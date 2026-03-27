El cierre de la peor semana de Javier Milei: Santiago Caputo 1 - Karina 0

El fallo de la justicia norteamericana que liberó a la Argentina de pagar u$s18.000 millones por la expropiación de YPF fue celebrado con un brindis con champagne en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada, base de operaciones de Santiago Caputo , que cierra con festejo la peor semana de Javier Milei y de Karina Milei , su enemiga íntima.

A pesar de que la estrategia legal que consiguió voltear la decisión de la jueza Loretta Preska , que había ordenado el pago a dos fondos buitre, no es autoría de este gobierno, como vende el Presidente, sino una política de Estado que atravesó cuatro administraciones desde 2014, el asesor se colgó una cucarda por haber aportado dos delegados a la ingeniería jurídica.

Milei le hizo un reconocimiento al compartir posteos elogiosos hacia María Ibarzabal Murphy , la secretaria de Legal y Técnica ("el cerebro jurídico de esta gestión", según el mandatario), que responde a Caputo. No sólo eso: sumó a la funcionaria a la cadena nacional con la que, con aire fresco, buscó cambiar la agenda para tapar los escándalos que rodean al patrimonio de Manuel Adorni .

A la postal se sumó Sebastián Amerio , otro caputista, el mismo que a principios de mes recaló en la Procuración del Tesoro después de que la secretaria general interviniera el Ministerio de Justicia y lo eyectara como vice de esa cartera. Desde el máximo organismo de asesoramiento jurídico y defensa del Estado, el desplazado se arroga la coronación de un largo proceso, que en rigor comenzó hace diez años, pero la tropa libertaria se lo adjudica al uso presidencial del mameluco de la petrolera y al alineamiento con los Estados Unidos de Donald Trump .

A salvo en su nuevo búnker de la Procuración, Amerio pudo ver cómo en estas últimas semanas se filtraba el contenido del celular de Mauricio Novelli , que reactivó y potenció mediáticamente el caso $LIBRA y el juez Ariel Lijo , el mismo que el Gobierno propuso fallidamente para la Corte Suprema (por una mala estrategia de Caputo), avanza en la investigación contra Adorni. A Karina Milei, que quería tener ojos, boca y oídos propios en Tribunales con Santiago Viola , le salió el tiro por la culata.

Ibarzabal y Amerio fueron reconocidos también en el discurso presidencial en la cadena nacional, además del canciller Pablo Quirno, un caputista del ministro de Economía, Toto Caputo, pero que mantiene buena sintonía con las Fuerzas del Cielo. Para equilibrar, Milei ubicó a un lado a su hermana y al otro a Adorni, luego de compartir un acto más temprano de respaldo a su jefe de Gabinete.

Santiago Caputo ahora respira tranquilo

Pasó poco más de una semana desde que, en un homenaje a Adam Smith, Milei reconociera en público a Caputo, en una secuencia que se viralizó por cómo Karina Milei tomó las palabras de su hermano. A su lado, Adorni interrumpió un tibio aplauso al ver que El Jefe permanecía inmutable.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/2034426861338468815&partner=&hide_thread=false La reacción de Karina Milei luego de que Javier Milei citara a Santiago Caputo en su discurso en el homenaje a Adam Smith.https://t.co/4eicC2ogHB pic.twitter.com/afQUBLvi5x — Corta (@somoscorta) March 19, 2026

Fue el primer gesto presidencial para equilibrar un triángulo de hierro que se había vuelto isósceles. Caputo no sólo perdió el control del Ministerio de Justicia, también veía amenazada por estos días su influencia en la SIDE. "Los Menem tienen un candidato", repetían en Balarce 50, pensando en un reemplazo del Señor 5, Cristian Auguadra, a quien el asesor logró ascender luego de que el anterior jefe de los espías, Sergio Neiffert, pasara de reportarle a volverse karinista. El caputismo aplaudió esta semana que Auguadra fuera recibido en la CIA.

Caputo tragó saliva y esperó en silencio. "Entendió que no tiene que asomar la cabeza para no sufrir la ira de Karina", describió una fuente que conoce los entresijos de la interna.

Con su principal peón comprometido, Karina plantó bandera blanca y ordenó un operativo de respaldo al jefe de Gabinete. Entre otras cosas en las que se desdijo, Adorni pasó de deslizar que la filmación de él junto a su familia subiendo a un avión privado había sido producto de la interna oficialista a culpar a una trabajadora estatal. Así, Caputo pasó de ser uno de los supuestos responsables de la filtración (junto a Patricia Bullrich, quien tuvo que ir la Casa Rosada este jueves) a ordenar discusivamente la defensa del exvocero ante la prensa acreditada.

Una cadena de Javier Milei para tapar otra cadena

Como cierre llegó la sentencia por YPF, inesperada en el mundillo libertario (incluso pensaban que la Argentina sería condenada a pagar al menos u$s 5000 millones, como contó Letra P), pero que ayuda al Gobierno a cambiar de aire con una cadena nacional en la que Milei se despachó contra Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicilllof al cierre de una semana que tuvo al caso Adorni en una virtual cadena informativa. El operativo respaldo fue encabezado este viernes por el Presidente, pero la noticia logró cambiar la agenda, lo que venía intentando el Gobierno sin éxito hacía días, plot twist, digno de M. Night Shyamalan.

Para intentar controlar la narrativa (que el fallo le termina dando razón a Kicillof), Milei parafraseó a Caputo, que desde una de las cuentas que se le atribuyen tuiteó: "Que alguien arregle las cagadas no significa que no sean cagadas". El Presidente, contra su estilo, fue más diplomático: "El hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron no significa bajo ningún punto de vista que tal desastre no existiera", dijo en la cadena.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/2037579066350436812&partner=&hide_thread=false Que alguien arregle las cagadas no significa que no sean cagadas. — Santi C. (@slcaputo) March 27, 2026

Desde las sombras, Caputo se cuelga la cucarda y aprovechapara volver a asomar la cabeza, ahora que Karina Milei está ocupada en otros temas.