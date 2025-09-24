Javier Milei no someterá el acuerdo con Donald Trump al Congreso y Unión por la Patria se resiste

Los jefes de bloque de Diputados Gabriel Bornoroni (LLA) y Germán Martínez (UP). Javier Milei no quiere que debatan el swap con China.

Javier Milei no enviará al Congreso el desembolso de dólares que prometió Donald Trump , por considerar que, según el anuncio realizado este miércoles, se trata de un swap de monedas y no requiere aval legislativo. Unión por la Patria considera que de todos modos debe pasar por los recintos y tratará de condicionar el Presupuesto 2026.

Como explicó Letra P , el Presidente no tendría chances de ganar una votación para habilitar un endeudamiento con EEUU , ni siquiera en una cámara, y es por eso que priorizó en la negociación un swap. Según la interpretación de los asesores jurídicos de La Libertad Avanza (LLA) no es un crédito, sino un intercambio de monedas.

De esta manera, consideran que la operación se mantiene al margen del artículo 75 de la Constitución Nacional (que obliga al Congreso a autorizar empréstitos). Esa fue la interpretación que hubo en 2014, cuando Cristina Fernández de Kirchner hizo esa operación con China sin discusión legislativa, pese a que controlaba con comodidad ambas cámaras.

De hecho, una de las motivaciones de Trump para activar el crédito es evitar que Milei utilice el swap de China para frenar la corrida cambiaria y de esa manera aumentar la dependencia con su rival geopolítico. "Nos venían pidiendo que no toquemos esos fondos. La única manera de hacerlo era con otro swap de Estados Unidos y así fue", señaló a Letra P una fuente libertaria.

Para exigir que el swap pase por el Congreso, Unión por la Patria (UP) no refiere al artículo 75 de la CN sino a la ley 27.612, conocida como ley " Martín Guzmán ", porque fue promovida en 2021 por el entonces ministro de Economía.

En su artículo 2, esta norma dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente".

Según UP, este texto incluye los swaps y, como no estaba vigente en 2014, CFK pudo cubrir el Banco Central de moneda china sin autorización del parlamento. Al inicio del debate del Presupuesto 2026, este miércoles el jefe de UP Germán Martínez pidió que el Gobierno brinde explicaciones sobre el salvataje estadounidense.

"Todo lo que está negociando con Estados Unidos debe pasar por el congreso argentino. Puede condicionar durante muchas décadas las relaciones internacionales y el futuro de nuestro país", exigió el santafesino.

Fuentes de LLA rechazaron esa hipótesis. "Es un grave error: la ley Guzmán habla de dinero que va al Tesoro; el swap es parte de la política monetaria del Banco Central y no computa como deuda externa. Esa fue la interpretación en 2014".

Máximo Kirchner quiere una ley

En el oficialismo sostienen además que la interpretación de UP tiene un error: si un swap es un empréstito, CFK debió someterse al artículo 75 cuando trajo yuanes chinos y no lo hizo. En aquel momento no hubo ni siquiera un clamor de la oposición para dar la discusión legislativa.

En LLA tampoco están dispuestos a permitir que el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, se someta a un crea de los integrantes de la comisión de Presupuesto, que este jueves iniciaron la discusión de la ley de leyes 2024. En el kirchnerismo no dan el brazo a torcer: este martes, Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley que salda esta discusión.

La iniciativa dispone que "todo empréstito tomado por el Ejecutivo o el Banco Central de Argentina con el Tesoro norteamericano que no sea aprobado en el Congreso Nacional debe ser considerado nulo". De avanzar esta iniciativa, los futuros swap con Trump no serían válidos, pero sí los que están vigentes con China.

Aun así, en sus fundamentos, la suscripción de un acuerdo financiero con el Tesoro de Estados Unidos sin autorización del Congreso "viola de manera flagrante las disposiciones constitucionales que preservan al Poder Legislativo la potestad exclusiva sobre el endeudamiento público y los tratados internacionales".

Máximo deberá decidir si pide emplazar comisiones en la próxima sesión para tratarlo. LLA tiene confianza de contar con respaldo del resto de la oposición, inclusive de sectores que vienen marcando la agenda anti-Gobierno, como la Coalición Cívica y Encuentro Federal. "No vamos a impedir un acuerdo temporal que le sirva al país. Al menos queremos vero", sostuvo ante Letra P un diputado de EF.