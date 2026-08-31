Encuentro en La Pampa: Kicillof y Ziliotto, juntos contra Milei y una foto para usar on demand

Los gobernadores de La Pampa, Sergio Ziliotto y de Buenos Aires, Axel Kicillof, rubricaron acuerdos y mostraron que están parados en la misma vereda. FOTO: www.radiokermes.com

“El federalismo debería tener un gobierno nacional que crea en él, y no lo tenemos”, se lamentó el gobernador bonaerense Axel Kicillof durante el encuentro que mantuvo con su par Sergio Ziliotto , en La Pampa . Juntos salieron al cruce de la motosierra libertaria y reivindicaron reclamos que ambas provincias sostienen desde el comienzo mismo de la gestión de Javier Milei .

A Kicillof el encuentro le sirvió para seguir instalando su proyección nacional, en la búsqueda de una candidatura presidencial. Ya desembarcó en Formosa , Tierra del Fuego , Córdoba , Corrientes y Chaco . A Ziliotto, la foto le viene bien para ratificar su liderazgo al frente del PJ pampeano, convulsionado por las internas.

Los dos jefes territoriales que se reconocen opositores a la Casa Rosada firmaron convenios en distintas áreas coincidieron en fustigar el Estado ausente que encarna La Libertad Avanza y, ante esa situación, reclamaron que la Nación derive a las provincias los recursos necesarios para afrontar las tareas que Milei decide abandonar.

Kicillof y Ziliotto mantuvieron el encuentro dentro de los carriles institucionales, más en tono de gestión que de campaña, pero ambos le dieron alto volumen político al encuentro , ya que participaron los gabinetes casi en pleno e incluso varias intendencias de La Pampa.

Acudieron el jefe comunal de Santa Rosa, Luciano di Nápoli , y la intendenta de General Pico, segunda ciudad de la provincia, Fernanda Alonso . Por el lado bonaerense, participaron Carlos Bianco (Gobierno) y Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), dos dirigentes clave en la construcción de la candidatura presidencial de Kicillof.

Axel Kicillof, Ziliotto y el federalismo en el centro

“Esta es la forma de honrar ese principio fundante de nuestro país, que es el federalismo”, dijo Kicillof. “Venimos a ratificar institucionalmente el trabajo que hacemos desde el primer día de gestión, a favor del federalismo y para un desarrollo armónico”, coincidió Ziliotto.

El encuentro estuvo centralmente dedicado al análisis de acuerdos para prevenir y contener los efectos que el fenómeno climático de El Súper Niño pueda tener en la primavera/verano. Buenos Aires y La Pampa comparten el Río V, que es uno de los recursos hídricos que pueden volverse problemáticos si caen lluvias abundantes, como se prevé.

Ziliotto coló en su presentación en el Salón de Acuerdos de la Casa de Gobierno episodios que forman parte de la memoria colectiva pampeana, cuando el entonces gobernador peronista Carlos Verna no conseguía ninguna posibilidad de diálogo con su par del PRO María Eugenia Vidal. Ziliotto destacó que eso cambió positivamente, porque ahora “hay diálogo, obras y políticas públicas conjuntas” entre provincias.

El ministro de Obras Públicas bonaerense, Gabriel Katopodis, había sido una de las voces cantantes en el acto formal, donde también tomó la palabra el secretario de Recursos Hídricos de La Pampa, José Gobbi.

Javier Milei, el gran ausente

Como adelantó Letra P, Kicillof y Ziliotto reprocharon una vez más que la Nación desatienda las obras de infraestructura y que no cumpla con la ley que prevé destinos específicos para algunos fondos que se recaudan impositivamente. Hubo palos contra la motosierra libertaria.

“Hay recursos para las grandes obras, para la infraestructura. Hoy el gobierno nacional dice que no hace falta Estado y trabaja para destruirlo. La secuela es que recaudan dineros que se tienen que usar para vialidad y obras hídricas, pero nada de esos fondos se usan para esas funciones. Se pagan impuestos, ellos recaudan, pero esos fondos no vuelven para lo que se necesitan”, se lamentó el gobernador bonaerense.

Ziliotto insistió en que las provincias están dispuestas a recibir algunas funciones o hacerse cargo de determinadas tareas, pero a cambio de los recursos correspondientes. Insistió en reclamar presencia del gobierno nacional y aseguró: “De nuestra parte, vamos a estirar al máximo los recursos”. Acusó a Milei porque “toma decisiones sobre un país que no conoce y mirando más la macro que la micro”.

Acuerdos y flores entre gobernadores

Además de avanzar sobre cuestiones hídricas y de la obra pública, firmaron convenios entre distintas áreas de gobierno. Hubo un importante capítulo destinado a la seguridad, con la rúbrica del ministro bonaerense Javier Alonso. También avanzaron en acuerdos del área de género.

Axel Kicillof y Sergio Ziliotto, gobernadores de Buenos Aires y La Pampa, en la misma vereda desde diciembre de 2023. FOTO: www.radiokermes.com

Se concretó otro convenio entre los bancos provinciales, para trabajar de manera cooperada. “La banca pública la tomamos como instrumento de desarrollo, distribución y para intervenir en procesos económicos, todavía más en momentos de crisis”, dijo Kicillof.

No faltaron flores entre ambos jefes territoriales. Kicillof recordó que conoció a Ziliotto en el Congreso. “Tuvimos encuentros sobre cuestiones tributarias, para defender el federalismo fiscal. Estamos batallando desde entonces, pero no esperábamos una situación como esta”, admitió, respecto del abandono total por parte de la Nación.

Kicillof también puso en el radar los Aportes del Tesoro Nacional: “Son una parte de recursos coparticipables; a la Nación va el 60 por ciento y debería invertir en comprar medicamentos y otros montón de cosas que no hacen. Pero, además, también nos niegan a las provincias los fondos que nos corresponden”.