Con la coparticipación sobre la mesa, Diego Santilli recibió a Jorge Macri para negociar el Presupuesto 2026

Si bien el gobierno libertario tienen voluntad de mantener un vínculo de cierta armonía con Macri, después de los tironeos durante la elección metropolitana, fuentes al tanto de las negociaciones reconocieron que - al menos por ahora - no están en condiciones económicas de resolver los reclamos del alcalde porteño, siendo la principal el reparto de la coparticipación. Con un fallo de la Corte Suprema a su favor, que obliga a Nación a devolver los puntos que le quitó la administración de Alberto Fernández , el dirigente del PRO se había juntado hace unos días con el ministro de Economía, Toto Caputo , para avanzar en esta agenda.

Macri supeditó su apoyo al Presupuesto 2026 a que se incluya en el texto esa devolución. En la Casa Rosada no están preocupados: la aparente calma de la cúpula libertaria se debe, muy probablemente, a que observan que el alcalde no tiene influencia directa sobre los bloques PRO en el Congreso , que son indispensables para sancionar no sólo la denominada ley de leyes, sino también el nuevo paquete de reformas que enviarán al periodo de sesiones extraordinarias.

De hecho, sólo por tomar el caso de la próxima conformación de la Cámara de Diputados , de las doce futuras bancas amarillas, cuatro responden a Cristian Ritondo , el jefe del bloque PRO; dos a Mauricio Macri , el exmandatario enfrentado al triángulo de hierro presidencial; una a Rogelio Frigerio , gobernador de Entre Ríos aliado de Casa Rosada ; y otros sin jefatura clara, pero que también están bajo la estructura ritondista. Incluso, convive entre todos estos uno que reporta a Horario Rodríguez Larreta .

Diego Santilli y la mesa de negociaciones con Jorge Macri

Además de Santilli, estuvieron en representación de La Libertad Avanza el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la legisladora porteña Pilar Ramírez, dos de los principales integrantes de la mesa chica de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En tanto, por el lado del gobierno PRO se sumaron el ministro de Hacienda y Finanzas Gustavo Arengo, y el ministro coordinador de la Ciudad Gabriel Sánchez Zinny, quien se mueve como el principal motor de la gestión jorgemacrista.

El encuentro se llevó adelante en el despacho del Ministerio de Interior, ubicado en la planta baja de Balcarce 50. A diferencia otras visitas de gobernadores aliados, en esta oportunidad el encuentro duró menos de una hora.

De esta forma, el titular de la cartera de Interior completó la agenda de encuentros con los cuatro mandatarios que fueron aliados de Milei en las últimas elecciones nacionales. Además de Macri en la Ciudad, se habían anotado Frigerio en Entre Ríos, Alfredo Cornejo en Mendoza y Leandro Zdero en Chaco.

La lista de reclamos de la Ciudad de Buenos Aires

En declaraciones a la prensa acreditada en Casa Rosada, el alcalde porteño aseguró que durante los casi 60 minutos que duró el encuentro repasaron "un montón de cosas", por lo que se mostró optimista de poder resolver varios de sus reclamos. "Logramos tener un Presupuesto aprobado en la Ciudad de Buenos Aires, con el apoyo también de la Libertad Avanza, además del radicalismo y otros espacios. Así que fue una buena reunión. Seguiremos trabajando. Nosotros estamos pidiendo que en el Presupuesto nacional esté incluido el renglón donde quede claro y explícito el compromiso de la Nación de pagar la coparticipación a la Ciudad", insistió Macri.

Además, el primo del expresidente recordó que quiere que "al Gobierno le vaya bien" en términos políticos y de gestión. "Si al país le va bien, a la Ciudad le va ir mejor, y si a la Ciudad le va bien, al país le va a ir también muy bien porque la Ciudad representa el 21% del PBI de la Argentina".

"Nos llevamos mucho compromiso de trabajo, estamos abiertos a buscar soluciones. Hablamos de obras que queremos hacer en conjunto como, por ejemplo, el Belgrano Sur y otras que son importantes, y les informamos que la obra de la cárcel de Marcos Paz, que va a permitir liberar la de Devoto, va a estar terminada para marzo del año que viene, y, en ese momento le vamos a entregar la cárcel y el compromiso de Nación tiene que ser liberar Devoto, que los vecinos de la Ciudad piden a gritos”, sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad.