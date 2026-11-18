Patricia Bullrich firmó este miércoles el dictamen de la reforma electoral en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado . Lo hizo después de haberle sacado a Karina Milei , durante la última reunión de mesa política en la Casa Rosada , una concesión que la beneficia de manera directa: la conducción de las negociaciones para suspender las PASO con la oposición.

Desde hace por lo menos seis meses (el proyecto ingresó a la cámara alta el 23 de abril de este año), la senadora explicaba tanto en público como en privado que la reforma política no iba a prosperar tal cual estaba planteada. Las razones, a su entender, eran múltiples e iban desde la falta de un acuerdo político previo con la oposición dialoguista, hasta que algunos artículos como el de instalar colectoras podrían poner en riesgo el sistema electoral.

De hecho, la exfuncionaria dijo a mediados de julio, cuando recién comenzaba a plantearse la posibilidad de que boletas legislativas se adhieran a la presidencial, que esta modalidad "deformaría el sistema electoral". Esta siempre fue su principal crítica, sin embargo, en la Casa Rosada sospechaban, también, que la exministra estaba en contra de todo el proyecto porque creían que con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias vigentes intentaría desafiar a Javier Milei en 2027. Bullrich siempre lo negó .

Pero en la última cumbre de selectos funcionarios en Balcarce 50 , que se llevó adelante este martes durante poco más de una hora y media, la senadora cambió de postura y ofreció militar a fondo la suspensión de las primarias. A cambio, Bullrich le hizo saber tanto a la secretaria general de la Presidencia, como al resto de los integrantes de la mesa política, que acompañaría el dictamen, pero que a cambio quería encabezar las negociaciones con los senadores, un rol hasta el momento sólo reservado para el jefe de Gabinete, Diego Santilli .

Las dos mujeres más influyentes del oficialismo se pusieron de acuerdo, probablemente apuradas por los tiempos legislativos: si el proyecto se caía este miércoles, la cúpula libertaria se quedaba sin un objetivo que considera clave para la reelección de Milei (si bien todavía puede naufragar en el resto del trayecto legislativo) y, a su vez, la senadora iba a ser señalada internamente por no haber hecho lo suficiente por la iniciativa oficialista.

Por eso, en el entorno de Bullrich dijeron en las horas posteriores a la cumbre en Balcarce 50 que la senadora "estaba enfocada en suspender las PASO" y que "todo lo demás formaba parte de la negociación posible". En otras palabras, para voltear las elecciones primarias Bullrich hasta estaba dispuesta a aceptar las colectoras y otros artículos con los que no estaba de acuerdo desde el inicio, pero dado que tuvo la validación de El Jefe para encabezar las conversaciones, Bullrich anunció también que borraría las colectoras.

"No nos fascinaban las colectoras, pero si teníamos que dar dos opciones por Presidente, a cambio de eliminar las PASO, no nos parecía tan grave", comentó a Letra P un fiel defensor de los movimientos de la jefa del bloque de La Libertad Avanza. Hubiera sido un pragmatismo bullrichsista en su estado más auténtico.

Como sea, la exdama de hierro del PRO se metió en la mesa de las negociaciones políticas y electorales casi en el tramo final. "Quedó definido que ella iba a encabezar ahora el proceso", explicaron en el Gobierno. Además de Santilli al frente, las conversaciones también las venían llevando adelante Martín Menem, en la Cámara de Diputados, Lule Menem, con varios dirigentes con peso específico propio e, Ignacio Devitt, como enlace karinista entre el Ejecutivo y el Congreso.

El rol de Gerardo Millman en la previa del debate

Este martes por la tarde, cuando los movimientos de Bullrich todavía estaban en duda en algunos sectores políticos, un operador suyo adelantó que el dictamen saldría con su firma. "Está trabajando muy encima del tema", aclararon, aunque un día antes, unos de sus asesores, el diputado Gerardo Milman, se había mostrado en contra del uso de las colectoras. Dijo, explícitamente, que eran "inconstitucionales".

Sin embargo, el mismo diputado posteó horas después que la reforma política obtendría dictamen de todos modos. Consultados en el bulrrichsismo sobre este particular desenlace, se excusaron diciendo que Millman "se mandó solo" y que el posteo era una postura personal suya, que no respondía a la visión directa de la jefa de los halcones rebeldes. "Fue una consideración suya estrictamente personal", agregaron.

Nada de todos los rumores, divisionistas, rupturistas o tremendistas terminó pasando, y habra dictamen en poco tiempo de la Reforma Política que contenga las inquietudes de las mayorías requeridas por la Constitución Nacional.@PatoBullrich @JMilei — Gerardo Milman (@gmilman) November 17, 2026

La aclaración del entorno de la senadora respondía a que para ese momento todavía existía la posibilidad que Bullrich firme el dictamen con las colectoras incluidas. Como eso, finalmente, no sucedió, la extitular de la cartera de Seguridad se anotó no sólo un pase a la mesa de negociaciones, en medio de la disputa que mantiene con Karina por el rumbo de la política, sino también una "corrección" que la Casa Rosada no estaba dispuesta a entregar.