Rosario: con el apoyo de Maximiliano Pullaro, Ignacio Boero es el nuevo presidente de Newell's

Votaron casi 11.000 personas, récord histórico para el club. El candidato de Unen obtuvo el 50% de los votos. El armado incluye una pata peronista.

Ramiro Dasso
Rosario: en una elección histórica, ganó Ignacio Boero y es el nuevo presidente de Newell's

Con una participación récord de 10.847 socios y socias, Newell’s Old Boys de Rosario vivió la elección más multitudinaria de su historia. El triunfo de Ignacio Boero, hombre del gobernador Maximiliano Pullaro, que obtuvo el 50,3% (5.459 votos), marca el fin de una etapa y el inicio de una nueva conducción.

En segundo lugar quedó Cristian D'Amico, de Nuevo Frente Rojinegro, con el 24,94% (2.707 votos), tercero quedó Juan Cúneo de Fuerza Leprosa con el 23,37% (2.535 votos) y en el último lugar, Guillermo Muñoz, de 8 de Marzo, con 1,09% (119 votos).

El resultado consagra un recambio dirigencial que redefine el mapa de poder en torno al club y confirma la creciente injerencia de la política provincial en la vida institucional de Newell’s. Boero y el espacio UNEN capitalizaron el desgaste de los viejos esquemas con una construcción amplia basada en la gestión, el diálogo y una lógica transversal.

Una coalición que rompió etiquetas en Newell's Old Boys de Rosario

La fórmula encabezada por Ignacio Boero y Hernán Botta, decano de la Facultad de Derecho y referente del intendente Pablo Javkin, expresó una nueva forma de conducción. La lista incluyó referentes del mundo académico, productivo y político, como el industrial Román Guajardo, conductor del pódcast La Fábrica, y recibió el respaldo de sectores del peronismo, como Pablo Cerra, el abogado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).

Nacho Boero 002

En ese entramado se apoyó la victoria. La construcción de Boero desactivó la idea de que su candidatura respondía únicamente al gobierno provincial. El resultado, contundente, mostró otra cosa: una red plural que unió tradiciones políticas distintas en torno a una lógica común.

A partir de mañana vamos a reconstruir a Newell’s”, afirmó Botta, visiblemente emocionado. Guajardo agregó: “Mantener nuestras identidades es lo que nos va a permitir tener una comisión directiva más potente”, en un clima de festejo atravesado por la euforia y el alivio.

El voto que premió amplitud

La magnitud de la participación fue inédita: cerca de 11 mil socios votaron en un contexto de alto involucramiento tras años de crisis institucional y turbulencias deportivas.

Boero ganó con un mensaje claro: unidad sin uniformidad. Desde la foto con Sergio Massa o su relación personal con Pullaro y hasta la cercanía con dirigentes de AFA, el candidato de UNEN buscó mostrar que podía articular con distintos niveles de poder sin someter al club a ninguna dependencia política. “La prioridad es el fútbol, le agradecemos al socio que hoy dio una muestra de conciencia democrática”, expresó Boero, marcando la línea de salida de su gestión.

El mensaje impacta en dos planos. Por un lado, reordena la interna rojinegra tras el ocaso de la gestión Astore y el retroceso del oficialismo. Por otro, reposiciona a Newell’s como un actor con interlocución múltiple en el escenario nacional del fútbol, donde los vínculos con la AFA y con el poder político son determinantes pero también volátiles.

Gestos que ordenan el día después

Uno de los gestos políticos más relevantes llegó desde Fuerza Leprosa: su candidato, Juan Cúneo, se acercó a felicitar a Boero al conocerse los primeros resultados. “Vamos a cambiar la lógica de oposición de Newell’s”, expresó.

La frase fue leída como una señal de madurez institucional y en el entorno del nuevo presidente valoraron el gesto como una muestra de responsabilidad política.

La derrota de D’Amico

Del otro lado, la derrota de Cristian D’Amico dejó lecturas claras. Aunque su propuesta había crecido en acompañamiento del mundo rojinegro y su campaña tenía un fuerte eje en lo futbolístico, no fue acompañado con el voto.

El resultado reflejó el peso del recuerdo de su gestión previa, especialmente por el mal manejo del fútbol profesional. Por otro, su relación directa con Claudio Chiqui Tapia terminó siendo un lastre después del título designado a Rosario Central, un episodio que golpeó de lleno la sensibilidad del mundo leproso y deterioró, aun más, la imagen del presidente de la AFA entre los hinchas rojinegros.

De la crisis al desafío

El triunfo de Boero llega tras un cierre de año tenso, con la conducción saliente debilitada. La elección de UNEN fue interpretada como una apuesta a la gestión futura más que un simple respaldo político. El armado que combina radicales, peronistas, independientes y técnicos del ámbito empresarial se percibió como garantía de gobernabilidad.

En el equipo de Boero lo resumen así: “Este club no se arregla con slogans, se arregla con gestión”. La prioridad inmediata será el fútbol profesional: definir el cuerpo técnico, ordenar la estructura deportiva y recomponer la confianza de un plantel golpeado. En paralelo, se anticipan medidas para transparentar las cuentas, reactivar obras postergadas y reforzar la política de socios.

La victoria también mueve el tablero político en Rosario. La cercanía con Javkin, los vínculos con sectores del justicialismo y el aval del oficialismo provincial —aunque sin subordinación— configuran un triángulo de poder que excede al fútbol.

En ese sentido, el club se perfila como un espacio de articulación inédita, donde el fútbol, la política y la gestión pública vuelven a cruzarse con naturalidad. La clave será sostener ese equilibrio sin que se desdibuje la autonomía institucional que el socio defendió con su voto.

