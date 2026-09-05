Sergio Massa 2027: el operativo en Buenos Aires

Sergio Massa le mostró esta semana a los dirigentes del Frente Renovador de Buenos Aires la bandera de largada. A poco más de un año de las elecciones, el exministro que ya se mueve como candidato y le pidió a los suyos que activen los armados territoriales y salgan a caminar en todos los distritos.

"Si hay que poner el pecho, se va a poner", le dijo Massa a un grupo de intendentes del sudoeste bonaerense de su espacio esta semana. La frase potenció el incipiente operativo clamor que empezó a surgir desde las entrañas del FR, con voces que salen a reivindicar su gestión en Economía y a plantearlo como el que mejor puede pararse para derrotar a Javier Milei el año que viene.

Massa viene manejando los tiempos como los planeó. En privado había anticipado que, pasado el Mundial, empezaría a mover fichas hacia una candidatura. Esta semana, por sus oficinas de avenida Libertador desfilaron intendentes, diputados y referentes de todos los sectores del peronismo. La lógica no es nueva: como en 2023, busca instalarse como una figura central de la política antes de cualquier definición formal.

La movida por ahora tiene eje en la provincia de Buenos Aires, donde el massismo tiene su principal fuerza. El mensaje que bajó esta semana a todo el armado territorial es uno solo: que haya candidatos propios en todos lados , sobre todo en los distritos que gobierna la oposición o donde el intendente peronista está impedido de ir por otra reelección. La orden fue concreta: salir a caminar, hablar con los vecinos y conectar el discurso con la agenda del endeudamiento y el malestar económico. Esa red territorial es, además, una manera de negociar desde una posición de fuerza si la interna termina resolviéndose por acuerdo.

"Si hay que jugar, vamos a jugar", fue la frase que usó Massa frente a cinco jefes comunales de la Sexta sección También hubo un pedido de redoblar esfuerzo y caminar el territorio https://t.co/5U4WWKmuoX @Joseima pic.twitter.com/LbLBeN4qjE

Ese operativo ya venía en marcha en otras secciones. El fin de semana anterior, en Maipú, el massismo lanzó la conquista de 14 de las 27 intendencias de la Quinta sección, con el nombre de Juan Manuel Cheppi instalándose en Mar del Plata. Esta semana le tocó a la Sexta: el martes, en sus oficinas de Libertador Massa recibió a los cinco intendentes de la sección - Pablo Gárate (Tres Arroyos), Ricardo Marino (Patagones), Matías Nebot (Saavedra), Sergio Bordoni (Tornquist) y Carlos Bevilacqua (Villarino)- y les pidió que los dirigentes sin municipio propio caminen los distritos, incluso los que gobierna el propio peronismo.

El viernes fue el turno de la Cuarta sección, en Junín, sin la presencia de Massa. El FR tiene estructura en 17 de los 19 distritos de esa sección y el armado quedó a cargo del vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense Alexis Guerrera, junto con los intendentes Darío Golía (Chacabuco), Juan Martínez (Rivadavia) y Fernando Rodríguez (General Pinto). El objetivo es salir a disputar otros distritos de peso, como Junín, de la mano de Valeria Arata.

El envión viene desde la reunión de mediados de agosto en el hotel Emperador, donde Axel Kicillof, Máximo Kirchner y un grupo de gobernadores peronistas discutieron, con las PASO como bandera, el mapa de la interna rumbo a 2027, tal como contó Letra P.

Sergio Massa, Máximo Kirchner, Axel Kicillof

La incógnita bonaerense

En medio de esos movimientos, sigue abierta la incógnita sobre si el armado podría desembocar en una candidatura a gobernador. Él mismo lo descartó meses atrás en privado, pero es un escenario que en el propio massismo nadie da por cerrado. "Yo no soy quién para descartarlo", dijo Guerrera esta semana, aunque remarcó la vocación "inclaudicable" de Massa por la presidencia.

El de candidato a gobernador es un casillero que el massismo no tiene con quién cubrir: en su momento sonaron los nombres de Juan Andreotti (San Fernando) y del diputado Sebastián Galmarini, pero a poco más de un año de las elecciones ninguno de los dos dio muchas señales de proyectarse para esa pelea, para la que hay anotados de todas las tribus del peronismo.

En círculos del massismo se habló por estos días de un posible escenario de acuerdo en Buenos Aires independientemente de lo que ocurra con la candidatura a presidente. Una suerte de armado en "Y", con dos o más candidatos arriba y un solo candidato en Buenos Aires. La hipótesis reforzó el escenario de Massa como ese candidato de unidad en la provincia. Por ahora, pura especulación.

Por lo pronto, el exministro aceita todos los puentes. En los próximos días, según trascendió, la Liga de Intendentes bonaerenses -el espacio que reúne a 12 jefes comunales peronistas del conurbano y el interior- irá a ver a Massa para plantear lo que ya reclaman públicamente: que el próximo candidato a gobernador salga de un municipio. Es otro escenario posible también para Massa, que podría terminar respaldando a algún intendente en el marco de ese acuerdo.

El antecedente es el cruce entre fútbol y política ocurrido el 12 de abril en un partido jugado en San Vicente. Participaron Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Gastón Granados (Ezeiza) y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, además de Andreotti. Sebastián Galmarini capitaneó el equipo massista y Massa cerró la jornada con un asado en el que se mostró como"el gran DT".

Operativo clamor

La defensa de la gestión de Massa al frente del Palacio de Hacienda, entre 2022 y 2023, es la otra pata del operativo. Para volver a instalarse, necesita sacarse se encima la mochila del recuerdo del final de su gestión y la escalada inflacionaria. En los laboratorios del FR confìan en que el malestar con el gobierno de Milei ayude.

Como antes había hecho Guillermo Michel, esta semana Alexis Guerrera salió a defender la gestión Massa en Economía: "Era con la gente adentro o con la gente afuera", dijo, y agregó que "era con inflación, pero con heladeras llenas". Para el diputado, la inflación de Milei es similar o "un poco más alta" que en 2023, pero sin paritarias ni subsidios de por medio. Es la línea argumental con la que empezará a crecer en las próximas semanas el operativo Massa 2027.