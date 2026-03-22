Mientras pelea con Karina Milei, Santiago Caputo se queda con el manejo del ente regulador de aeropuertos

En medio de la cada vez más visible y dura interna que mantiene con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , el asesor presidencial Santiago Caputo se quedó con el control pleno del ORSNA , el ente regulador del sistema nacional de aeropuertos.

Tras la renuncia presentada a fines de febrero por Facundo Leal , el operador presidencial logró colar al frente del organismo aeroportuario -que fiscaliza y controla a Aeropuertos Argentina , la empresa del grupo Eurnekian que maneja 35 de las 57 terminales aéreas del país- a una integrante de su círculo más cercano y de confianza.

Se trata de Noelia Ruiz , exdiputada provincial bonaerense de Juntos por el Cambio y exasesora de la administración de María Eugenia Vidal , que se transformó en libertaria tras el desembarco de Javier Milei en la Casa Rosada.

El avance de Caputo en el sector aeroportuario se registra a dos semanas de que estallara la disputa por los espacios de poder con el bloque interno que encabezan la hermana del Presidente y los primos Menem .

Caputo aspiraba a tomar las riendas del Ministerio de Justicia por medio de Sebastián Amerio , quien venía ocupando el cargo de virtual viceministro de la cartera que comandaba Mariano Cúneo Libarona .

Pero Karina Milei movió sus fichas y avanzó sobre ese ministerio al poner al frente a Juan Bautista Mahiques y a Santiago Viola, un abogado de su confianza, como nuevo secretario de Justicia.

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Con esa jugada, la funcionaria consiguió afianzar su poder y campo de acción en un área sensible que Caputo tenía bajo su órbita desde diciembre de 2023.

Las diferencias entre Karina y el asesor presidencial se agravaron en los últimos días por el affaire de los viajes en avión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Tras la filtración de un video del viaje familiar de Adorni a Punta del Este en un avión privado durante el feriado de carnaval, el sector karinista apuntó directamente contra Santiago Caputo, al hacerlo responsable por la difusión que tuvo esa filmación.

Destierro mendocino

Con la salida de Leal del ORSNA, se completó el desplazamiento de todos los funcionarios mendocinos que habían saltado de la empresa estatal ARSAT a las principales áreas de Transporte durante la gestión del anterior titular Luis Pierrini.

Junto con Leal -que además de comandar el ORSNA era el virtual número dos de la secretaría- también habían llegado a la órbita de Transporte el exgerente de Administración y Finanzas de ARSAT, Gerardo Boschi, quien pasó a presidir la operadora de trenes de pasajeros SOFSA; y el extitular de la Unidad de Relaciones Institucionales de la empresa de satélites, Leonardo Comperatore, que tomó el manejo de la ADIF, encargada de las obras de infraestructura ferroviaria y del mantenimiento de vías y estaciones.

Tanto Boschi como Comperatore fueron reemplazados a fines de enero, luego de que Pierrini dejara su puesto a Fernando Herrmann, en medio de una denuncia por el supuesto pago irregular de millonarios subsidios al grupo colectivero La Nueva Metropol, de los hermanos Zbikoski.

Funcionaria con pocas horas de vuelo

La nueva titular del ORSNA también había aterrizado a mediados de 2025 en el área de Transporte proveniente de ARSAT. Pasó a ocupar directamente el cargo de vicepresidenta, desde el que consiguió trepar ahora al puesto más alto del ente regulador.

Salvo por los pocos meses que estuvo en la vicepresidencia del ORSNA, Ruiz no cuenta con antecedentes ni experiencia de gestión en la actividad aeroportuaria.

Nacida en Castelar en noviembre de 1986, Ruiz se recibió de licenciada en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina (UCA) y tiene un máster en Gobernabilidad y Gestión Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de Madrid.

Su trayectoria política muestra que fue asesora de Gustavo Ferrari en el Congreso entre 2009 y 2015 y que luego se incorporó a la Jefatura de Gabinete bonaerense que encabezó Federico Salvai durante la gestión de Vidal.

noelia-ruiz-orsna Santiago Caputo impuso a Noelia Ruiz al frente del ORSNA

En 2019 asumió como diputada provincial de Juntos por el Cambio por la Primera Sección Electoral. Fue una de las autoras de la ley de emergencia en violencia familiar sancionada en mayo de 2020.

En el universo macrista llegó a conducir la agrupación juvenil La Generación y en 2022 fue elegida presidenta del PRO de Mercedes.

Convertida en libertaria y apalancada por Santiago Caputo, había sido nombrada por Milei en 2024 como directora del Comité Ejecutivo del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina (FAMP-Fueguina).

El decreto 155/26 -firmado por Milei y el ministro de Economía, Toto Caputo- que la puso al frente del ORSNA también designó como nueva vicepresidenta del ente a Lucila Pagani, abogada de la UBA que desde 2020 forma parte del equipo de asesores de la Secretaría de Transporte.

La desregulación de Federico Sturzenegger

Uno de los temas centrales que deberá resolver la nueva conducción del ORSNA es el vinculado a las limitaciones operativas que afectan la apertura irrestricta de los servicios de rampa y atención de aeronaves en tierra que impulsó el ministro desregulador Federico Sturzenegger sin contemplar la realidad del sector.

Ante la imposibilidad práctica de que todas las empresas habilitadas puedan operar y competir en los principales aeropuertos del país, la gestión mileísta aprobó a fines de 2025 una nueva reglamentación que le da al ente un rol esencial.

Flybondi rampas Sturzenegger Federico Sturzenegger desregula el servicio de rampas Captura de redes

Cuando la demanda de espacios de las empresas de handling supere la capacidad real de cada aeropuerto, las autoridades de la terminal deberán elevar el pedido al ORSNA, que será el encargado de autorizar la limitación y segmentación de los servicios.

Con ese aval, el aeropuerto distribuirá los espacios de manera preferente entre las empresas que cuenten con contratos o cartas de intención firmadas con aerolíneas.

La normativa prohíbe expresamente la adjudicación exclusiva de todos los espacios disponibles a un solo prestador y establece que los precios por el uso de la infraestructura aeroportuaria serán uniformes para todas las empresas actuales o futuras, sin subastas ni mecanismos que favorezcan a un operador en detrimento de otros.