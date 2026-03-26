Karina Milei planta bandera blanca en la interna y blinda a Manuel Adorni para sortear la crisis

Karina Milei y Patricia Bullrich.

Si bien Karina Milei suele utilizar su influencia política como método de disciplinamiento partidario, al premiar a quienes le son leales y al castigar a aquellos que la desafían, esta semana bajó una orden a su mesa política: no quiere saber más nada con las peleas internas, al menos hasta que la Casa Rosada logre salir de la crisis en la que está inmersa en las últimas tres semanas.

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La bandera blanca explica la fotografía entre Manuel Adorni y Patricia Bullrich de este jueves en el despacho que el jefe de Gabinete tiene en la planta baja de Balcarce 50, justo un día después de que la senadora no asistiera a la conferencia de prensa del exvocero, en la que intentó defenderse. La relación entre el ministro favorito de Karina y la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado no pasa por un buen momento, sobre todo porque a la cúpula libertaria le incomodaba sobremanera algunas actitudes y movimientos independentistas de la senadora.

Como telón de fondo, Adorni y Bullrich se disputan a futuro la candidatura por la jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en 2027. Más allá de eso, y por pedido de Karina, ambos dejaron atrás sus disputas hasta que amaine: "Hicieron las pases. Entendieron que no es un año electoral y que, además, tampoco es momento de picarse. Hay que estar unidos", comentó a Letra P un fuente que trabaja cerca de la secretaria General de la Presidencia.

Con esta bandera blanca en alto, la hermana de Javier Milei busca dar vuelta la página de una crisis que, entiende, golpeó a casi toda la administración libertaria por igual. Por eso, desde el fin de semana le pidió ayuda a Santiago Caputo para blindar a Adorni de las denuncias penales en su contra, las acusaciones de la oposición y las preguntas de los periodistas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2037190660319523076&partner=&hide_thread=false Junto a Patricia Bullrich con quien conversamos acerca de la agenda legislativa que se viene y sobre muchos temas más. Genia total. Fin. pic.twitter.com/CnAGemj5An — Manuel Adorni (@madorni) March 26, 2026 Karina Milei y Santiago Caputo, unidos para blindar a Adorni El estratega, que no había estado detrás de las dos primeras entrevistas que brindó Adorni, una de ellas a Eduardo Feinmann desde Nueva York, y otra ya en Buenos Aires con Luis Majul, sí fue la cabeza detrás de la narrativa con la que el vocero subió nuevamente al atril del salón de las conferencias. También por solicitud de El Jefe, Adorni y Caputo estuvieron en comunicación telefónica y por Whatsapp durante todo el fin de semana. Las charlas concluyeron con una reunión el miércoles por la mañana en Casa Rosada, en la que también estuvieron Javier Lanari y Julián Hampton. Fue en la previa de la conferencia del exvocero.

A la instantánea entre Adorni y Bullrich, que el jefe de Gabinete publicó en sus redes sociales con su habitual lenguaje digital, se le sumó una agenda cargada con otros ministros que también faltaron a la conferencia en la que amagó con dar explicaciones sobre el viaje en avión privado a Punta del Este y su patrimonio. 3 La ronda de reuniones del jefe de Gabinete Luego de exponerse a las preguntas de la prensa acreditada, el ministro coordinador recibió a Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Juan Bautista Mahiques (Justicia). Además de Bullrich, este jueves recibió a Sandra Pettovello (Capital Humano) y Diego Santilli (Interior), otros dos de sus pares que habían faltado a la conferencia. La ronda de reuniones de gestión continuará este viernes con Toto Caputo (Economía) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), quienes, de todos modos, sí estuvieron en la conferencia. La idea es reactivar la agenda del ministro coordinador para recuperar la iniciativa, pero sus escándalos lo siguen persiguiendo.

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