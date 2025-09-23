Mi amigo Donald: Javier Milei no usará a Trump en la campaña, pero agradece el aire que le dio hasta octubre

La foto que se llevó Javier Milei se la bilateral con Donald Trump , que incluye un contundente respaldo económico de Estados Unidos a Argentina en medio de la crisis , fue celebrado con vehemencia por la Casa Rosada , que reconoció que el gesto político contribuirá a calmar los mercados y los ayudará a llegar mejor a las elecciones. Aún así, no está previsto que el líder libertario utilice el acuerdo en marcha como eje de campaña.

De hecho, una vez que el Presidente regrese al país este viernes por la mañana (arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 8.30), tiene previsto retomar su agenda de campaña original, la misma que planificó la semana pasada junto a la mesa chica de La Libertad Avanza que lo asesora en su camino hacia el 26 de octubre. "No vamos a usar a Trump en la campaña, no hay nada que contar ahí", resumió a Letra P una fuente libertaria que está en la cocina de los discursos de Milei y sus candidatos.

Con algo más de aire político y los mercados calmados tras las declaraciones del republicano - que contribuyeron a frenar la escalada del dólar y el riesgo país -, Milei retomará a su regreso las recorridas por distintas provincias, entre las cuales están anotadas Mendoza , Corrientes y dos municipios bonaerenses, como Mar del Plata y Bahía Blanca . Además de la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, en la Ciudad de Buenos Aires .

En todas esas paradas, la estrategia de la cúpula presidencial será mostrar a un Milei mucho más ensimismado en la agenda cotidiana de la ciudadanía, es decir, en la microeconomía que siempre dijo menospreciar, como en la cercanía con su electorado. Los temas que buscará instalar en lo que queda de campaña serán, nuevamente, temas nacionales, como la estabilidad cambiaria y la seguridad, por lo que no volverá a ensayar discursos de tipo localistas. Sus asesores están convencidos que haber hablado de obras en escuelas, salarios de trabajadores públicos y hasta de la falta de pavimentación en el conurbano fueron errores en las elecciones del 7 de septiembre.

Pese a que no está previsto que el jefe de Estado use a su aliado norteamericano para intentar dar vuelta los resultados electorales, no hay quien no reconozca en el ecosistema libertario que el respaldo político de Trump fue clave para llegar mejor posicionados al 26 de octubre. “El acuerdo y la reunión nos ayuda muchísimo en las elecciones, para ordenar la economía y darle un golpe a la oposición", reconoció a este medio un dirigente cercano al Presidente.

La Casa Rosada aguarda el anuncio de un acuerdo con Estados Unidos

Al cierre de esta nota, para colmar las expectativas de Balcarce 50 aún faltaba que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessentb, anunciara de manera pública los detalles del acuerdo, que incluiría una garantía económica para que Argentina haga frente a los próximos vencimientos de deuda, en enero y junio del próximo año, por unos 8500 millones de dólares.

FOTO 5 (2)

Para llegar a este punto, en la sede administrativa del Gobierno se involucraron al menos cuatro funcionarios y un agente externo de excelente llegada con la Casa Blanca. Tal como dio cuenta este medio, durante todo el fin de semana el ministro de Economía, Toto Caputo, su viceministro, José Luis Daza, y el asesor presidencial Santiago Caputo fueron los encargados de allanarle el camino a Milei, al conseguir los respaldos previos de Bessent y Kristalina Georgieva.

Se menciona también que Manuel Vidal, uno de los principales operadores políticos del Salón Martín Fierro donde trabaja Caputo, y Leonardo Scatturice, quien oficia de aliado externo del Gobierno, a partir de sus vínculos con los servicios de inteligencia norteamericano, también cuidaron de cerca la agenda internacional de Milei. Ambos estuvieron involucrados en viajes del mandatario a la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), de donde salieron una de las primeras instantáneas entre el libertario y el republicano.