Di Nápoli descartó ir a una interna del PJ en La Pampa, pero no despejó la incógnita: ¿se abre o acuerda?

Luciano di Nápoli, el intendente de Santa Rosa, capital de La Pampa, en la fiesta barrial de Villa Parque para inaugurar obra pública.

El peronismo de La Pampa se asoma a un nuevo escenario, en el que se aceleran los posicionamientos después de que el intendente de la capital Santa Rosa , Luciano di Nápoli , descartara la posibilidad de pelear una interna electoral dentro del PJ .

La advertencia del jefe comunal santarroseño, anotado en la pelea por la sucesión del gobernador Sergio Ziliotto , encierra algunos grises. Dispara la posibilidad de que el intendente acepte una negociación que lo impulse a otra reelección, pero es también una forma de tirar de la cuerda para darle más vida al sello Fuerza Pampa , de reciente creación compañera.

La reacción del sistema peronista ante el nuevo posicionamiento fue exclusivamente puertas adentro. El único ruido que apareció en medio de ese silencio público fue el del sindicalista Jorge Lezcano , que aprovechó la oportunidad para lanzarse como el precandidato a gobernador del espacio interno Identidad Peronista .

Por un lado, la definición de di Nápoli, que parecía lanzado a una pelea interna dentro del PJ , abre la puerta a que la pelea que sacude al peronismo circule por la canaleta de la racionalidad y de que la sangre no llegue al río.

“Copete” usó un tono conciliador y dijo que trabaja “para la unidad del peronismo” y a la vez no desecha ir por otra reelección . Eso le viene bien a la conducción del PJ, porque le apaga sus ambiciones provinciales y lo pone en la línea de largada como claro favorito en la capital.

Como contó Letra P, una hipótesis en danza dentro del PJ, es que la candidata a gobernadora sea la ultravernista Alicia Mayoral, que es la vice de Ziliotto y por lo tanto no tiene reelección. Eso puede postergar la lucha de fondo por el liderazgo del peronismo.

Incluso Di Nápoli abrió más de una puerta en ese sentido. “Algunos seguimos creyendo que se puede lograr la unidad. Quiero sentarme en una mesa de diálogo con los distintos dirigente. Yo prefiero mil veces tender puentes que levantar muros. Pero hay que ponerse de acuerdo”, tiró.

Pero también la dejó picando: “El camino es la unidad y el consenso. Y si no lo hay, habrá que buscar otras alternativas”.

Un sello del peronismo al alcance de la mano

Por las dudas, Di Nápoli ya tiene un sello amigo a mano que se llama Fuerza Pampa. Se trata de una creación en la que aparecen formalmente los intendentes de Lonquimay y Anchorena, Manuel Feito y Gustavo “Pata” Pérez, que acompañan el recorrido de di Nápoli, además de autoridades del riñón del propio Copete.

Los intendentes Gustavo Pérez y Manuel Feito, al presentar Fuerza Pampa. Detrás, los funcionarios de di Nápoli: César Ortiz y Pablo Ferrero.

Di Nápoli ratificó que no es parte de esa agrupación surgida desde el propio peronismo, pero concedió. “Son compañeros que uno quiere y respeta mucho. Me parece absolutamente lógico lo que han hecho, buscar una alternativa, después de que fuera imposible dar la disputa interna”, dijo.

Di Nápoli renovó la queja por la interna que no fue, el año pasado, cuando intentó desafiar a Ziliotto en la presidencia del PJ, pero la Junta Electoral lo dejó afuera de la cancha. El intendente insiste ahora en que esa jugada fue “injusta, irregular e ilegal” y a partir de esa situación entiende que “no hay garantías” para una elección interna para definir candidaturas. “De ninguna manera estaremos ahí. No es nuestro camino”, reafirmó.

Di Nápoli soltó esas declaraciones, que movieron el avispero del oficialismo, en un acto barrial multitudinario y festivo, que fue un golazo para su gestión: inauguró asfalto y mejoró los espacios públicos del antiguo barrio de Villa Parque, que nunca había accedido a obras de ese tipo.

Jorge Lezcano se sumó al baile del PJ

La dirigencia del peronismo tomó los dichos de Di Nápoli con prudencia y sin reacciones a cielo abierto, con la excepción de Jorge Lezcano, que aprovechó para arriar agua a su molino y terminar de blanquear su posicionamiento como candidato a gobernador.

Jorge Lezcano es secretario general de UPCN en La Pampa: ocupó ese cargo por primera vez en el '98.

Es el más acelerado en una carrera en la que no tiene la pole position, porque no cuenta con los mismos fierros ni los mismos padrinos que el senador ziliottista Daniel Bensusán, la intendenta vernista Fernanda Alonso o el diputado Ariel Rauschenberger.

Lezcano es, formalmente, asesor del gobernador, pero también jefe del sector interno provincial Identidad Peronista. Secretario general de UPCN y exdiputado, tiene una construcción extendida en la provincia que se hace fuerte en Santa Rosa, donde fue el tenso aliado de Di Nápoli para la reelección de 2023.

Lezcano agarró del pico las declaraciones de Di Nápoli sobre las internas “sin garantías”, para renovar el relato de que perdió con trampa en el PJ en 2011 y 2019, cuando cayó en las internas por la Intendencia de Santa Rosa.