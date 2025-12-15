Javier Milei abrió el grifo de ATN: $43.000 millones a los aliados para aceitar el debate en el Congreso

El gobierno de Javier Milei comenzó a acelerar el envío de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias justo en la previa del inicio de las sesiones extraordinarias en el Congreso . Hasta el pasado viernes, el monto distribuido en el mes alcanzaba los $43.000 millones, superando los enviados en los últimos cinco meses en conjunto. Destino común: gobernadores aliados .

Según relevó la consultora Politikon Chaco , especializada en el estudio de los indicadores políticos y económicos del Norte Grande , el total pagado por la Nación en lo que va de diciembre suma $43.000 millones que llegaron a tres distritos: Tucumán captó $ 20.000 millones el pasado miércoles 10; mientras que el viernes 12 Misiones recibió $12.000 millones y Chaco , $11.000 millones.

Además, se espera que en los próximos días otras tres provincias reciban fondos que ya se encuentran devengados: Catamarca por $10.500 millones, Entre Ríos por $7.000 millones y Salta por $6.000 millones.

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo fue el primero en acercarse a la Casa Rosada en los albores de 2024. Incluso rompió con el peronismo en el Congreso y armó bancada propia. A mediados de este año, se pintó la cara y levantó el tono opositor de cara a los comicios de octubre , en los que fue candidato testimonial y derrotó a La Libertad Avanza . Sin embargo, mantendrá firme su bloque Independencia en la Cámara de Diputados y en el Gobierno ya cuentan sus votos para aprobar el Presupuesto 2026.

Las huestes parlamentarias del Frente Renovador para la Concordia de Misiones siempre fueron una rueda de auxilio para Milei. El oficialismo de la provincia que hoy gobierna Hugo Passalacqua privilegió sus propios intereses, como lo ha hecho con todos los gobiernos más allá de su signo político desde hace dos décadas.

En Chaco, el mandatario radical Leandro Zdero directamente se alió a LLA en los comicios provinciales de mayo y también en las legislativas nacionales de octubre. En la Casa Rosada lo cuentan como propio. El entrerriano Rogelio Frigerio fue otro de los gobernadores que unificó lista con el team libertario y jugó en octubre con la camiseta violeta.

Gustavo Sáenz (Salta) y Raúl Jalil (Catamarca) también han oficiado como aliados intermitentes de la Casa Rosada en el Congreso. El salteño en especial empujó las últimas semanas la creación de un interbloque de mandatarios norteños, distancadios del peronismo que conduce Cristina Fernández de Kirchner y afincados en una perspectiva localista. Hasta el momento, ese entendimiento no se cristalizó en la cámara baja. No obstante, en medio de la cortina de humo, Jalil se llevó tres votos de Unión por la Patria, armó su bancada Elijo Catamarca y le dejó servida al oficialismo la primera minoría en Diputados.

El ranking de los gobernadores

La consultora que dirige Alejandro Pegoraro precisa que la cifra transferida a las provincias en diciembre convierte al último mes del año en un record en la era Milei, a pesar de que sólo transcurrieron 15 días. El mes con el mayor monto pagado había sido mayo pasado con $21.000 millones totales. El número contrasta aún más porque en noviembre el Gobierno no distribuyó ATN, siendo el único mes durante 2025 cuya ejecución fue de cero pesos.

Con los datos parciales de diciembre, hasta el momento son 15 las provincias que recibieron ATN en el año lideradas, por Tucumán con $35.000 millones, seguida por Misiones con $19.000 millones y Chaco y Neuquén con $18.000 millones en cada caso.

Sin embargo, una vez que se paguen los fondos devengados a Salta y Entre Ríos, estas pasarán al segundo lugar junto a Misiones, totalizando $19.000 millones cada una.