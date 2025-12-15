LAS CONTORSIONES DEL MODELO

Toto Caputo ajustó las bandas del dólar: razones, metas y riesgos del nuevo plan del BCRA

Techo y piso del tipo de cambio seguirán al IPC. Acumular divisas sin emisión es la consigna. Qué busca, qué arriesga y cómo podría impactar.

Guillermo Villarreal
Por Guillermo Villarreal
Toto Caputo y Santiago Bausili ajustan las bandas del dólar

Toto Caputo y Santiago Bausili ajustan las bandas del dólar

El ministro de Economía, Toto Caputo, junto al Banco Central, la entidad que preside Santiago Bausili, rediseñó las bandas cambiarias para el dólar, que desde 2026 seguirán a la inflación. El objetivo oficial es doble: mantener previsibilidad monetaria y relanzar el plan de compra de reservas, con una meta base de u$s 10.000 millones.

La modificación contempla un ajuste mensual automático del techo y el piso del tipo de cambio oficial, en línea con el Índice de Precios al Consumidor publicado por el INDEC, con dos meses de rezago. El nuevo esquema busca evitar una apreciación real del peso sin recurrir a devaluaciones bruscas.

Reservas y demanda de dinero, los nuevos ejes

El programa de acumulación estipula compras diarias por hasta el 5% del volumen operado en el mercado. Si se diera un contexto favorable, el volumen podría alcanzar los u$s 17.000 millones hacia diciembre de 2026, acompañando un incremento de la base monetaria del 4,2% al 4,8% del PBI.

Toto Caputo refuerza las reservas del Banco Central

Para el BCRA, esta expansión monetaria controlada será posible si responde a una mayor demanda genuina de dinero, sin generar presiones inflacionarias. Es decir, apunta a remonetizar sin emitir por encima del equilibrio, abasteciendo la economía con dólares y no con pesos.

La medida llega tras un período de estabilización macroeconómica que incluyó fuerte ajuste fiscal, eliminación de la asistencia directa al Tesoro y un sendero descendente de la inflación. Desde el pico del 290% anual registrado en abril de 2024, el IPC bajó al 31,4% en noviembre de 2025, según datos oficiales.

Críticas, riesgos y presiones externas sobre el dólar

La nueva dinámica también responde a limitaciones del esquema anterior. Con bandas que crecían apenas 1% mensual frente a una inflación del 2,5%, el techo se licuó en términos reales. Para analistas como Gabriel Caamaño, la banda funcionaba como "un ancla que impedía acumular reservas", ya que presionaba el tipo de cambio hacia una apreciación insostenible.

dólar toto caputo bandas

Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, evaluó el anuncio como "una buena noticia que se transparente un mecanismo de compra de reservas y que se determine que todo aumento de demanda de pesos será provisto con emisión para compra de divisas".

"De todas formas, en un inicio debería aprovecharse el actual aumento de la preferencia por atesoramiento en pesos para eliminar las distorsiones que se generaron con la suba de encajes y las rigideces para la integración de las exigencias mensuales", consideró y destacó: "Es entendible que, en la emergencia, se echara mano a este tipo de instrumentos, que sólo deberían usarse con carácter prudencial (garantizar la disponibilidad de fondos para devolver los depósitos). Ya superada dicha situación hay que suprimir esas distorsiones".

Por su parte, Jorge Morgenstern evaluó en Infobae que el cambio otorga “más flexibilidad al esquema cambiario” y permitiría “sostenerlo durante el próximo año”. Sin embargo, advirtió que el éxito dependerá de que no se dispare la inflación ni se profundicen las tensiones externas.

La apreciación del peso incentivó un récord de viajes al exterior. En octubre, el déficit turístico fue de u$s 793 millones y la temporada de verano proyecta egresos por al menos u$s 1.000 millones mensuales, según estimaciones de Hernán Letcher.

Un verano de prueba y señales al mercado

En ese contexto, el Gobierno enfrenta una prueba clave. Enero se perfiló como el primer test para el esquema, en medio de vencimientos de deuda y revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La política de tipo de cambio estable ayudó a descomprimir tensiones, pero también alimentó el rojo en las cuentas externas.

"Celebramos el reciente acceso al mercado y las medidas anunciadas para fortalecer el marco monetario y cambiario, reconstituir los colchones de reservas e impulsar reformas que impulsen el crecimiento. Estamos colaborando estrechamente con las autoridades en la implementación de estas importantes medidas", escribió Julie Kozack, vocera del organismo, en X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierTimerman/status/2000638588459815337&partner=&hide_thread=false

Para Martín Kalos, la apreciación cambiaria benefició al turismo y al consumo en moneda extranjera. La sostenibilidad del modelo, advirtió, dependerá del ingreso de divisas y de la capacidad oficial para evitar saltos discrecionales.

El propio BCRA anticipó que podrá realizar compras en bloque para evitar impactos negativos sobre el mercado, aunque mantendrá el sesgo contractivo. La estrategia monetaria se complementa con tasas reales positivas, LECAPs y normalización de encajes bancarios.

El organismo también retomará la publicación trimestral del Informe de Política Monetaria, comenzando en diciembre de 2025, con el objetivo de brindar mayor transparencia y fortalecer el canal de expectativas.

El rediseño de las bandas apunta a combinar previsibilidad y capacidad de acción. De su implementación exitosa dependerá buena parte de la hoja de ruta oficial hacia 2026, marcada por la remonetización, la recuperación del crédito y la consolidación de reservas sin volver a la emisión descontrolada.

