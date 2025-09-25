EL LADO B DEL SALVATAJE

El acuerdo entre Donald Trump y Javier Milei pone en guardia a Tierra del Fuego

El arco político no libertario cuestionó el acercamiento con Estados Unidos. Lo considera una amenaza a la soberanía argentina y un peligro para la provincia.

Letra P | Laura Funes
Por Laura Funes
La delegación argentina reunida con Donald Trump en Estados Unidos.&nbsp;

Hasta el momento, sólo se sabe que ambos estados avanzan para concretar un préstamo de u$s 20.000 millones. El rescate se daría a través del Fondo de Estabilización Extranjera (ESF), una línea tipo swap, sumada a la compra de bonos en dólares de la que todavía no se conocen detalles.

“Eso se llama traición a la Patria”, dijo y adelantó: “Desde el Senado, vamos a presentar un proyecto de repudio y un pedido de interpelación al Canciller y al Ministro de Defensa. Nuestra Tierra del Fuego es el corazón estratégico de la Argentina. Desde acá, se defiende Malvinas, el Atlántico Sur y nuestros recursos naturales”.

Cristina López Tierra del Fuego

“En Tierra del Fuego no aceptamos militares extranjeros controlando nuestro mar, nuestras islas y nuestros recursos. No vamos a permitir que este presidente, arrodillado ante intereses extranjeros, convierta a nuestra provincia en una base militar aliada del Reino Unido, usurpador de nuestras Islas Malvinas”, expresó y cerró con un contundente “la Patria no se entrega”.

Defendamos Tierra del Fuego

Tras el encuentro entre Milei y Trump, Gastón Díaz, candidato a senador por Defendamos Tierra del Fuego, el espacio que lidera el intendente Martín Perez, dijo que “la subordinación a potencias extranjeras nunca puede ser beneficioso para los intereses soberanos del país" y que, por eso, "es inaceptable que dirigentes fueguinos que pretenden representar a nuestra provincia en el Congreso celebren la profundización de la dependencia financiera, económica y política con los Estados Unidos"

"La injerencia estadounidense en nuestra logística antártica atenta contra nuestra política soberana, más aún si contempla la presencia militar de tropas militares", aseguró al advertir que resulta fundamental restituir el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) para "impulsar la construcción del Polo Logístico Antártico en Ushuaia con fondos nacionales".

Javier Milei Laura Richardson Luis Petri.jpg
La &uacute;ltima visita de Javier Milei a Tierra del Fuego fue para recibir a Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos.

La última visita de Javier Milei a Tierra del Fuego fue para recibir a Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos.

Diaz entiende que la "amenaza potencial" que representa el acuerdo con los Estados Unidos no debería correr la atención de uno de los reclamos principales que los referentes de su espacio sostienen desde hace ya años. Se trata de la desinstalación de un radar inglés en Tolhuin que el propio candidato de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y exministro de Defensa, Jorge Taiana, calificó como "una amenaza a la seguridad nacional".

Con tono de campaña, Díaz afirma que la defensa de Tierra del Fuego no pueden ser meras declaraciones ni anuncios vacíos. Esa forma de hacer política está terminada. "El pueblo de Tierra del Fuego no quiere más discursos ni fórmulas mágicas, sino una dirigencia seria, trabajadora y constante", afirmó y agregó: "Los fueguinos somos firmes defensores de nuestra soberanía y protagonistas de las decisiones para la construcción de la Argentina bicontinental."

Pablo Blanco quiere al canciller en el Senado

El senador radical Pablo Blanco, candidato a la reelección desde la lista de Provincias Unidas, pidió citar al canciller Gerardo Werthein al Senado tras el viaje de Milei a Nueva York y su reunión con Trump.

“El canciller no puede esconderse. Tiene la obligación de dar explicaciones. Lo que está en juego no es sólo un acuerdo financiero: es la soberanía argentina”, argumentó desde un posteo en sus redes sociales.

Entre otros puntos, Blanco quiere que Werthein ratifique o desmienta que la “colaboración” entre los países “implica o no la instalación programada de bases y tropas norteamericanas en el Territorio de la Provincia de Tierra del Fuego y si ello no supone un menoscabo inaceptable de nuestra soberanía”.

Además, pretende respuestas sobre la proyección que tienen los Estados Unidos “de cara a la Antártida Argentina, las islas del Atlántico Sur y su mar circundante”.

