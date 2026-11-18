En medio de los aplausos opositores en el recinto de Diputados, Martín Menem anunció este miércoles a las 12.31 - un minuto después de lo que establece el reglamento - que se caía por falta de cuórum la sesión en la que se iban a tratar varios proyectos del oficialismo. Apenas una hora después, las redes sociales vinculadas a Santiago Caputo ya se estaban despachando contra el titular de la cámara baja y mano derecha de Karina Milei , a quien culparon de haber dejado caer la jornada legislativa para perjudicar al asesor.

En la sesión especial solicitada por el presidente del bloque de La Libertad Avanza , Gabriel Bornoroni , había varios documentos de suma relevancia para el Gobierno , como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , quizá la última obsesión personal que manifestó el presidente Javier Milei ; el acuerdo entre Argentina y la Asociación Europea de Libre Comercio , que se celebró en Río de Janeiro en septiembre de 2025; y la Ley de Soberanía Nacional , un proyecto que había impulsado Caputo para retomar la narrativa libertaria en un momento de crisis y para intentar ganar el espacio perdido dentro de su interminable interna con Karina Milei .

Por eso, cuando Menem dijo que había fracasado la sesión por no tener el número mínimo para iniciar el debate, desde el Salón Martín Fierro , donde trabaja el estratega mileísta, salieron rápidamente a señalar a todo el ecosistema karinista por no haber militado el proyecto vinculado a las Islas Malvinas .

"Algunos están dispuestos a que festejen los piratas con tal de anotarse un poroto en una interna falopa. Así de dañinos son", apuntó un integrante de la mesa chica del caputismo a Letra P , en referencia a los primos Menem, Martín y Lule, pero sobre todo a la estrategia política que valida desde el inicio la secretaria general de la Presidencia.

A las 13.35, el legislador Agustín Romo, uno de los tres fundadores de Las Fuerzas del Cielo y jefe de los trolls caputistas, fue quien lanzó la primera piedra contra los armadores riojanos. Rápidamente, le siguieron otros personajes de suma relevancia en el ecosistema digital, como el propagandista Daniel Parisini , mas conocido como Gordo Dan o, incluso, el exfuncionario del Ministerio de Defensa, Nicolás Promanzio .

Igualmente hay que decir que es lógica la coincidencia entre ingleses y musulmanes — DAN (@GordoDan_) November 18, 2026

Los tres, Romo, Parisini y Promanzio están convencidos de que los Menem no querían darle un triunfo a Caputo, pero tampoco estaban dispuestos a cambiar en algo la estrategia de vínculos con la oposición dialoguista para que la sesión prospere. "No empujan porque empujar implica hacer acuerdos, y ellos no quieren, pretenden que les voten todo gratis", se ofuscó una de las fuentes más cercanas al asesor.

Es como que hay un sector al que no le interesa la Ley Malvinas pura y exclusivamente porque es impulsada por otro sector, no? Como si la política les importara más que la patria. — Agustín Romo (@agustinromm) November 18, 2026

Hasta el excomulgado por la agrupación caputista Ramiro Marra reapareció en redes sociales con este tema para recordar su traumática salida de La Libertad Avanza. "Parece que hay gente dentro del Gobierno que hizo caer el proyecto de Malvinas. Son los mismos que se atribuyeron la potestad de echarme sin motivos de un espacio que había fundado simplemente porque armaron un sello de goma para apropiarse del movimiento y poner gente a dedo", escribió el amigo del Presidente.

En rigor, es cierto que los riojanos no están dispuestos a apurar acuerdos electorales a cambio de respaldo en ambas cámaras del Congreso. De alguna forma esta es la vieja disputa que caputistas y menemistas arrastran desde las elecciones del 2025, y que sale a la luz cada ciertos momentos, como este miércoles.

Las ausencias que detonaron la interna libertaria

Por eso es que este miércoles hubo varios faltazos, muchos de ellos sorpresivas, al menos si se tiene en cuenta que algunos de los ausentes suelen alinearse al mandato presidencial.

No bajaron al recinto Pablo Outes, de País Federal; los cordobeses Carolina Basualdo, Ignacio García Aresca; Juan Schiaretti, Carlos Gutiérrez, y Juan Carlos Brügge; los misioneros Daniel Vancsik y Oscar Herrera Aguad; y tampoco los santafesinos Gisela Scaglia, José Núñez, Pablo Farías y Esteban Paulón.

Gabriel Bornoroni, presidente del bloque del Gobierno en Diputados.

Lo mismo hicieron los jujeños Jorge Rigotti y María Inés Zigarán; y el chubutense Sergio Capozzi, todos ellos parte del amplio conglomerado de Provincias Unidas. La lista de ausencias, que el caputismo siguió con atención, se extendió con Fernanda Ávila, Fernando Monaguillos y Sebastián Nóblega. También Oscar Zaggo y Eduardo Falcóne, del MID; Mónica Frade y Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y Álvaro Gonzalez, del PRO.

El poroteo de este sector del oficialismo se completó con los catalogados de independientes, como Pablo Juliano, Marcela Pagano, Lourdes Arrieta, Natalia de la Sota, Martín Lousteau y María Colleta, que al igual que Frade y Ferraro, son habituales opositores al Gobierno. Hasta los minutos previos, tanto el Presidente, que se lo hizo saber a varios de sus interlocutores, como Caputo, creían que varios de estos nombres se sentarían en sus bancas para iniciar el debate, pero eso jamás sucedió.

La otra puja por los lugares en el Consejo de la Magistratura

Una de las pocas encargadas de dar la versión karinista, ante las acusaciones del Salón Martín Fierro, fue la diputada Romina Diez, integrante del círculo íntimo de El Jefe. "Hoy íbamos a sancionar la ley de Soberanía para proteger nuestras Malvinas y la ley de reforma de carta orgánica del BCRA para proteger nuestra moneda. Se cayó la sesión por intereses mezquinos, chiquitos y cortoplacistas. La política de siempre oponiéndose al cambio", describió.

Más allá de las múltiples ausencias, y sus razones, la caída de la sesión también se explica por la resistencia de los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro. Los legisladores alineados al cordobés y el santafesino se negaron a sentarse en sus bancas, en reclamo de lugares en este organismo que controla a la Justicia, además de presionar con esta medida por claridad en los acuerdos electorales para el próximo año.