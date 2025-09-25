ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Entre Ríos: La Libertad Avanza moviliza a la juventud y prepara un encuentro con Iñaki Gutiérrez en La Paz

El influencer estará el fin de semana en la provincia. En la tierra de Benegas Lynch, acto con la militancia para bancar a los candidatos de Javier Milei.

Laura Terenzano
Por Laura Terenzano
Iñaki Gutiérrez tendrá actividad este fin de semana en Entre Ríos. Llega en el marco de su recorrida nacional para apoyar candidaturas violetas.&nbsp;

Iñaki Gutiérrez tendrá actividad este fin de semana en Entre Ríos. Llega en el marco de su recorrida nacional para apoyar candidaturas violetas. 

En tierra de Joaquín Benegas Lynch, la militancia de La Libertad Avanza de Entre Ríos se reunirá en un acto este domingo. La figura central será Iñaki Gutiérrez, el influencer libertario muy cercano a Javier Milei. Antes, habrá actividad con candidatos violetas en Paraná. Hay mesura en la expectativa porque “no hay plata” para movilización.

Gutiérrez llega a la provincia en el marco de su recorrida por el país “acompañando a la juventud”, según explicó un dirigente partidario a Letra P. Lo hará junto a otra influencer y referente de la militancia joven, Eugenia Rolón. Ambos son militantes que responden a Javier y Karina Milei, respectivamente. A él se lo ve habitualmente detrás del Presidente en los actos públicos, registrando para redes las actividades del mandatario.

En la previa, Gutiérrez estuvo en Santa Cruz respaldando a Jairo Guzmán, el candidato a diputado de La Libertad Avanza en esa provincia patagónica. Desde allí, sostuvo que con las legislativas de octubre el espacio busca "blindar al Presidente en Diputados".

El acto que organiza La Libertad Avanza en La Paz

Entre la dirigencia libertaria hay mesura sobre las expectativas porque, según confirmó este medio, no habrá financiación para movilizar desde los dieciséis departamentos entrerrianos. A diferencia de eventos anteriores, en los que sí se costeaba el traslado, en esta oportunidad la respuesta a ese pedido es que “no hay plata”. Por eso, nadie se anima a calcular la dimensión de la audiencia.

El lugar elegido en La Paz, precisamente por la convocatoria “medida”, es un lugar de escasa capacidad, que podría recibir en su máximo aforo a mil personas. Se trata del Club Social La Paz, una vieja casona que funciona como resto bar en la ciudad. La tónica de la reunión será, evidentemente, más intimista que actos anteriores en los que se buscaba masividad. “La militancia está libre de movilizar, pero sin financiación porque no hay plata. Están todos invitados”, resumió un candidato violeta.

Al encuentro del domingo se espera que asistan quienes integran la lista de la alianza La Libertad Avanza, incluyendo a candidatos que no son del partido, como Alicia Fregonese, Darío Schneider y Eliana Lagraña, los nombres que sumó Rogelio Frigerio a la nómina compartida. Se descarta la presencia de los propios, como el anfitrión Benegas Lynch, candidato a senador; la paranaense Romina Almeida, candidata a senadora; Andrés Laumann y Wenceslao Gadea, candidatos a diputados.

Un fin de semana libertario en Entre Ríos

En la previa del encuentro del domingo, los candidatos del partido compartirán dos actividades con el influencer. El sábado por la tarde, caminarán la Costanera de Paraná, buscando el contacto con la gente. El domingo a la mañana tendrán una reunión con la militancia en el local partidario de La Paz. A las 17 será el evento en el Club Social.

Rogelio Frigerio junto a los candidatos de la alianza La Libertad Avanza que competirán en las elecciones nacionales de octubre.

Rogelio Frigerio junto a los candidatos de la alianza La Libertad Avanza que competirán en las elecciones nacionales de octubre.

En el encuentro vespertino del domingo está previsto que Gutiérrez sea el único orador, “porque el evento está dirigido principalmente a los jóvenes”, según informó una fuente partidaria que está en la organización. Es probable que, en la interacción, comparta algún intercambio con Benegas Lynch, candidato a senador y anfitrión.

Al cierre de esta nota no estaba confirmada la participación de jóvenes de la UCR ni del PRO, aliados electorales de La Libertad Avanza en la alianza que sellaron Frigerio y la Casa Rosada. Letra P contactó a referentes de las juventudes de ambos partidos y en ningún caso tenían organizado aún movilización o participación institucional. En el caso de la UCR, se espera la presencia de Lagraña, presidenta de la juventud radical y candidata a diputada en cuarto lugar.

