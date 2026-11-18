La mesa de conducción de la CGT en la macha por el Día del Trabajador

En los próximas días, la CGT terminará de definir la modalidad de su próxima medida de fuerza contra el gobierno de Javier Milei . En la central gana consenso un nuevo esquema de cese, distinto del paro general, para aggiornar la herramienta de lucha. Se concretaría entre fines de noviembre y principios de diciembre, si lo ratifica el Consejo Directivo.

Después de cuatro paros generales contra el gobierno, la central busca otra forma de presión en medio del reclamo de los sectores combativos. El titular del gremio de los gastronómicos, Luis Barrionuevo , marchó este lunes y pide una huelga de 36 horas con movilización, mientras el dirigente camionero Pablo Moyano reclama un paro general de 24 horas.

La conducción de los secretarios generales Jorge Sola , Cristian Jerónimo y Octavio Argüello viene desplegando desde julio un plan escalonado de movilizaciones callejeras, pero ahora quiere avanzar con más fuerza hacia medidas contra el gobierno.

Como contó Letra P la semana pasada , la CGT salió fortalecida de la visita del papa León XIV . El lunes 9 de noviembre, el pontífice habló ante sindicalistas y empresarios en la Universidad Católica Argentina (UCA), y la central celebró un mensaje que puso el trabajo y la justicia social en el centro. Un día después difundió un documento que propone una mesa de diálogo permanente entre trabajadores, capital inversor y Estado.

Hasta ahora, la CGT hizo cuatro paros generales contra Milei: el 24 de enero y el 9 de mayo de 2024, el 10 de abril de 2025 y el 19 de febrero de 2026, contra la reforma laboral. Es un ritmo que lo ubica entre los presidentes con más huelgas desde 1983, aunque todavía por detrás de Mauricio Macri . El balance, en cambio, es desparejo. El de abril de 2025 fue el de menor impacto, y el último, que la central cifró en más del 90% de acatamiento, no frenó la reforma laboral en el Congreso. Por ahora, un quinto paro general no está sobre la mesa, aunque la central no lo descarta, con 2027 en el horizonte.

Los gremios levantan la mano en la discusión por el armado de 2027 Las 62 Organizaciones, el brazo político del sindicalismo, hará un acto por el Día de la Militancia para reclamar internas y recuperar el 33% de los cargos electivos https://t.co/AP0xBU0QYV @Joseima pic.twitter.com/jwQ38ZPcPH

Cese de actividades y asambleas

En la CGT no esperan nada del gobierno ni de los empresarios. Fuentes de la central creen que el Gobierno no responderá al pedido de diálogo y que Milei acelerará el ajuste, y leen como oportunismo el llamado del Grupo de los Seis (G6). El único contacto fue un cruce informal en la UCA con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, el mismo día en que el papa dio un mensaje con referencias críticas al Gobierno y definió al sindicato como “indispensable” cuando defiende a los que no tienen voz.

El Papa León XIV recibió a dirigentes de la CGT en el Vaticano.

El esquema que se discute es un cese parcial de entre dos y cuatro horas, fuera de las horas pico y con asambleas en los lugares de trabajo. Los trabajadores no perderían el día ni el presentismo. Sola dijo que la medida será junto a las dos CTA y que buscan “la mayor efectividad posible”. La fórmula remite a las protestas a la francesa, paros cortos y repetidos que cuestan menos a cada sindicato, una expresión que ya circulaba en junio y julio, cuando el Consejo Directivo descartó una huelga de 36 horas.

Obras sociales en agenda

Las obras sociales serán el primer tema del Consejo Directivo, y en la central analizan una movilización para reclamar una respuesta del Gobierno. Todavía no hay una fecha definida.

Barrionuevo, además, anunció una presentación judicial de unos 50 gremios contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por fondos de las obras sociales.

El planteo apunta al desfinanciamiento del sistema de salud sindical. Según fuentes de la central, alrededor del 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina a discapacidad y el nomenclador de medicamentos está congelado hace unos tres años. Los dirigentes acusan al Gobierno de desfinanciar la seguridad social “con la intención de romperla”.