los armados parten de esa incertidumbre, de problemas que la política no resuelve. ¿Empieza a suceder la ruptura de la dirigencia con su electorado en contextos más chicos? ¿Puede ser Marcos Juárez, esta ciudad “pueblo”, un ejemplo del rechazo a la política también en planos más domésticos?

El repliegue al vecinalismo

El exintendente Pedro Dellarossa (Marcos Juárez Puede) -que años atrás le abría las puertas a Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich y generaba fervor en su electorado- se recostó en su mesa chica. La nómina se conforma con referencias de su núcleo de confianza. Siquiera correspondió el lugar que Luis Juez, quien salió apoyarlo, ponía en juego en el Concejo. Dellarossa no quiso la marca PRO, Frente Cívico ni La Libertad Avanza cerca de su nombre. Solo cambió de parecer durante el cierre de campaña, en una señal que sus contrincantes evaluaron como un signo de debilidad.

LA BATALLA DE LAS INTENDENCIAS Marcos Juárez ya tiene las siete listas que competirán el 6 de septiembre por suceder a Sara Majorel.



Será la única elección ejecutiva del año en Córdoba.



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Verónica Crescente apeló a la tradición al reflotar a la gloriosa Unión Vecinal que gobernó ese enclave productivo desde la restauración de la democracia hasta el ascenso del experimento Cambiemos. Ya no quiere ser vinculada con Juan Schiaretti, su promotor en 2022, cuando Dellarossa le vio el talento que podría hacerle sombra en sus planes de patrón. El ungimiento de Majorel hoy puede jugarle en contra al ingeniero que buscará su tercer mandato.

Crescente apostó por más vecinalismo y rostros nuevos, con poca o nula experiencia política para sortear el clima social enrarecido. La oferta vecinalista, como también la entiende su retador, puede ser la carta de acceso a un padrón que creció por la incorporación de jóvenes que votan por primera vez.

Las huellas de Martín Llaryora

Quizás el giro más curioso lo dio el cordobesismo. El gobernador Llaryora le sacó el sello a su ahora exfuncionario Germán Font. Tiene sentido: el peronismo nunca pudo hacer pie en el municipio, pero no hay duda alguna de que las huellas del armado del mandatario están en la lista de Generación Marcos Juárez.

Eduardo Foresi, un histórico candidato a intendente del peronismo, encabeza la lista para el Concejo. La transversalidad del Partido Cordobés se expresó en la incorporación del exreferente de la Unión Vecinal Santiago Lambertucci y figuras del sector productivo como Jorge Brunori, ingeniero agrónomo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Martín Llaryora en Marcos Juárez

El remate fue el repliegue de Diego Heredia, el referente del Frente Renovador. El dirigente deportivo bajó su lista y en el cordobesismo admiten que el peronismo irá unido, aunque con un perfil cuidado. No es secreto que Sergio Massa dice a sus armadores locales que la consigna es “no molestar a Martín”.

El laboratorio de la antipolítica

Vecinalismo exacerbado, campaña de cercanía y agenda estrictamente local será el menú de una elección que supo ser vidriera nacional y globo de ensayo de alquimias políticas mayores.

Otros tiempos: Pedro Dellarossa recibía a Mauricio Macri

Esta vez, el experimento parece ser de otro tipo: observar qué ocurre cuando las marcas nacionales no tienen un peso concreto y la dirigencia decide replegarse sobre el territorio, los nombres propios y las identidades locales.

Con todo, eso no significa que la noche de este domingo 6 de septiembre, cuando se cuente el último voto, haya un solo nombre ganador. Marcos Juárez, por más que esta vez intente esquivarlo, nunca será una simple elección vecinal. Sigue siendo un laboratorio. Sólo cambió aquello que está poniendo a prueba.