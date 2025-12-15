Chubut: petroleros protestaron frente a YPF, pero apuntaron contra Rovella Carranza

Frente a la sede de YPF en Comodoro Rivadavia, un centenar de personas afiliadas al sindicato petrolero protestó contra la salida total de la compañía que ya no tiene bajo operación propia yacimientos ni en Chubut ni en Santa Cruz . La cuestión de fondo es la queja contra una de las oferentes por el último bloque: Manantiales Behr.

Hay cinco propuestas para quedarse con ese yacimiento, que tiene una producción de 25 mil barriles por día -está dentro del Top 10 a nivel nacional, compitiendo con varios bloques de Vaca Muerta - pese a su antigüedad y utiliza tecnología para mejorar la recuperación del crudo con las plantas de inyección de polímeros (un método conocido como "recuperación terciaria").

Tal como adelantó Letra P , además de Pecom , Capsa , CGC y San Martín Energía como interesados en quedarse con esa concesión aparece un "foráneo" del mundo petrolero: la constructora Rovella Carranza .

La empresa tiene más experiencia en la construcción y remodelación de aeropuertos, entre ellos la terminal aérea de Comodoro Rivadavia, pero nula experiencia en hidrocarburos. Esto despertó las sospechas en la política y el sindicalismo chubutense, con las miradas puestas en el gobernador Ignacio Torres .

El plan de inversiones de Rovella, de acuerdo a lo que conoció el sindicato y expuso afuera del edificio de YPF en Chubut, prevé el desembolso de u$s 131 millones en 2026, u$s 138 millones en 2027 y u$s 122 millones en 2028. Además, la propuesta consiste en contar con un perforador permanente y una campaña de 29 pozos por año. El compromiso incluiría el sostenimiento de los puestos de trabajo, aunque es fruto de un acuerdo de palabra entre el gremio y la empresa.

Fuentes de la política chubutense consultadas por Letra P indicaron que Rovella Carranza tiene una alianza con su colega Constructora Choele Choel, cuyo director es Facundo Ponce, hermano de Federico Ponce, ministro de Hidrocarburos de Chubut.

ypf-manantiales-behr-2jpeg YPF puso en venta su última joya en la provincia de Chubut.

Además, desde que su aparición la empresa fundada por Mario Rovella inició negociaciones con jugadores fuertes de los combustibles para prefinanciar la venta de crudo Escalante y así presentar papeles que le den consistencia a la megaoferta de u$s 450 millones (las más altas eran las de Pecom y Capsa que llegaban a u$s 300 millones).

El candidato de los petroleros de Chubut

Si bien la última palabra la tiene el directorio de YPF, el gremio de Loma Ávila da por descartado que Rovella Carranza se haga con la operación del yacimiento. Desde el gobierno de Chubut dijeron que tienen la facultad de rechazar a un eventual ganador de la compulsa privada dado que el yacimiento no deja de ser propiedad de la provincia.

El gremio tiene un candidato propio: Pecom. La compañía del grupo Pérez Companc ya tiene dos áreas chubutenses, obtenidas en el marco del Plan Andes y cuenta con experiencia en el sector de los servicios, aunque hace 25 años que no está vinculada al Upstream.

"El proyecto de Manantiales no funcionaría para otro operador que no sea Pecom. ¿Por qué? Porque trae cinco plantas para polímeros, que sería el futuro de lo que se va a basar el yacimiento”, fundamentó la organización gremial.

Al sindicato tampoco le desagrada Capsa, una empresa argentina de la familia Götz con lazos comerciales con Raízen.

Un día de furia contra YPF

Encabezados por el número dos del gremio, Carlos Gómez, los trabajadores izaron una bandera negra y colocaron carteles contra Horacio Marín, presidente y ceo de la compañía, y contra Javier Milei. La protesta sindical contra el Plan Andes —que prevé el desprendimiento de YPF de sus campos maduros— resulta contradictoria, ya que la iniciativa se viene negociando desde hace más de un año, incluso en reuniones de las que participó el jefe del sindicato y actual diputado nacional, Loma Ávila.

Carlos Gómez - Petroleros Chubut Carlso Gómez, secretario adjunto del sindicato petrolero, en su discurso en la sede de YPF en Comodoro Rivadavia.

“En nombre de los miles de compañeros que perdieron su trabajo, de las empresas fundidas y del pasivo ambiental que YPF dejó en Comodoro Rivadavia es que izamos esta bandera negra de la vergüenza”, afirmó Gómez. “Y por la actitud cobarde y entregadora de la YPF convencional que acaba de cumplir Horacio Marín”, agregó.

Gómez, secretario adjunto del sindicato, sostuvo además que Ávila rechazará el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Milei. En ese contexto, en la sede de YPF se desplegaron banderas contra el Presidente y contra la iniciativa oficial que ya ingresó al Congreso.

Los costos del convencional apuran la salida

YPF tomó en 2024 la decisión de vender los campos maduros y convertirse en una compañía 100% shale, es decir que pondrá el foco en Vaca Muerta y en las exportaciones de petróleo y GNL. La tarea es impulsada por Marín, quien siempre remarcó que su objetivo es apuntar a la exportación de energía y desprenderse de los activos poco estratégicos.

El lifting cost, es decir el costo de extracción por barril, en Vaca Muerta se sitúa en torno de los cuatro a cinco dólares por barril para las operadoras líderes como YPF, una cifra competitiva en un escenario global de precios bajos y optimización del negocio de las empresas del rubro petrolero. Con los campos convencionales ocurre que el lifting costo oscila entre los 20 y 30 dólares.

Esa brecha en los costos operativos llevó también Tecpetrol, del grupo Techint, a retirarse del Golfo San Jorge para enfocar las inversiones en los activos no convencionales ubicados en Neuquén.

Mientras tanto Torres y su par santacruceño Claudio Vidal deberán acomodar sus programas de incentivos a las nuevas operadoras de menor tamaño y estabilizar la curva de producción, aminorando el declino natural.

Una ayuda del Gobierno nacional fue la quita de retenciones al convencional que le daría un respiro al crudo Escalante, tal el nombre del petróleo del Golfo San Jorge, para recuperar un lugar en el mercado internacional como en sus mejores épocas.