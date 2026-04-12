Libertarios en la Patagonia: desembarco en Vaca Muerta y tensiones abiertas en el sur

La movida aparece como uno de los intentos de Adorni para retomar iniciativa pública tras semanas marcadas por cuestionamientos sobre su patrimonio y gastos personales . En ese marco, Vaca Muerta aparece como el escenario ideal para mostrar volumen político y respaldo oficial en uno de los terrenos preferidos de los libertarios.

Pero la movida que podría servir para correr el eje de los escándalos nacionales corre el riesgo de dejar al descubierto algo más incómodo para los patagónicos: el estado real de La Libertad Avanza en el sur, a un año de las elecciones.

La escena neuquina, la casa de Vaca Muerta, muestra una estructura todavía en formación, con liderazgos en disputa y un proceso de consolidación que no termina de cerrarse. La senadora Nadia Márquez , ya lanzada a la carrera por la gobernación , es la figura rutilante del armado provincial, que cuenta con la especial confianza de la hermana del Presidente.

Desde su alto perfil en el Congreso busca convertirse en la referencia indiscutida del mileísmo local, apoyada en su vínculo con la conducción nacional, pero ese intento de centralidad convive con resistencias internas que no son nuevas, sino que vienen desde los orígenes del armado libertario en la provincia.

Nadia Márquéz La senadora por Neuquén, Nadia Márquez, quiere ser gobernadora.

El problema no es solo de nombres, sino de construcción. La Libertad Avanza en Neuquén sigue siendo más un conjunto de expresiones que una estructura ordenada. Ahí aparece el rol de espacios como Cumplir, que fue una de las primeras plataformas de Javier Milei en la provincia y que hoy mantiene presencia con discurso propio.

En medio del escándalo que rodea al jefe de Gabinete, el sector decidió marcar posición con una definición que incomoda hacia adentro. No avalan privilegios, sostienen, ni para propios ni ajenos. Y agregan que la investigación debe avanzar rápido y, si hay irregularidades, aplicarse todo el peso de la ley.

No es solo una consigna ética. Es un mensaje político que apunta directamente al corazón del oficialismo. “El que las hace, las paga”, repitieron a Letra P desde el sello que recientemente logró una foto con la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

En ese clima, la eventual visita de Karina Milei adquiere otra dimensión. No se trata solo de una recorrida institucional, es un intento de ordenar un territorio donde las lealtades todavía son frágiles y donde el liderazgo no está completamente resuelto.

Río Negro, fragmentación y juego propio

Si Neuquén muestra tensiones, Río Negro directamente expone dispersión. La Libertad Avanza no sólo no logra todavía sintetizar una conducción clara, sino que convive con figuras que construyen por carriles paralelos.

El senador Enzo Fullone aparece como uno de los dirigentes que busca consolidarse dentro del espacio. Ya confirmó que será parte de la actividad en Neuquén si la agenda del Senado lo permite, en un gesto que apunta a ganar centralidad en la escena regional.

Enzo Fullone Karina Milei

En paralelo, el diputado nacional Aníbal Tortoriello sigue siendo una referencia inevitable. Su recorrido político y su estructura propia lo posicionan como un actor con peso, aunque su vínculo con el oficialismo nacional se mueve entre la cercanía y la autonomía. Tiene su propia fuerza, Creo Río Negro, y su propio bloque en la Legislatura. Pero lo que parece un factor de fortaleza, puede jugarle en contra ante la preferencias de la conducción nacional de llegar a las elecciones con candidatos violetas en la cabeza de las listas.

La foto se completa con la diputada Lorena Villaverde, cuya figura sintetiza buena parte de los problemas del armado libertario en la provincia y el país. Con alta exposición pública, su recorrido reciente estuvo marcado por polémicas que la colocaron en el centro de la escena, pero no necesariamente en términos de acumulación política.

No pudo asumir en el Senado por los cuestionamientos que le sacaron a la luz un pasado marcado por los conflictos judiciales y su nombre aparece en el listado referentes libertarios beneficiados con créditos del Banco Nación. Esta semana su nombre volvió a copar las portadas nacionales luego de una denuncia que apuntó contra su hijo por presuntas amenazas contra sus compañeros de colegio.

Lorena Villaverde Lorena Villaverde.

En un espacio que todavía busca ordenarse, ese nivel de conflictividad interna tiene efectos directos. Cada episodio amplifica las dificultades para construir una referencia sólida y proyectar crecimiento.

Una apuesta para ordenar desde arriba

La agenda de Karina Milei y Adorni en Vaca Muerta incluye una recorrida por el predio en el que se concentran las mayores esperanzas de la economía libertaria y encuentros vinculados al sector energético, en un intento por mostrar gestión y cohesión en un área estratégica.

Pero el trasfondo es político. La visita funciona como una estrategia para volver a poner a Adorni en la escena de la gestión, más allá de las actividades relacionadas con la vida interna de la Casa Rosada, pero también aparece como una intervención directa de la conducción nacional en un territorio donde el oficialismo necesita consolidarse.

La Patagonia ofrece oportunidades evidentes. Energía, recursos y un escenario donde el discurso libertario puede encontrar anclaje. Pero también expone límites. Falta de estructura, internas abiertas y el impacto de los conflictos nacionales se percibe.

Karina Milei y Manuel Adorni Manuel Adorni.

En ese equilibrio se mueve hoy La Libertad Avanza en el sur. Con figuras que se lanzan, espacios que marcan diferencias y un Gobierno que necesita ordenar sin perder identidad.

Si existe, la foto en Vaca Muerta, será apenas una postal. Detrás, lo que está en juego es algo más profundo. La capacidad del oficialismo para reinventarse y trasladar ese resurgir a la construcción territorial real en una región donde, por ahora, el mapa sigue en disputa.