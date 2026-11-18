Máximo Kirchner y Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa, juntos en el Día de la Militancia, en la localidad de Telén.

El peronismo de La Pampa no tiene descanso. Viene de sacudón en sacudón. El Día de la Militancia , este martes, fue otro terremoto. El gobernador Sergio Ziliotto decidió abrazar con fuerza la causa de Máximo Kirchner , tan luego después de que aparecieran gestos de acercamiento con su enemigo íntimo Carlos Verna .

El presidente del PJ pampeano se llegó hasta Telén , una pequeña localidad del oeste provincial, con 1800 habitantes, donde el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner desembarcó para inaugurar una unidad básica de La Cámpora . Ziliotto llevó a todo el gobierno y a las líneas internas del PJ que respaldan su gestión.

El faltazo fue de los sectores que lo acompañan críticamente o lo cuestionan con severidad: el vernismo no participó, coherente con sus posicionamientos respecto del kirchnerismo. El intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli , eligió otro lugar y otra foto : estuvo en San Fernando , compartiendo acto con Sergio Massa , el sindicalismo y hasta parte de la conducción de La Cámpora .

A lo mejor hubo un acuerdo o una conversación entre los popes, pero a primera vista la jugada de Ziliotto en la misma vereda que Máximo también asomó como un desafío a los sectores del propio PJ pampeano que son refractarios al kirchnerismo. Eso incluye al ultravernismo.

Extraño, después de dos pasos muy concretos hacia adelante para aceitar un acuerdo Verna-Ziliotto: el presupuesto 2027 y la reforma a la ley electoral . En La Pampa el kirchnerismo siempre marcó la cancha y tuvo protagonismo, pero también provocó divisiones fuertes en el PJ. El pico de ese enfrentamiento quedó instaurado en 2015, cuando Verna hizo campaña para la gobernación planteando una dicotomía definitiva: “Es La Pampa o La Cámpora”.

Durante su discurso en el encuentro, Ziliotto puso al PJ de La Pampa como ejemplo nacional. El vernismo, fiel a su estilo, hizo silenzio stampa después del acto. En la provincia, de todos modos, La Cámpora se inclinaría por cualquier candidatura de consenso que evitara la postulación a la gobernación de Copete Di Nápoli.

Saúl Echeveste, Máximo Kirchner, Sergio Ziliotto y Luchy Alonso durante el acto en Telén.

Ziliotto, además, ha hecho buenas migas con el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que aparece como el enemigo íntimo del kirchnerismo de paladar negro. Kicillof y Ziliotto integran la resistencia al gobierno de Javier Milei, se han visto en varias ocasiones, tienen coincidencias políticas y firmaron convenios de gestión, pero Ziliotto siempre le advirtió a Kicillof que, en esos encuentros, evitara los posicionamientos políticos.

En La Pampa, La Cámpora tiene un lugar de jerarquía en el PJ pampeano: la vicepresidenta es la diputada María Luz “Luchy” Alonso, jefa del sector interno y mano derecha de CFK durante su gestión en el Senado.

Peronismo, movida y confusión

Cierta confusión se apropió de militantes y dirigencia. Para algunas miradas, interpretar esos movimientos algo ambiguos, tampoco demasiado explicados por sus propios actores, se volvió un jeroglífico.

Ziliotto estaba de viaje el día anterior al desembarco de Kirchner en la provincia. En el gobierno pampeano estimaban que no iba a estar presente. Telén está a más de 150 kilómetros de Santa Rosa. El kirchnerismo también fue claro respecto de que Kirchner no pisaría la capital.

La movida la armaron, desde La Cámpora, “Luchy” Alonso y su mano derecha, Saúl Echeveste, intendente de Telén reelecto y hoy secretario de Turismo. Echeveste también pronunció un discurso y destacó que recibió un mensaje de Verna: "Carlos me pidió que les diera un feliz día de la militancia, porque de una u otra manera quería estar presente".

La apuesta de Ziliotto fue mucho más allá del protocolo o la corrección política. El presidente del PJ se llevó a su gabinete y a las principales referencias de las líneas internas que no son la mayoritaria Plural. Además de ministros y otras autoridades, estuvieron las jefaturas del Nuevo Espacio de Participación, Roberto Robledo (UOCRA); de Identidad Peronista, Jorge Lezcano (UPCN) y de Convergencia Peronista, el marinismo.

El gobernador Sergio Ziliotto y Máximo Kirchner, junto a Rubén Funes, posicionado por La Cámpora como candidato a intendente de Santa Rosa.

Ziliotto, en el discurso final del encuentro, dedicó halagos a Echeveste y le apuntó a "los compañeros que utilizaron al peronismo para llegar, pero se olvidaron de dónde vinieron". "No es de peronistas traicionar al pueblo ni menos aún traicionar el mandato de las urnas", agregó. "La interna no puede pasar por el ombligo de la dirigencia", completó.

El abrazo de Máximo Kirchner y Sergio Ziliotto

En el Día de la Militancia, que recuerda el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina en 1972, tras su exilio y proscripción, Kirchner trazó una comparación tácita con la situación de CFK. Sonó el cantito “Cristina presidenta”.

En la previa, Máximo facilitó el contacto telefónico de vecinos y vecinas de Telén con Cristina. Jubiladas agradeciéndole, trabajadores refrescando una época mejor. La palabra de la expresidenta trascendió por esa vía en redes sociales. “La pelea hay que darla”, dijo Kirchner y reprochó las conductas del Poder Judicial.

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Kirchner soltó elogios para Ziliotto: “No se cuidó los zapatos andando de rodillas y como peronista trabajador que es, ningún legislador votó en contra del pueblo argentino. No hay justificaciones para quienes llegaron en nombre del peronismo y votaron la reforma laboral en contra de trabajadores y trabajadoras”, planteó. También definió que "no hay que armar un frente anti-Milei", sino una coalición con contenido propositivo y de construcción.

El juego de Luciano Di Nápoli

Para completar los realineamientos, forzar interpretaciones y jugar en el terreno de la confusión, Di Nápoli dio el presente en el acto de San Fernando, motorizado por el Frente Renovador, con la presencia de Massa, figuras clave de La Cámpora, Gerardo Zamora, Sergio Uñac y de sectores sindicales.

El acto en el que estuvo Luciano di Nápoli: se sentó dos sillas por delante de Sergio Massa.

El intendente de Santa Rosa, que coquetea con romper con el PJ pampeano si no lo eligen como el candidato a gobernador del consenso, fue convocado por referencias del gremialismo. Una bisagra en su trayectoria es la ruptura con La Cámpora: ese episodio es una marca.

Y sin embargo, este martes compartió butacas en el Teatro Otamendi de San Fernando con compañeros de ese sector, aunque sobre todo estuvo cerca de dirigentes de la CGT. En Santa Rosa y en la provincia, Di Nápoli construye con acercamiento a varios sellos sindicales.

En La Pampa, mientras tanto, Máximo Kirchner lo trató con respeto y amabilidad. Elogió su construcción y su gestión. Destacó su administración de la capital provincial y pidió por la unidad. La dirigencia camporista local no tiene dudas: motoriza, al igual que el gobernador, una candidatura de Daniel “Paly” Bensusán, pero si el senador no termina siendo el candidato, bancan a la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, o a la vicegobernadora Alicia Mayoral.