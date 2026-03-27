Javier Milei se calza el mameluco de YPF y usa la cadena para tapar el escándalo de Manuel Adorni

Javier Milei en la planta de YPF en Vaca Muerta Presidencia

Javier Milei logró sacarle el fruto al mameluco de YPF con el que se muestra hace bastante tiempo. En medio de la crisis por los escándalos que rodean a Manuel Adorni, el Presidente se subirá a la ola exitista por el fallo favorable para la Argentina en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF. Con una cadena nacional, buscará retomar la agenda pública, luego de la polémica desatada por el patrimonio del jefe de Gabinete.

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Según pudo saber Letra P, la comunicación oficial se grabó este viernes por la tarde en el Salón Blanco de Balcarce 50 y se emitirá a las 19, una hora antes del partido de Argentina contra Mauritania, un amistoso que se estima captará gran atención del público en la previa del Mundial 2026. Lo acompañaron en la grabación, según pudo saber Letra P, el asesor Santiago Caputo, la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, el ministro de Economía, Toto Caputo, el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio y el canciller Pablo Quirno.

La noticia sorprendió a la Casa Rosada. En un despacho incluso reconocieron a este medio que el mejor escenario que imaginaba el Gobierno era pagar al menos 5 mil millones de dólares de los 18 mil millones originales.

Temprano, el mandatario celebró el fallo de la Justicia de Estados Unidos en favor de nuestro país, en el marco de la causa de YPF, que obligaba al país a pagar cerca de u$s 18.000 millones tras la expropiación de la petrolera durante la administración kirchnerista. "Le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Gracias a la gestión de Horacio Marín y todo el equipo de abogados, en especial a la Procuración, hemos logrado que Argentina tenga que evitar el pago", sostuvo Milei en sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2037539452977827932&partner=&hide_thread=false *GANAMOS EL JUICIO DE YPF*

La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia).

Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026 De todos modos, si bien el líder de La Libertad Avanza se jactó de haber resuelto la "cagada" -como definió en un acto público- de Axel Kicillof, por entonces ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner, que fue quien anunció la estatización de la petrolera, la Procuración de la Nación sostuvo los argumentos a favor de la medida que tomó el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de los enemigos declarados del libertario y con chances de enfrentarlo en 2027.

Javier Milei hablará por cadena nacional El mensaje de Milei circuló junto a una fotografía junto al titular de YPF, Horacio Marín, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Inmediatamente después de eso, se sumaron al discurso oficial ministros, dirigentes e influencers digitales a respaldar el fallo, adjudicado discursivamente por el oficialismo a la sintonía entre la administración violeta y la de Donald Trump. Con ambas iniciativas, la cúpula libertaria intentará dar vuelta la página a uno de los peores meses en sus más de dos años de gestión, después de la reactivación de la causa $LIBRA, que salpica de manera directa a los hermanos Milei, y las revelaciones del caso Adorni, que está señalado por un vuelo en avión privado a Punta del Este y varios inmuebles sin declarar. “Es el mayor logro jurídico de la historia. La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar nada de los aproximadamente hoy USD 18 mil millones (un poco mas de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional”, señaló Milei durante una actividad en Capital Humano.

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