Diego Santilli se instala en el Congreso y acelera la rosca por el Presupuesto 2026

En el inicio de una semana clave para el gobierno , Diego Santilli se instaló este lunes en el Congreso para acelerar las negociaciones con la oposición. El ministro de Interior, el principal interlocutor de la cúpula libertaria, cree tener los votos necesarios para aprobar el Presupuesto 2026, pero le falta respaldo político de aliados para sancionar el paquete de reformas.

La mudanza temporal de Santilli tiene por objetivo consolidar el respaldo de los legisladores aliados, que responden a gobernadores , al Presupuesto y a los principales puntos de la reforma laboral, tributaria y el nuevo Código Penal. Los proyectos serán tratados en sesiones extraordinarias.

Según explicó el equipo del ministro de Interior, su rol político estará abocado en un "100 por ciento a la estrategia parlamentaria" durante toda la semana. De hecho, se moverá entre el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , y la oficina de la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich . Desde allí el dirigente PRO libertario estará en comunicación con varias provincias dialoguistas.

El Colorado irá detrás del respaldo del PRO , la UCR , Provincias Unidas y los gobernadores justicialistas que se mueven con comodidad dentro del ecosistema libertario, como Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo , quienes, incluso, mantuvieron reuniones políticas en los últimos días en Balcarce 50. Con ellos, el Gobierno intentará llegar a unos 150 votos para sancionar la denominada ley de leyes antes de Navidad, y avanzar en paralelo en las negociaciones de las reformas.

"La idea es conseguir 150 votos para aprobar el Presupuesto y después seguir con los demás proyectos", aseguró una importante fuente del Gobierno. Santilli no será el único funcionario metido de lleno en las negociaciones con la oposición: está previsto que se sume un hombre de la estructura de Manuel Adorni , el jefe de Gabinete que escoltó al ministro de Interior en la mayoría de las reuniones de las últimas semanas.

juradiputados Diego Santilli, junto a Javier Milei y Karina Milei.

Se trata de Ignacio Devitt, recientemente designado secretario de Asuntos Parlamentarios. Tal como dio cuenta Letra P, Devitt es una figura conocida en el Círculo Rojo por haber sido hasta hace unos días lobista de Massalin Particulares, la megatabacalera que controla las marcas Philip Morris y Marlboro. Allí se movió algunos años luego de romper el vínculo que tenía con sus anteriores jefes políticos, el entonces ministro de Educación Esteban Bullrich y Jorge Macri, cuando era intendente de Vicente López.

Quienes conocen al flamante funcionario aseguran que su ingreso al gabinete violeta estuvo auspiciado por el imperio Massalin Particulares, a tal punto que varios de los diputados y senadores con los que tendrá que hablar en el transcurso de la jornada lo definen como un "buen empleado de Massalin".

El ministro se reunió con 18 de los 20 gobernadores aliados

Desde que dejó su banca en la Cámara de Diputados y se sumó al gobierno, Santilli se reunió con 18 de los 20 líderes provinciales que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán. Sólo se quedaron afuera Maximiliano Pullaro, el santafesino que esquiva nuevas fotografias dentro de Casa Rosada, mientras acumula algunas críticas contra el oficialismo nacional, y Claudio Poggi, quien si bien mantiene buen vínculo con Santilli, no tiene representación en el Congreso.

De todos modos, los contactos de la administración libertaria llegan a sectores del peronismo no kirchnerista, como los que responden a Jalil y Jaldo. Es más, la reciente ruptura del bloque justicialista en la cámara baja, ordenada por el catamarqueño a tres de sus cuatro diputados, fue festejado como un triunfo propio dentro de La Libertad Avanza.

Con estas adhesiones, los interlocutores libertarios están confiados en aprobar el Presupuesto y el denominado proyecto de Inocencia Fiscal antes de Navidad. La principal dificultad la seguirán teniendo con la reforma laboral, sobre todo a instancias del rechazo de la CGT, que convocó a una marcha para el 18 de diciembre. Respecto al nuevo Código Penal, el oficialismo asegura que será un debate largo, que probablemente se extenderá durante todo el periodo de sesiones ordinarias del próximo año.