Mientras tensiona con Javier Milei, China le abre la puerta al presidenciable Axel Kicillof

Mientras China escala la tensión en la relación con Javier Milei , el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof , prepara su desembarco en Beijing, para principios de noviembre , en una misión que incluirá reuniones de carácter comercial y productivo y encuentros con funcionarios, con la mirada puesta en 2027.

El viaje de Kicillof está programado en una fecha sensible para el calendario global y también para la relación bilateral entre Argentina y el gigante asiático. El gobernador iniciará su agenda de actividades en China el martes 3 de noviembre, el mismo día en que se celebrarán las elecciones de medio término en Estados Unidos. Las encuestas marcan que Donald Trump , principal enemigo de China y protector de Milei, se encamina a una derrota.

En paralelo, el gigante asiático empezó a perder la paciencia con Milei. La relación bilateral atraviesa su peor momento desde que el libertario llegó a la Casa Rosada. El canciller Wang Yi llamó en las últimas horas a consultas al embajador argentino Marcelo Suárez Salvia para expresarle su malestar por la fake news difundida por el director de Comunicación Digital, Juan Pablo Carreira , que señalaba a China como responsable por la tragedia de Nepal.

Kicillof estará en China solo cuatro días y tendrá una agenda intensa y ajustada. El gobernador pasará primero por Beijing y luego se trasladará a Shangai, donde participará de la inauguración de la CIIE 2026 -feria internacional de importaciones y exportaciones más grande del país-, que comienza el 5 de noviembre. Kicillof volará de regreso a la Argentina al día siguiente para llegar a tiempo a la visita del papa León XIV, que aterrizará en Buenos Aires el 8 de noviembre.

La agenda de Kicillof en China tendrá un perfil productivo. El equipo del gobernador prepara reuniones con las principales empresas estatales y privadas que tenían grandes proyectos en la provincia de Buenos Aires que quedaron congelados por la presión que Estados Unidos ejerce sobre el gobierno de Milei.

En ese grupo están, por ejemplo, el convenio con China National Nuclear, que se firmó en 2022 para la construcción de la central nuclear Atucha III, en la localidad bonaerense de Zárate, y fue paralizado por la administración libertaria, y el acuerdo con China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd. (CET), y su sucursal CET Argentina, que preveía una inversión de 1.100 millones de dólares en transporte eléctrico.

Kicillof también se reunirá con representantes de la empresa Power China, por proyectos fotovoltaicos y eólicos, y con ejecutivos de Gezhouba, abocada a obras de saneamiento y construcción de acueductos. Además, hablará sobre empleo con la tecnológica Huawei –por proyectos de Datacenter-, automotrices y empresas de electrodomésticos como Midea, que fabrica en Brasil. La idea es evaluar la posibilidad de que las empresas del gigante asiático instalen plantas de producción en la provincia y buscar proyectos que no impliquen garantía soberana, es decir, que no requieran de la intervención del gobierno de Milei.

El gobernador estará acompañado por una delegación de empresarios invitados por el ministro de Producción, Augusto Costa, y su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. En el marco de la feria, los empresarios se reunirán con compradores chinos para potenciar sus exportaciones.

El posible encuentro con Xi Jinping

Además de las cuestiones comerciales, Kicillof se reunirá en Shangai con Dilma Rousseff, presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, el bloque económico, político y comercial del que Milei retiró a la Argentina para congraciarse con Trump, apenas asumió como presidente.

Tanto en Beijing como en Shanghai, el gobernador tendrá reuniones con funcionarios y autoridades del Partido Comunista (PC) que tienen un peso político central para el gobierno. Además, el gobernador dará una conferencia en una de las universidades más prestigiosas de China, que le dará una distinción y propondrá una colaboración en el marco del avance chino en materia de inteligencia artificial.

| Nos reunimos con el embajador de la República Popular China, Wang Wei, con el objetivo de potenciar la relación entre ese país y la Provincia.



Profundizar nuestros vínculos bilaterales es fundamental para el desarrollo bonaerense. pic.twitter.com/I4YUdjoVoF — Axel Kicillof (@Kicillofok) February 17, 2024

Según reveló este jueves el exembajador argentino en China Sabino Vaca Narvaja, que colabora con la organización del viaje, es posible que Kicillof se vea con el presidente Xi Jinping en el marco de la feria de Shanghai. Si bien no tendrá una reunión bilateral –el presidente chino solo se reúne con sus pares- es posible que tengan un breve intercambio de saludos.

Kicillof y Xi Jinping se conocen de los tiempos en los que el gobernador era ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner y participó de reuniones con las delegaciones de ese país. Además, integró la delegación que acompañó a Alberto Fernández en febrero de 2022 para concretar acuerdos bilaterales e incorporar a la Argentina a la Franja y la Ruta de la Seda.

El viaje a China será de máxima importancia para Kicillof en su posicionamiento como posible candidato presidencial para 2027 y una señal potente al gigante asiático de su voluntad de normalizar las relaciones en caso de que el peronismo gane las elecciones.

La relación de China con el gobierno de Milei se deteriora cada día. El último episodio, protagonizado por Carreira, ameritó la llamada a consultas al embajador argentino y hasta especulaciones sobre si la escalada puede llegar a la cancelación del swap equivalente a 19 mil millones dólares que el Banco Central cuenta en sus reservas.