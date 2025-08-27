Es con todos: en Tierra del Fuego el peronismo unió a todas sus tribus y sumó hasta a Guillermo Moreno

El oficialismo de Tierra del Fuego selló la unidad y logró una boleta con amplia representación para intentar retener sus bancas
El cierre de listas en Tierra del Fuego dejó expuesta la correlación de fuerzas dentro del oficialismo, que logró unir a todas sus tribus y hasta sumó al espacio de Guillermo Moreno, que antes orbitaba por afuera de las estructuras del justicialismo.
En los comicios, el oficialismo arriesga los escaños de la diputada Carolina Yutrovic (Partido Social Patagónico) y otras dos en el Senado, que ocupan la camporista Eugenia Duré y la peronista Cristina López, quien asumió tras el fallecimiento de Matías Rodríguez, también de La Cámpora.
Como suplentes anotaron a Yutrovic, del partido que responde a la exgobernadora fueguina Fabiana Ríos; y a Federico Greve, jefe del bloque FORJA en la Legislatura y leal al mandatario provincial.
Los nombres para Diputados
Melella también se quedó con la cabeza de la lista de Diputados, que estará encabezada por Agustín Tita, su jefe de Gabinete. Lo acompaña Paola Mancilla, de Principios y Valores, el espacio que lidera el economista Guillermo Moreno. Mancilla es la esposa de Hugo Romero, exconcejal e histórico dirigente del peronismo fueguino.
Fuerza Patria nuclea al Partido Justicialista, Principios y Valores, Unidad Socialista y Concertación FORJA. “Este frente se proyecta como el principal espacio político para confrontar las políticas destructivas de Javier Milei a nivel nacional, en defensa del federalismo, la soberanía, el trabajo argentino y el modelo de desarrollo con justicia social”, expresaron en un comunicado que destaca el respaldo de "organizaciones sindicales, sociales, culturales y comunitarias con fuerte presencia territorial”.