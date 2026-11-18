La Junta Electoral del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy fijó el 6 de diciembre como fecha para las elecciones internas que enfrentarán a la senadora Carolina Moisés y al diputado provincial Rubén Rivarola . La decisión se tomó luego de un fallo judicial que ordenó completar el proceso antes del 20 de diciembre.

La resolución estableció un nuevo cronograma electoral y oficializó la participación de las dos nóminas que competirán por la conducción del peronismo jujeño. Se trata de la Lista N.º 2, Celeste y Blanca, y la Lista N.º 10, Generación Valiente.

El calendario readecuado comienza este miércoles 18 de noviembre con la publicación de las fechas y de las listas oficializadas. Para el jueves 19 quedó prevista la presentación de los modelos de boletas, junto con la audiencia para su control formal y material y la recepción de observaciones.

El martes 24 de noviembre se estableció una nueva audiencia para subsanar las observaciones y aprobar las boletas. Al día siguiente, miércoles 25, vencerá el plazo para que cada espacio entregue sus papeletas electorales.

Entre el 24 de noviembre y el 5 de diciembre se desarrollarán las tareas de organización del acto electoral. Ese período incluirá la determinación de los establecimientos y las mesas, la designación de autoridades, la acreditación de fiscales y la capacitación de quienes estarán a cargo de la votación.

La preparación y distribución de urnas, padrones, boletas, actas y demás documentación se realizará entre el viernes 4 y el sábado 5 de diciembre. También se instalarán los materiales en los respectivos establecimientos para garantizar el desarrollo de la jornada.

El domingo 6 de diciembre se llevará adelante la votación, con las mesas habilitadas entre las 8 y las 18. Una vez finalizado el acto, comenzará el escrutinio provisorio. El definitivo quedó previsto para el jueves 10, mientras que la proclamación de las nuevas autoridades partidarias se realizará el viernes 11.

El fallo volvió a poner en carrera a Rivarola

La decisión de la Junta Electoral respondió a las instrucciones del juez federal con competencia electoral de Jujuy, Esteban Hansen, quien la semana pasada había firmado dos resoluciones centrales para destrabar la interna. Una de ellas extendió la intervención partidaria hasta el 20 de diciembre de 2026.

La intervención continuó bajo la conducción de Federico Prieto, abogado neuquino designado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), luego de que ese tribunal revocara la decisión de Hansen de proclamar a Carlos de Aparici, candidato respaldado por Moisés, como nuevo titular del partido.

Rubén Rivarola, diputado provincial de Jujuy.

El mandato de Prieto debía finalizar el 4 de diciembre, pero se extendió durante dos semanas por la readecuación del calendario. En la misma resolución, el magistrado le encomendó ordenar las fechas electorales y estableció que la proclamación de las autoridades debía concretarse antes del 20 de diciembre.

La segunda resolución tuvo un impacto directo en la competencia interna: Hansen oficializó la lista de Rivarola, que había sido impugnada. La nómina incluyó dirigentes de peso del peronismo jujeño, entre ellos el exgobernador Eduardo Fellner, ubicado en el tercer lugar, y el exdiputado provincial Juan Jenefes, que ocupó el quinto puesto.

También figuraron el diputado provincial Guillermo Snopek, en el séptimo lugar, y el ex vicegobernador Guillermo Jenefes, como candidato a congresal titular.

Los antecedentes judiciales de la interna peronista

La decisión del juez federal se produjo en línea con un fallo que la CNE había emitido dos semanas antes. En esa oportunidad, el tribunal revocó la impugnación contra Rivarola y ordenó admitir las modificaciones que había presentado su espacio para corregir las observaciones realizadas por la Junta Electoral.

Los camaristas cuestionaron la interpretación restrictiva de Hansen sobre los cambios en las candidaturas. En particular, señalaron que la distinción entre correcciones menores y modificaciones sustanciales, utilizada para rechazar la nómina, no estaba contemplada en la Carta Orgánica del PJ.

Rubén Rivarola y su hijo junto a Axel Kicillof

Sin embargo, aquella resolución no implicó la oficialización automática de la lista. La CNE ordenó verificar los requisitos de cada postulante y dispuso que, ante eventuales inhabilitaciones, se realizaran los corrimientos necesarios para cubrir los lugares vacantes. Ese procedimiento fue el que finalmente completó Hansen.

El conflicto partidario tuvo su origen en la intervención del PJ, dispuesta a principios de 2023 por el entonces presidente del partido a nivel nacional, Alberto Fernández. La medida respondió, entre otros motivos, a la cercanía política de Rivarola con el entonces gobernador Gerardo Morales.

Desde entonces, el peronismo jujeño atravesó una sucesión de interventores y varios intentos fallidos de normalización. La interna volvió a cobrar fuerza después de las elecciones de 2025, cuando se presentaron dos espacios: el encabezado por Rivarola y el armado por Moisés, con de Aparici como candidato y el respaldo de gobernadores dialoguistas del Norte Grande.