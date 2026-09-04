Toto Caputo y María Ibarzábal, voceros del Plan Colchón, tienen el 95% de sus ahorros en el exterior

Toto Caputo y María Ibarzábal Murphy presentaron el proyecto de Inocencia Fiscal II , el 22 de julio, con el objetivo de incentivar a las personas que tuvieran dólares fuera del sistema a que los inviertieran en el país. Sin embargo, el ministro de Economía y la secretaria de Legal y Técnica no predican con el ejemplo: mantienen más del 95% de sus ahorros en el exterior .

El dato surge de las últimas declaraciones juradas que presentaron ante la Oficina Anticorrupción (OA) . En sintonía con el resto del equipo económico, que en 2024 tenía la mitad de su patrimonio en conjunto en dólares , el titular del Palacio de Hacienda no sólo siguió apostando el año pasado a la moneda norteamericana, sino que casi todos sus activos líquidos se encuentran fuera de Argentina.

Entre varias cuentas bancarias, cinco plazos fijos y dinero en efectivo, Caputo declaró atesorar en el país $ 608 millones ; mientras que en depósitos bancarios en el exterior registró $ 12.422 millones . Es decir que, de los $13.030 millones que declaró como ahorros en total, el 95,3% está fuera del país .

Caputo arrancó 2025 con $ 11.851 millones de patrimonio, que escalaron a $ 19.509 millones a fin de año: un incremento nominal de $ 7.658 millones, equivalente al 64,6% .

Sin embargo, con lo que más ganó el ministro fue con sus fondos exteriorizados. Cerró 2024 con $ 5.937 millones que se convirtieron a fin de año siguiente en $12.422 millones . Más del doble. Si bien todo el dinero extranjero que un funcionario declara ante la OA debe pesificarse, el salto no sólo se explica por la modificación del tipo de cambio.

Los ahorros de Toto Caputo.

Caputo ganó especialmente con una cuenta corriente en dólares en los Estados Unidos, en la que al cierre del año tenía la mayor parte de sus ahorros: $ 11.738 millones.

La excusa del ministro

Por Twitter, el periodista Ariel Lijalad lo consultó por la extranjerización de su patrimonio. El ministro recriminó: "No hago nada con mis ahorros porque si hago algo, y sale bien, tipejos como vos van a decir que gané porque tenía información".

A pesar de la excusa del ministro, en lo formal, el Gobierno insiste con la idea de volcar billetes verdes a la economía argentina. "A nivel de país tampoco nos sirve que la gente tenga los dólares debajo del colchón, porque necesitamos crecer como país, necesitamos que la economía crezca y necesitamos recaudar más. ¿Cómo vamos a recaudar más? De dos maneras: formalizando la economía y creciendo", sostuvo al presentar Inocencia Fiscal II. Si bien sus ahorros en el exterior están declarados, no están en el país para mover la actividad doméstica.

La extranjerización de los ahorros de funcionarios es un debate que no ha vuelto a instalarse en la agenda desde el mandato de Mauricio Macri, cuando hasta el entonces presidente estuvo obligado a repatriar unos fondos que tenía depositados en el Merrill Lynch, como señal de credibilidad al modelo económico, que, entre otros, decidía Caputo como integrante de aquel gobierno.

El dinero de María Ibarzábal en Uruguay

Un porcentaje similar de extranjerización tiene el patrimonio de Ibarzábal, quien completó la mesa de la conferencia de prensa para anunciar la ampliación del régimen que, según expertos, puede ser un "tapón fiscal" para que contribuyentes puedan blanquear fondos. Que el entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se adhiriera, antes de renunciar y mientras la Justicia investigaba su patrimonio, no fue la mejor publicidad para Inocencia Fiscal I.

El nuevo proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados la semana pasada, pero para conseguir el consenso de aliados el Gobierno debió excluir a los funcionarios de sumarse al nuevo régimen, como sí habían podido hacer antes.

Ibarzábal tiene en Argentina $ 4.997.565 en depósitos bancarios; al tiempo que declaró $ 142.360.146 en Uruguay, en una cuenta comitente que clasificó como "Herencia". En su balance de 2024 esos fondos no estaban y recién aparecieron en su declaración jurada del año pasado.

Los bienes de María Ibarzábal Murphy.

En el país, la secretaria de Legal y Técnica anotó una caja de ahorro en pesos por $ 4.983.629. Allí tiene la mayor parte de sus ahorros en el sistema bancario doméstico. Tiene otra con $ 155,84; una en dólares equivalente a 12.999 pesos; y una cuenta comitente, con $ 780. No declaró dinero en efectivo.

En el exterior registró u$s 109.390, monto que al tipo de cambio de finales de 2025 equivalían a $ 142.360.146. Están en una cuenta comitente de la que la funcionaria es titular en un 90%. Letra P intentó contactarse con Ibarzábal para conocer el origen de esos fondos (si fueron heredados en la Argentina o en el país vecino) y si al momento de encabezar la conferencia con Caputo seguían en Uruguay, pero no obtuvo respuesta.

De esta manera, al menos según la fotografía patrimonial que consta en la OA, de todo el dinero declarado por Ibarzábal, el 96,6% estaba en el exterior; apenas el 3,4%, en la Argentina.