Allí también, dicen, evaluarán cuán cierta es la propuesta de integración que ha formulado el dirigente sanfrancisqueño. “Veremos si no es otro discurso vacío”, desafía uno de los funcionarios.

Diferencias

En paralelo al crecimiento demográfico, en el departamento Colón han existido distintos intentos por formar entes o representaciones colectivas. En su mayoría han terminado operando como apéndices de las gobernaciones.

Según indica uno de los intendentes, la nueva unión, aún no formalizada, intenta el camino inverso. Se trata, afirma, de una vinculación por cuestiones específicas según las necesidades expresadas por los propios ciudadanos. En otras palabras, una alternativa a los modelos centralistas que suelen evadir tales problemáticas y terminan favoreciendo una administración discrecional de dinero. “Nuestro plan no está guiado por el gobierno, porque no fue creado por el gobierno”, dice la fuente.

Algunos antecedentes han tenido derivas judiciales. En 2020 la Justicia Federal inició una investigación contra la Comunidad Regional Colón por una megaevasión. Los fiscales pidieron la elevación a juicio de la causa, que tiene como imputados a los intendentes de Mendiolaza, el radical Daniel Salibi, y de Saldán, el peronista Cayetano Canto. Desde hace tres años, las marañas judiciales impiden el avance de las actuaciones.

Los alcaldes del grupo todavía informal saben de la importancia económica, social y política que tiene el corredor de Sierras Chicas. La inevitable integración con la capital ha motivado decenas de proyectos de articulación, algunos de ellos finalmente plasmados en el Ente Intermunicipal de Gestión Metropolitana.

Tal iniciativa es uno de los puntos destacados de la gestión Llaryora. Amén de la necesidad manifestada por problemáticas comunes, como el transporte, el gobernador electo encontró allí una vía de gestión directa. La consagración de Myrian Prunotto, intendenta de Juárez Celman, como vicegobernadora obra como muestra.

En #EstaciónJuárezCelman, la pujante localidad de mi compañera de fórmula @myriprunotto, nos reunimos con diferentes dirigentes de la UCR, el Pro y de diversos sectores de #Córdoba para seguir fortaleciendo y estructuado nuestra coalición, de mirada amplia, unidad y consensos. pic.twitter.com/dj6mWWKf3Q — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) June 21, 2023

Pese a ello, el Gran Córdoba se ha mostrado renuente a las seducciones del nuevo líder peronista. En las elecciones para gobernador Hacemos Unidos por Córdoba se impuso a JxC por un exiguo margen de 6.000 votos; en el segmento para legislador departamental la diferencia en favor del cordobesismo fue de apenas 214 votos, consagrando al caroyense Gustavo Brandán, quien suena como autoridad de una Legislatura que iniciará en paridad absoluta.

Más importante aún, el recuento de mandatarios propios muestra rojo para el oficialismo, que perdió ocho enclaves que contaba como propios, entre ellos históricos bastiones como La Calera. Tampoco pudo recuperar Villa Allende, pese a haber jugado con alfiles tomados al PRO.

Prioridades

Estas ciudades son las únicas, entre las seis reunidas, que forman parte del Ente hasta el momento. Sus futuros intendentes han deslizado ya observaciones a su participación, aunque no consideran abandonarlo. Por el contrario, admiten beneficios, siquiera potenciales, que ameritan continuidad.

No obstante, como ya dicho, creen que la agenda a tratar debe incluir temas que hasta aquí las administraciones cordobesistas han preferido sobrevolar, sumando años sin respuestas: provisión de agua, cuidado del ambiente, tratamiento y enterramiento de los residuos.

Cuestiones estrechamente relacionadas, derivadas de un crecimiento demográfico sin planificación ni infraestructura adecuada, refieren también al impacto que ha tenido en la provincia la inclinación por un modelo productivo basado en la agricultura y el avance de la frontera urbana, con desmontes y emprendimientos inmobiliarios en zonas originalmente previstas como restrictivas.

Tras un año de sequía inédita para el siglo en curso, con alertas rojas sembradas tempranamente, los intendentes se anticipan a un verano que puede presentar conflictos que afecten tanto a la provisión de servicios básicos como a la explotación turística, actividad que vincula a todo el corredor.

En paralelo, otean un horizonte político plagado de dudas, para el que el paraguas del cordobesismo ya resulta insuficiente.