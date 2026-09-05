Radiografía de las listas en Bariloche: todos los nombres para las elecciones del 1 de noviembre

A horas del cierre de listas que definirá el tablero de la elecciones para convencionales constituyentes en Bariloche , oficialistas y opositores ajustan afinan detalles para oficializar los nombres que discutirán la futura Carta Orgánica de la ciudad más importante de Río Negro . Como viene contando Letra P , las elecciones servirán como ensayo general para la pelea provincial de año próximo.

El plazo para la presentación formal vence el lunes 7 a las 13. El oficialismo municipal que encolumna detrás del intendente Walter Cortés , aliado con el Juntos Somos Río Negro de Alberto Weretilneck , llevará en lo más alto de la lista a Yanina Sánchez , Alberto Arabarco y Leandro Lescano .

La alianza entre se denomina Estamos Haciendo Bariloche y pujará con una docena de sellos. Las más importantes son las que encabezan La Libertad Avanza y el Partido Justicialista , que también tienen definidos los principales nombres para salir a discutir con el oficialismo.

Como había adelantado el intendente Cortés a Letra P , fue él quien eligió los dos primeros lugares de la lista, sin abrirle el juego a Weretilneck. Sánchez es la asesora letrada de la municipalidad. Tiene una amplia experiencia en su estudio jurídico, especialmente en temas previsionales. Años atrás presidió el Colegio de Abogados de la ciudad andina.

Por su parte, Arabarco está íntimamente ligado al intendente desde el Sindicato de Empleados de Comercio , donde se desempeña como secretario gremial. En la ciudad es conocido por una serie de escándalos policiales y judiciales que cuentan una condena por agredir físicamente a un hombre a la salida de un local bailable y un porcesamiento por el delito de extorsión. Fue por el bloqueo del ingreso a un comercio durante seis días, exigiendo la “donación” del 5 por ciento de los haberes de los empleados a la mutual del sindicato. En diciembre de 2020 Arabarco volvió a ser noticia cuando agredió físicamente y amenazó al gerente del supermercado La Anónima.

Weretilneck pudo colocar recién al tercero de la lista. Los orígenes políticos de Lescano deben rastrearse en el partido vecinal PUEBLO, cuyo máximo referente fue Gustavo Gennuso, exintendente por dos períodos desde las filas de Juntos Somos Río Negro y funcionario del gobierno nacional de Javier Milei en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). De joven, en 2005 Lescano había impulsado una organización que planteó diversos temas de debate para la Carta Orgánica sancionada un año más tarde, la que se reformará ahora. Luego fue concejal y más tarde legislador provincial.

El peronismo va con defensores, brigadistas y vecinalistas

En el peronismo también hay confirmaciones. La propuesta de Fuerza Bariloche estará encabezada por la exdefensora municipal del Pueblo Andrea Galaverna. Se trata de una médica y docente universitaria, muy activa en la vida política de la ciudad. En 2023 fue candidata a intendenta por Incluyendo Bariloche, que agrupaba distintas expresiones de justicialismo. Logró apenas 10% de los votos, cuatro puntos por debajo del voto en blanco.

Andrea Galaverna fue candidata a intendenta por Incluyendo Bariloche en 2023.

Tras Galaverna se encuentra un trabajador del Servicio de Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales. (SPLIF). Se trata de Javier Inalef, que en tiempos de pandemia protagonizó protestas contra el gobierno provincial, entonces a cargo de la también barilochense Arabela Carreras, por la falta de equipamiento y vehículos para el combate al fuego.

Más atrás están Josefina González Elizondo, una abogada que trabajó en el Concejo Deliberante como asesora; Tomás Guevara, con experiencia en Tierras; y Verónica Sierpe, dirigente vecinal y presidenta del barrio 2 de abril.

La Libertad Avanza nomina a un exfiscal, un viejo funcionario de Juntos y una informática

El exfiscal Martín Govetto encabezará la lista del armado que reúne La Libertad Avanza, el PRO, CREO y Bariloche Unido. Govetto dejó la fiscalía en 2023, alegando una sobrecarga de trabajo. En ese momento tuvo el apoyo de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que cuestionó a las autoridades judiciales ante la falta de apoyo al trabajo del fiscal, que atendía cuestiones de género y cibercrímen.

A Govetto lo secunda un consultor en asuntos públicos y empresas, formado en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Se trata de Joaquín Escardó, un economista que fue contratado por la gestión Gennuso en 2021 hasta noviembre de 2023 para hacer tareas de consultoría en al Secretaría de Hacienda. Cobraba 269.900 pesos, unos mil dólares mensuales al cambio oficial. De cualquier forma, la relación del segundo de la lista libertaria con el Estado puede ubicarse bastante más atrás, ya que había sido funcionario en la intendencia de Marcelo Cascón y subsecretario de Turismo de la provincia en la administración Weretilneck.

Martín Govetto encabezará la lista de La Libertad Avanza.

En tercer lugar se encuentra Graciela Alfaro, ingeniera de software. Preside la Fundación Resiliencia, organización que lucha contra la epilepsia refractaria y trabaja por la inclusión, de acuerdo a la presentación realizada por el espacio libertario.

El resto, caras conocidas y no tanto

Entre las otras nueve opciones electorales se encuentran caras conocidas. El exintendente Cascón liderará la lista radical. Ya lo había deslizado semanas atrás en diálogo con este medio. Será en el marco del Acuerdo Cívico por Bariloche, que integran la UCR y el ARI, no aliados a Juntos en esta instancia local.

Por fuera del peronismo se presentó el massista Frente Renovador, cuya lista lidera el referente local Alejo Ramos Mejía. Se trata de un exlegislador con vínculos cercanos a Weretilneck y al presidente del bloque de la Legislatura, Facundo López. La alianza que encabeza se denomina Bariloche Sumar Sur, e incluye a las dirigentes Pamela Ledesma y Lihuen Castillo. Ledesma representa a SUR, fuerza política fundada en los 2000 por el exintendente Alberto Icare y de cuyas filas surgió, entre otros dirigentes, la exgobernadora Carreras.

Otra cara repetida es la del sociólogo Pablo Chamatrópulos. Su partido Podemos se presenta sin alianzas. Fue concejal, candidato a intendente y también tiene experiencia en el vecinalismo. Lo acompañan Rocío Arriagada y Alberto Andrés López.

El padrón provisorio para la elección de noviembre cerró hace un mes y tiene 113.490 personas habilitadas para votar. Sólo podrán hacerlo los mayores de 18 años, a diferencia de las elecciones nacionales en las que el voto desde los 16 es optativo. La ciudad estará dividida en 23 circuitos que ocuparán a 700 personas para los servicios de autoridades de mesa y otras tareas. El costo proyectado ronda los 120 millones de pesos.