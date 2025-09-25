Festeja Javier Milei: la pobreza bajó más de 20 puntos en un año y fue del 31,6% en el primer semestre

Javier Milei lo hizo. La pobreza se redujo al 31,6% en los 31 aglomerados urbanos que mide el INDEC : 9,45 millones de pobres urbanos que, extrapolados, equivalen a 14,8 millones de personas en el país. La indigencia, quienes no cubren la canasta básica alimentaria, bajó al 6,9% (2,05 millones de personas).

El dato sorprende por el contexto : seis meses atrás, en el segundo semestre de 2024, la pobreza era del 38,1%. En el primer semestre del año pasado, en lo peor de la recesión, escaló al 52,9 por ciento.

La reducción de 6,5 puntos porcentuales en personas y de 4,5 en hogares se dio en un escenario que parecía escrito para el desastre: estancamiento económico, salarios licuados, tarifas liberadas y dólar flotando sin red. Pero hubo un truco: en el semestre, los ingresos familiares crecieron 26,3%, mientras las canastas básicas aumentaron la mitad (12,3% la total y 13,2% la alimentaria).

La explicación técnica es menos heroica que el relato libertario. El fogonazo inflacionario de diciembre de 2024 dejó un piso de precios alto. Desde enero, la suba de alimentos y servicios empezó a aflojar, mientras paritarias y recomposiciones –sobre todo en el sector informal– permitieron que los ingresos corrieran por delante de las canastas.

La motosierra de Milei, pensada para licuar gasto público, terminó generando un “efecto rebote” que ahora la administración libertaria celebra.

El ministro Toto Caputo exhibe las cifras como prueba de la eficacia del ajuste. Milei, fiel a su estilo, puso el dato con eslogan de campaña electoral: "La pobreza sigue bajando. La Libertad Avanza o Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo", escribió en Twitter.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1971298240416055426&partner=&hide_thread=false LA POBREZA SIGUE BAJANDO.

LA LIBERTAD AVANZA O ARGENTINA RETROCEDE.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! https://t.co/N5SpEQ2dHg — Javier Milei (@JMilei) September 25, 2025

Detrás de la pirotecnia del relato, analistas recuerdan un límite: el INDEC sólo mide 31 aglomerados urbanos, el 64% de la población. El universo rural y periurbano –con menos ingresos estables y más precariedad– no figura en la estadística.

Brechas y heridas

Dentro del número que entusiasma a la Casa Rosada persisten señales de fragilidad. La brecha de pobreza –la distancia entre ingresos de hogares pobres y el valor de la canasta– sigue en 37%. El ingreso promedio de un hogar pobre fue de $671.492, cuando necesitaba $1.065.691 para no serlo.

La foto etaria es más dura: el 45,4% de los niños de cero a 14 años vive en hogares pobres. Entre jóvenes de 15 a 29, la tasa es 37%; en adultos de 30 a 64, 27,7%. Sólo los mayores de 65 años, más cubiertos por jubilaciones y programas de ingresos fijos, muestran 10,8%.

Pobreza-2024.jpg La pobreza en la era Javier Milei

Por regiones, el NEA (39%) y Cuyo (33,8%) encabezan el ranking de pobreza, mientras Patagonia (27%) y Pampeana (30,5%) exhiben los menores registros.

La curva de Javier Milei

Para entender el salto conviene mirar el recorrido previo. En el primer semestre de 2024, la pobreza había trepado a un récord del 52,9% tras la devaluación y la inflación del arranque de gestión. Luego descendió al 44,9% entre abril y septiembre, y al 38,1% en la segunda mitad del año.

El economista Martín González-Rozada, creador del Nowcast de Pobreza, ya proyectaba en agosto un número cercano al 31%, gracias a ingresos creciendo 70% interanual frente a canastas que subieron 30%.

pobreza dato

En síntesis: la mejora no es magia libertaria, sino estadística. La misma motosierra que primero disparó la pobreza a niveles récord ahora permite mostrar un descenso abrupto porque el punto de partida era altísimo.

Economistas advierten que el escenario sigue frágil. Con tarifas y combustibles en alza, un rebrote inflacionario no está descartado. Y si la recesión profundiza la pérdida de empleo formal, los ingresos podrían dejar de ganarle a las canastas y la pobreza volvería a subir.

Aldo Abram, director ejecutivo en la Fundación Libertad y Progreso, defiende el dato del INDEC: "La pobreza, en los 31 conglomerados encuestados, cayó en más de 18 millones de personas desde el inicio esta gestión. Es decir, del casi 53% en el primer semestre de 2024 al 31,6% de este año. Hay que irse a principios de 2019 para encontrar un porcentaje más bajo. Siguiendo el rumbo a un país normal, seguirá bajando".

¿Milagro o espejismo?

El propio INDEC aclara que la brecha de pobreza no se redujo: los hogares pobres siguen lejos de cubrir lo básico. Tampoco mide otros costos sociales, como endeudamiento de familias, deterioro de servicios públicos o caída del consumo.

Por ahora, Milei puede mostrar la motosierra como varita mágica: primero cortó derechos y salarios, ahora corta puntos de pobreza. El milagro, sin embargo, tiene patas cortas.