Otro gesto de respaldo público de Karina Milei a Manuel Adorni: lo llevará a Vaca Muerta

Karina Milei llevará el jueves a Manuel Adorni a una recorrida por Vaca Muerta , el principal polo petrolero del país ubicado en Neuquén . Si bien será en el marco de una actividad oficial, la secretaria general de la Presidencia volverá a dejar en claro el respaldo político al jefe de Gabinete, asediado por distintas investigaciones judiciales sobre su patrimonio.

Por ahora, es la única actividad oficial confirmada en la que estará el ministro coordinador, que en las últimas semanas optó por un notorio perfil bajo como método de defensa para evitar tanto las críticas de la oposición, como las consultas de los periodistas acreditados en Casa Rosada . De hecho, por esta razón es que Adorni no tiene previsto realizar conferencias de prensa en los próximos días, como así tampoco reuniones de gabinete o mesa política.

La última vez que Adorni estuvo en un acto público fue el 2 de abril, en el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. Estuvo parado durante todo el acto junto al presidente Javier Milei y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem . En un gesto de apoyo en medio del escándalo, ambos lo abrazaron durante algunos segundos.

La postal ahora se repetirá con la mujer más influyente del oficialismo y la jefa política directa del exvocero. Según pudo saber Letra P , los dos principales sostenes de Adorni para continuar en la Jefatura de Gabinete son los hermanos Milei, pese al creciente malestar que hay en la administración libertaria por las novedades casi cotidianas de la causa judicial que involucra al funcionario. Es más, hay quienes en privado sugieren que lo mejor sería que el ministro diera un "paso al costado" hasta que se aclare su situación patrimonial.

Este jueves por la tarde, el estratega presidencial Santiago Caputo también le brindó su contención política a Adorni. Fue durante una reunión que se llevó adelante en el despacho que el jefe de Gabinete tiene en la planta baja de Balcarce 50, apenas horas después de que fallara la comunicación de crisis , por las declaraciones de la escribana Adriana Nechevenko , que convirtieron su debut mediatico en un show .

La cúpula espera sumar una última gestualidad política alrededor de Adorni el 29 de abril, cuando asista a la Cámara de Diputados a brindar su primer informe de gestión desde que está en el rol de jefe coordinador de la administración pública. Se espera que en uno de los palcos principales alrededor del hemiciclo se ubiquen el Presidente y la secretaria general. Milei confirmó su presencia a través de las redes sociales.

En la mesa chica de Adorni aseguran que el ministro se está preparando para responder las cerca de 4800 preguntas que le hicieron sobre distintos temas de la gestión, aunque es muy probable que toda la jornada y buena parte de la atención gire alrededor de su modo de vida y sus inconsistencias económicas.

Patricia Bullrich evitó respaldarlo

El bajo perfil del integrante de la mesa chica de Karina Milei fue aprovechado en las últimas horas por Patricia Bullrich. La senadora libertaria, que comparte con Adorni la posibilidad de convertirse en candidata a jefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, evitó respaldar al funcionario señalado: "Es imposible que yo le diga qué hubiera hecho en su lugar. Adorni recién arranca en política, viene de otro ámbito, trabajó muchos años en lo privado. Quizás no tiene el cuero tan duro como lo tengo yo. Las cosas lo pueden afectar", disparó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Letra_P/status/2042638109515375080&partner=&hide_thread=false Bullrich se refirió al escándalo que envuelve a Adorni: "No sé qué hubiera hecho en su lugar. Él recién arranca en política, no tiene el cuero tan duro como yo", señaló



La senadora agregó: "Nosotros no nos entrometemos con las cuestiones judiciales"



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El 26 de marzo, durante el ciclo de charlas titulado "Los desafíos de la política y liderazgo dirigencial", le preguntaron a la exministra de Seguridad qué consejo daría a alguien que quiere dedicarse a la función pública, a lo que ella remarcó "la importancia de tener una relación sana con el poder". "El poder genera cambios, te diría desde cambios culturales, cambios en la conciencia de la gente, a cambios patrimoniales", lanzó.

Aquella frase fue leída en el ecosistema libertario como un dardo envenenado contra Adorni y, también, como una rebelión sutil a la conducción de Karina. Esa misma tarde, apenas unas horas antes, el minostro coordinador y Bullrich se habían mostrado juntos y sonrientes en la Casa Rosada, en días en los que El Jefe pedía a la dirigencia libertaria que saliera a defender al vocero.