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Manuel Adorni, en cadena: el sueño del vocero se convirtió en pesadilla

El Gobierno pone todo para desviar la atención de la crisis del jefe de Gabinete: agua. Canales y sitios de noticias, en sintonía: nadie habla de otra cosa.

Por Letra P | Periodismo Político
Manuel Adorni, en cadena.

Manuel Adorni, en cadena.

La foto que abre esta nota fue tomada a las 16.25 de este jueves. Es la pared de la redacción de Letra P donde cuelgan tres televisores sintonizados en tres de las señales de noticias más importantes. La imagen es elocuente: Manuel Adorni está en cadena. Es el sueño del vocero, pero convertido en pesadilla.

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1) "Adorni puso en venta uno de sus departamentos", decía el graph de la pantalla de La Nación +, con una siguiente volanta: "Escándalo, rumores de salida y preguntas sin respuesta".

2) "El testigo confirmó que Marcelo Grandío (el amigo del jefe de Gabinete que tiene una consultora contratada por la TV Pública) pagó el viaje de Adorni", titulaba TN con cartel de URGENTE.

3) ¿Quien pagó el vuelo de Adorni a Punta del Este?", se preguntaba C5N.

4) "Tengo todo declarado", "No tengo ganas de esconder" y otras frases de Adorni circulaban por la pantalla de Crónica TV, donde se veía al funcionario subiendo al avión privado que lo llevó a Punta del Este en febrero durante el feriado de carnaval. El canal repasaba las principales declaraciones que había formulado el jefe de Gabinete en la conferencia de prensa que brindó el miércoles.

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El único de los canales líderes que a esa hora desentonaba era A24, que desplegaba una cobertura detallada de la crisis en Medio Oriente.

Manuel Adorni, abonado en las portadas

A la misma hora, el big trhee de los sitios de noticias mantenía el escándalo de Adorni como tema central de sus portadas.

1) Clarín hablaba del "peor momento" del vocero y de la presentación espontánea en la Justicia del broker que vendió los pasajes del vuelo privado de Adorni a Uruguay.

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Manuel Adorni en la primera pantalla de la portada de Clar&iacute;n, por dos.

Manuel Adorni en la primera pantalla de la portada de Clarín, por dos.

2) "Lo pagó Grandio". El piloto al que le facturaron el viaje desde Punta del Este contradijo la versión de Adorni, titulaba La Nación la nota principal de su portada.

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Manuel Adorni, protagonista de la nota principal de la portada de La Naci&oacute;n.

Manuel Adorni, protagonista de la nota principal de la portada de La Nación.

3) Infobae, más condescendiente, contaba que "Adorni se muestra activo tras su reaparición" y enumeraba las reuniones que viene manteniendo el jefe de Gabinete con la esperanza de transmitir sensación de normalidad.

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Manuel Adorni, t&iacute;tulo 1 de Infobae.

Manuel Adorni, título 1 de Infobae.

Todos somos Manuel Adorni, pero nada funciona

De eso se trata. Las dos principales tribus del Gobierno, comandadas por Karina Milei, madrina del vocero, y Santiago Caputo, pusieron pausa a la guerra total que libran por la gestión del poder y despliegan esfuerzos para torcer la agenda: por un lado, mostrando al jefe de Gabinete haciendo su trabajo, como si nada extraño estuviese pasando; por otro, lanzando una batería de proyectos y medidas de trascendencia supestamente histórica; además, rascando el fondo de la olla de un milagro económico lleno de malas noticias.

Agua. Nada funciona y esa es, justamente, la medida de la crisis que atraviesa la administración libertaria.

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