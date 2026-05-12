Encuesta: siete de cada diez personas no votarían a Javier Milei para un segundo mandato

A poco más de dos años de haber llegado a la Casa Rosada, el respaldo social de Javier Milei muestra señales de desgaste. Una encuesta nacional de la consultora Sentimientos Públicos revela que el 73,5% no lo votaría para un segundo mandato, mientras que apenas un 26,5% sostiene que volvería a acompañarlo en las urnas.

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El dato expone un quiebre en la expectativa que había despertado el experimento libertario. Según el informe, el Gobierno conserva una base de apoyo reducida pero todavía sólida en algunos segmentos: los jóvenes de entre 18 y 28 años, donde la adhesión trepa al 36%; las clases altas; y las provincias del norte minero, que hoy aparecen como uno de los nuevos bastiones del mileísmo.

Javier Milei, con menos apoyo social La sangría se observa con fuerza entre quienes alguna vez lo acompañaron. El estudio sostiene que Milei perdió al 48% de sus votantes originales y que la mitad de quienes eligieron a Patricia Bullrich en la primera vuelta de 2023 hoy aseguran que no lo votarían. En el AMBA, además, el rechazo alcanza el 76%, mientras que entre las personas de 29 a 44 años escala hasta el 80%.

Por su parte, la encuesta refleja que el apoyo a la “meritocracia” sigue siendo mayoritario en la opinión pública -54% a nivel general, crece en encuestados de NSE altos y bajos y llega al 70% en “pluriempleados”-, mientras que releva una enorme desconfianza sobre el Poder Judicial, cercana al 90%.

“El gobierno de Javier Milei cuenta con un apoyo social cada vez menor. ¿Esto significa que va a perder una posible reelección? No necesariamente. Todavía falta mucho y el menú electoral, junto con la coyuntura, van a condicionar el voto”, asegura el director de la consultora, Hernán Vanoli.

La economía en la era Javier Milei La caída en la intención de voto aparece atravesada por un cambio de clima emocional. Solo el 14% de las personas encuestadas dice mantener esperanza en el rumbo del Gobierno. El resto se divide entre quienes creen que “no había alternativa”, quienes observan el proceso con dudas y una mayoría que directamente teme que la situación empeore. El estudio también refleja que el ajuste sigue siendo la experiencia dominante para la mayoría de los argentinos. El 45,5% aseguró que tuvo que recortar gastos vinculados al disfrute personal y el 40,3% admitió haberse endeudado durante el último año, mientras que apenas un 14% considera que el gobierno de Javier Milei logró controlar la inflación. Los datos completos de la encuesta Informe Sentimientos Publicos - El quiebre de la promesa libertaria V4