INTERNA LIBERTARIA

Santiago Caputo consigue respaldo de Javier Milei en la disputa interna por espacios de poder

Mientras los Menem buscan su reemplazo, el titular de la SIDE, Cristian Auguadra, fue recibido en la CIA. Posteo presidencial en plena guerra.

Por Letra P | Periodismo Político
Cristian Auguadra, titular de la SIDE.

Cristian Auguadra, titular de la SIDE.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, recibió al titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), Cristian Auguadra, en Langley, en un gesto que impacta en la interna de la administración de Javier Milei por el respaldo presidencial a Santiago Caputo, cabeza de una de las facciones en pugna al interior del Gobierno.

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Si bien el encuentro tuvo como objetivo formal destacar los avances de la gestión argentina en materia antiterrorista, en particular la creciente creación del Centro Nacional Antiterrorismo, el trasfondo político y geopolítico le otorga una dimensión mayor en medio de un escenario internacional convulsionado.

La decisión de Ratcliffe de incluir en su agenda a Auguadra se dio en simultáneo con una escalada bélica en Irán, lo que expone el nivel de interlocución entre ambos países. En ese marco, Caputo aparece como un actor clave por sus vínculos con la administración de Donald Trump.

Interna en la SIDE: Caputo, los Menem y la disputa por el poder

El respaldo de Estados Unidos llega en un momento crítico para la conducción de la SIDE, donde se desarrolla una fuerte disputa interna. El sector alineado con el asesor presidencial busca sostener a Auguadra, mientras que una facción vinculada a los Menem impulsa su desplazamiento.

Dentro de este escenario, Lule Menem encabeza gestiones y mantiene contactos con exintegrantes del organismo de inteligencia. Entre los nombres que suenan para reemplazar a Auguadra también aparece el del abogado Jorge "Corcho" Anzorreguy, lo que refleja la intensidad de la pulseada.

En paralelo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, inició una ronda de entrevistas con perfiles del ámbito judicial. El objetivo es evaluar alternativas con un perfil técnico que permitan descomprimir la crisis y ofrecer una conducción más profesionalizada del organismo.

Respaldo internacional y estrategia política

Frente a esta avanzada, Caputo apuesta a blindar la continuidad de Auguadra mediante la exhibición de respaldo internacional. La reunión con la CIA se inscribe en esa estrategia y busca reforzar la legitimidad del actual titular de la SIDE.

Como respuesta a los rumores de cambios, la cuenta oficial del organismo difundió detalles del viaje a Estados Unidos. Allí se destacó que Ratcliffe valoró la creación del Centro Nacional Antiterrorismo como una iniciativa inédita en la región.

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Además, la agencia informó que en abril la CIA otorgará un reconocimiento institucional a sus pares argentinos. Este anuncio funciona como una señal política directa en medio de la disputa local, con el objetivo de desalentar un recambio inmediato en la conducción del sistema de inteligencia.

El respaldo de Javier Milei

"Pelear contra el status quo. Fin". Con ese mensaje, Milei compartió un posteo de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO) en la que tildaban de "fake" varias notas publicadas en los últimos días. Si bien muchas de ellas tenían que ver con el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuyo patrimonio quedó en el ojo de la tormenta por su viaje a Punta del Este en un avión privado, otras afirmaban que había cambios en la ARCA y en la SIDE.

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Precisamente, dos organismos en los que Caputo tiene injerencia.

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