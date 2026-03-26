CASTA PROPIA

Karina Milei planta bandera blanca en la interna y blinda a Manuel Adorni para sortear la crisis

Santiago Caputo trabaja en su defensa. Foto de paz con Patricia Bullrich. Se verá con otros ministros que faltaron a su conferencia. Operativo otro tema.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Karina Milei y Patricia Bullrich.

Karina Milei y Patricia Bullrich.

Notas Relacionadas
en su peor momento, adorni recibio a bullrich para acercar posiciones y desactivar la interna
LA CAÍDA DEL VOCERO

En su peor momento, Adorni recibió a Bullrich para acercar posiciones y desactivar la interna

Por  Letra P | Periodismo Político

La bandera blanca explica la fotografía entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich de este jueves en el despacho que el jefe de Gabinete tiene en la planta baja de Balcarce 50, justo un día después de que la senadora no asistiera a la conferencia de prensa del exvocero, en la que intentó defenderse. La relación entre el ministro favorito de Karina y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no pasa por un buen momento, sobre todo porque a la cúpula libertaria le incomodaba sobremanera algunas actitudes y movimientos independentistas de la senadora.

Como telón de fondo, Adorni y Bullrich se disputan a futuro la candidatura por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Más allá de eso, y por pedido de Karina, ambos dejaron atrás sus disputas hasta que amaine: "Hicieron las pases. Entendieron que no es un año electoral y que, además, tampoco es momento de picarse. Hay que estar unidos", comentó a Letra P un fuente que trabaja cerca de la secretaria General de la Presidencia.

Con esta bandera blanca en alto, la hermana de Javier Milei busca dar vuelta la página de una crisis que, entiende, golpeó a casi toda la administración libertaria por igual. Por eso, desde el fin de semana le pidió ayuda a Santiago Caputo para blindar a Adorni de las denuncias penales en su contra, las acusaciones de la oposición y las preguntas de los periodistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2037190660319523076&partner=&hide_thread=false

Karina Milei y Santiago Caputo, unidos para blindar a Adorni

El estratega, que no había estado detrás de las dos primeras entrevistas que brindó Adorni, una de ellas a Eduardo Feinmann desde Nueva York, y otra ya en Buenos Aires con Luis Majul, sí fue la cabeza detrás de la narrativa con la que el vocero subió nuevamente al atril del salón de las conferencias. También por solicitud de El Jefe, Adorni y Caputo estuvieron en comunicación telefónica y por Whatsapp durante todo el fin de semana. Las charlas concluyeron con una reunión el miércoles por la mañana en Casa Rosada, en la que también estuvieron Javier Lanari y Julián Hampton. Fue en la previa de la conferencia del exvocero.

A la instantánea entre Adorni y Bullrich, que el jefe de Gabinete publicó en sus redes sociales con su habitual lenguaje digital, se le sumó una agenda cargada con otros ministros que también faltaron a la conferencia en la que amagó con dar explicaciones sobre el viaje en avión privado a Punta del Este y su patrimonio.

3

La ronda de reuniones del jefe de Gabinete

Luego de exponerse a las preguntas de la prensa acreditada, el ministro coordinador recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). Además de Bullrich, este jueves recibió a Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), otros dos de sus pares que habían faltado a la conferencia.

La ronda de reuniones de gestión continuará este viernes con Toto Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), quienes, de todos modos, sí estuvieron en la conferencia.

La idea es reactivar la agenda del ministro coordinador para recuperar la iniciativa, pero sus escándalos lo siguen persiguiendo.

Temas
Notas Relacionadas
Operativo otro tema: Javier Milei repuso a Manuel Adorni como vocero con una batería de maniobras distractivas
CASTA PROPIA

Operativo otro tema: Milei repuso a Adorni como vocero con una batería de maniobras distractivas

El jefe de Gabinete volvió al atril de las conferencias para negar su renuncia e intentar retomar la agenda en medio del escándalo. Respaldo total y coucheo.
 Manuel Adorni y parte del gabinete, luego de la conferencia. 
CASTA PROPIA

Las cinco preguntas que Adorni sigue sin responder

¿El jefe de Gabinete compró una casa en un country? ¿Le pagó a Grandio? ¿Qué otras esposas viajaron a Nueva York? La paradoja del IVC y renuncia a disposición.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Telecom, de Héctor Magnetto, asegura que Telefónica funciona como una empresa separada 
EXCLUSIVO

En silencio, Clarín unifica las redes de Telecom y Telefónica sin tener el aval a la fusión

Por  Francisco Aristi
Juan Pablo Valdés, gobernador de Corrientes. 
ES EL MODELO

Corrientes: por qué Juan Pablo Valdés echó al ministro de Economía que heredó de su hermano

Por  César Pucheta
Axel Kicillof y la Boleta única en papel, uno de los temas de la reforma política bonaerense que se discutirán en 2026
REFORMA ELECTORAL

Boleta única: frente a un peronismo abroquelado, la oposición acelera en la Legislatura bonaerense

Por  José Maldonado
Ricardo Lorenzetti, Domingo Sesin y Eduardo Bittar en la conferencia organizada por entidades del Círculo Rojo de Córdoba
Rosca suprema

Lorenzetti pasó por Córdoba sin hablar de Mahiques, pero con la guardia alta por las vacantes en la Justicia

Por  Yanina Passero