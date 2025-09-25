ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: José Luis Espert sufre el desgaste del gobierno y está ocho puntos abajo de Jorge Taiana en PBA

El candidato de LLA pierde caudal de votos, mientras Fuerza Patria gana terreno. El arrastre negativo de la gestión libertaria. Los datos de Tendencias.

Letra P | Susana Maidana
Por Susana Maidana
José Luis Espert y Javier Milei, en campaña

José Luis Espert y Javier Milei, en campaña

Notas Relacionadas
José Luis Espert, encabeza el ranking de figuras con imagen positiva en la provincia de Buenos Aires
ELECCIONES 2025

Espert, la imagen de la grieta: alta valoración y mucha mala fama en un mismo candidato

Por  Susana Maidana

El sondeo, realizado entre el 13 y 16 de septiembre en base a 4391 casos, ubica al excanciller de Cristina Kirchner en primer lugar con el 40,4%, relegando a un segundo puesto al postulante libertario, que cosecha el 32,2% de adhesiones. En tanto, el candidato del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), Nicolás del Caño, se ubica tercero con el 6,5% y el exministro de Transporte Florencio Randazzo (Provincias Unidas) queda atrás con el 4,8%.

De esta manera, el relevamiento muestra un retroceso para Espert, cuya figura parece estar pagando el costo del desgaste que atraviesa el gobierno a raíz de la derrota electoral del 7 de septiembre y de los sucesivos reveses que sufrió en el Congreso. A ello se le suma el escándalo de corrupción que golpeó a la Agencia Nacional de Discapacidad y que acecha a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La caída de José Luis Espert en las encuestas

Hace poco más de un mes, Letra P dio a conocer una encuesta de Polldata que posicionaba al candidato de Javier Milei primero en intención de voto en el bastión peronista. Según ese informe, el dirigente que milita la mano dura para enfrentar a la inseguridad encabezaba las preferencias electorales con 41%, mientras que Taiana cosechaba el 36,1%.

A casi un mes de los comicios, Espert no sólo perdió esos cinco puntos que tenía de ventaja sino que sumó otros tres en contra. La campaña se hace cuesta arriba para el candidato que busca terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. De hecho, su figura también atraviesa un momento complejo: en abril, su imagen positiva tocó su pico máximo con el 45,8% y en septiembre cayó al 37,1%. En cuanto a la valoración negativa ocurrió lo contrario: subió del 50,4% en abril al 56,5% en este mes.

Esto se traduce en un retroceso doble: cae su nivel de adhesión y, al mismo tiempo, se incrementa el rechazo entre el electorado que antes lo miraba con expectativa. Es decir, el outsider liberal que capitalizaba el malestar social ya no aparece como una alternativa, sino como parte de la casta que la sociedad evalúa negativamente.

GzYXGaKWAAARTmg

Crece la desaprobación de la gestión de La Libertad Avanza

La encuesta también refleja un marcado clima de desaprobación hacia el gobierno nacional: el 57,6% tiene una valoración negativa o regular negativa de la gestión libertaria, mientras que el 42,4% tiene una imagen positiva o regular positiva de la administración de Javier Milei.

"La desaprobación de la gestión nacional llega a máximos históricos y ofrece el diferencia más desfavorable desde el inicio del gobierno. En cuanto al rumbo del país, también predomina el rechazo. En síntesis, la brújula oficial no convence", analiza el sociólogo Lautaro Nogueira en el informe.

El informe también da cuenta de que cada vez que el Gobierno insiste en temas sensibles como el veto presidencial al presupuesto universitario o la Ley de Emergencia Pediátrica (Garraham) paga un costo alto ya que aumenta su desaprobación y erosiona su imagen.

Los datos completos de la encuesta

TENDENCIAS - Provincia de Buenos Aires (Septiembre)
Temas
Notas Relacionadas
José Luis Espert.
ELECCIONES 2025 | BUENOS AIRES

Espert: "El kirchnerismo detonó la economía y la mente de todos los bonaerenses"

El diputado liberal cargó contra el kirchnerismo en el Congreso bonaerense de LLA y prometió achicar el Estado: “Vamos a terminar con la esclavitud impositiva”.
Encuesta: José Luis Espert supera por cinco puntos a Jorge Taiana en la provincia de Buenos Aires
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Encuesta: Espert supera por cinco puntos a Taiana en la provincia de Buenos Aires

El último sondeo de Polldata reafirma un escenario polarizado entre LLA y Fuerza Patria. Avance libertario en el bastión peronista y participación electoral.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

El juicio por el ataque a CFK llegó al final de los alegatos y quedó cerca del veredicto de la justicia
Magnicidio fallido

El juicio por el ataque a CFK llegó al final de los alegatos y quedó cerca del veredicto de la justicia

Por  Martín Soler
Rosario: Astore y la oposición definen si se adelantan las elecciones en Newells al 16 de noviembre
FÚTBOL & POLÍTICA

Astore y la oposición definen si adelantan las elecciones en Newell's al 16 de noviembre

Por  Ramiro Dasso
Gisela Scaglia habla en el acto de lanzamiento de su campaña junto a Maximiliano Pullaro, Juan Schiaretti y Pablo Farías.
ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Pullaro y Schiaretti, antikirchneristas contra la "timba financiera" de Javier Milei

Por  Lucio Di Giuseppe
Ovidio Zúñiga, líder gastronómico en Bariloche. 
EL NEGOCIO DE LA NIEVE

Neuquén: quién es el líder gastronómico de Bariloche que le marca la cancha a los Trappa en Chapelco

Por  Germán Hernández