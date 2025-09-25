El plan Bessent: qué pasará con el dólar y las tasas hasta las elecciones y las dudas sobre el día después

El salvataje de Estados Unidos, que incluye un swap por u$s 20.000 millones, alivió la presión inmediata sobre las reservas y modificó el mapa económico y político. El Tesoro y el Banco Central ajustan su estrategia para sostener al dólar , mientras economistas advierten que la verdadera definición llegará tras las elecciones legislativas.

El escenario económico entró “en una nueva era”, según definió Toto Caputo , luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent , anunciara un plan de asistencia sin precedentes para respaldar al gobierno de Javier Milei . El paquete contempla, además del swap con el Banco Central, compras eventuales de bonos y un apoyo explícito al programa económico.

Sin embargo, aún no se conocen los detalles del salvataje ni el rumbo tras los comicios. Bessent fue claro: “Inmediatamente después de la elección empezaremos a trabajar con el gobierno argentino en los repagos de la deuda”, escribió.

“El escenario posterior a las elecciones implicará una mayor injerencia del FMI y del Tesoro estadounidense en el diseño macroeconómico: un tipo de cambio más alto, política monetaria convencional con la tasa alineada a la inflación y acumulación de reservas. Algo de eso dejó trascender la ex número 2 del FMI ”, explicó a Letra P el economista Pablo Moldovan .

A su vez, advirtió sobre el desgaste del esquema vigente: “Impone un nuevo ajuste de ingresos sobre una economía golpeada. Por eso, el Fondo insiste en el armado de una alianza de gobierno que permita sostener los objetivos”.

Desde la consultora 1816 señalaron que el Gobierno tiene aire hasta octubre, pero luego se requiere una revisión: “Las señales indican que no buscan apreciar demasiado el peso. Si el mercado le cree a Bessent, quizá Estados Unidos no deba aportar un solo dólar”.

Federico Machado , la consultora Open, advirtió que todavía faltan precisiones sobre el swap y las compras del Tesoro con los dólares del agro. “Si el Tesoro acumula reservas, el equilibrio será más sólido, con un riesgo país en baja y una banda cambiaria con credibilidad de cara a las elecciones”, analizó.

"Si el Tesoro aprovecha para acumular reservas, el equilibrio va a ser mejor, con un riesgo país que tienda a seguir bajando, y una banda superior que se muestre sólida frente a una eventual nueva dolarización de carteras más cerca de las elecciones. la banda superior ganó bastante credibilidad, y la posibilidad de repago de la deuda del Tesoro también", resumió sobre el nuevo escenario.

Tasas: la economía real no la ve

Con la baja del tipo de cambio, el Banco Central redujo la tasa de interés de referencia, ahora administrada a través de operaciones con bancos. Ya antes había recortado la tasa overnight al 25%, iniciando un proceso de normalización monetaria.

La medida busca morigerar el impacto de tasas altas sobre la actividad, en un contexto de estancamiento desde marzo: la industria, el comercio y la construcción siguen en retroceso, mientras el agro y la minería muestran cierta recuperación.

Para Juan Martín Graña, el impacto será limitado: “Estas novedades duran hasta octubre. La economía real llegará igual o peor a las elecciones”.

Compras del Tesoro

En paralelo, el Tesoro habría retomado la compra de dólares en el mercado para reforzar reservas, aprovechando la liquidación de exportaciones.

Según Max Capital, el objetivo es acumular unos u$s 6.000 millones antes de octubre. “El Tesoro probablemente compre (y ya haya comprado) la mayor parte de esas ventas, reforzando las reservas para afrontar las próximas semanas hasta las elecciones, e incluso más allá”, puntualizó la consultora.

Javier Milei Kristalina Georgieva Toto Caputo Javier Milei, Toto Caputo y Kristalina Georgieva, alineados con Bessent.

Datos de Portfolio Personal muestran que el miércoles las reservas brutas cayeron apenas u$s 12,5 millones, lo que sugiere intervención oficial en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

El esquema vigente obliga a las cerealeras a liquidar el 90% de sus ventas en tres días, lo que genera una oferta temporal de divisas que el Tesoro absorbe para evitar un derrumbe del tipo de cambio.

¿Y después, qué?

El respaldo de Donald Trump tiene un componente político clave: garantiza estabilidad hasta las elecciones del 26 de octubre. Más allá de esa fecha, operadores anticipan que el BCRA y el Tesoro de EE.UU. podrían intervenir directamente en las bandas cambiarias.

El Comité de Inversión de Criteria advirtió: “Persisten interrogantes. Todo dependerá del resultado electoral y del esquema monetario y cambiario que se adopte luego”.

Las opiniones están divididas. Para Christian Buteler, gran parte de los anuncios busca administrar expectativas: “¿Alguien cree que el Tesoro de EE.UU. comprará bonos argentinos para luego pagarlos 40% más caros?”.

Más optimista, Miguel Kiguel sostuvo: “Con estas medidas el mercado se calma, hay garantía de pago de deuda y eso alivia la transición”.

En tanto, Gonzalo Martínez Mosquera planteó que el swap podría generar emisión monetaria, pero destinada a importar bienes y servicios estadounidenses: “Sería reactivante y no tan inflacionario, como exportar más”.

Bessent, la cuarta ancla

Hasta el 26 de octubre, el respaldo de EE.UU. funciona como un ancla que evita una crisis cambiaria. Después, todo puede redefinirse.

President @JMilei is restoring economic stability after decades of Argentine mismanagement.



Markets are not losing confidence in him – they are looking in the rearview mirror.



The @USTreasury is resolute in our support for his reforms. pic.twitter.com/2cAbrWM6W4 — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 25, 2025

“El plan es que, mientras Milei continúe con las reformas, ayudarlos a atravesar las elecciones”, dijo Bessent a Fox News. Y añadió: “El mercado no desconfía de Milei, sino de décadas de mal manejo de la economía argentina”.

El 27 de octubre comenzará otro partido.