Mar del Plata: Guillermo Montenegro y Abad renovaron su acuerdo y el peronismo puso el grito en el cielo

Con la asunción de Guillermo Montenegro en el Senado bonaerense, el municipio de Mar del Plata quedará al mando de Agustín Neme , el expresidente del Concejo Deliberante del PRO que ahora conducirá la renovada alianza con la UCR de Maximiliano Abad . El referente del radicalismo acordó sostener los cargos en el gabinete y mantener la alianza en el cuerpo deliberativo.

Neme, que fue concejal desde 2019, presidió el bloque y luego el Concejo hasta este 10 de diciembre, fue elegido por Montenegro para encabezar la lista del oficialismo local en 2023. El sucesor ahora liderará un gobierno que seguirá funcionando en coalición tras el acuerdo al que llegaron sus conducciones partidarias, cuando todo indicaba que se debilitaría esa figura y que el 2027 iba a empezar a jugarse desde la salida del ahora senador provincial.

El intendente interino es consultor político, tiene 40 años y hace más de diez que trabaja en la función pública, en la que ocupó distintos cargos en los gobiernos de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal en la provincia, y luego en la gestión local de Carlos Arroyo , el fallecido exintendente del PRO durante 2015 y 2019. Neme es un hombre que se inició en la política junto a tres amigos: el dirigente histórico del PRO Emiliano Giri ; el presidente del Emvial, Mariano Bowden, y el delegado de Chapadmalal, Christian Rabe .

Si bien su apellido tomó mayor trascendencia en los últimos años por ser el presidente del Concejo Deliberante , Neme no tendrá autonomía política: se referencia en Giri, auque seguirá respondiendo a Montenegro. La aparición de La Libertad Avanza en escena produjo ciertas modificaciones, pero el corazón del gobierno municipal seguirá latiendo al pulso de lo que el montenegrismo y el radicalismo indiquen.

Dentro de dos años, cuando todas las fuerzas inicien la carrera por la intendencia, se sabrá si la fórmula se repite, se refuerza o se disuelve. Para ese entonces, entrarán a la cancha jugadores de todos los espacios, como Alejandro Carrancio en LLA, el PRO montenegrista, el radicalismo de Abad, el peronismo de Fernanda Raverta y el vecinalismo del exintendente Gustavo Pulti .

Durante la sesión preparatoria que tuvo más de dos horas de demora, se confirmó la continuidad de todos los funcionarios del radicalismo en el gobierno local y se acordó que se mantendrá la línea de trabajo de Montenegro. radicalismo conservará sus cargos en el gabinete y ratificará la alianza en el Concejo para garantizar la mayoríEl a automática al cuerpo que ahora preside el libertario Emiliano Recalt, una promesa que la coalición gobernante le cumplió a Carrancio.

Hoy asumo la presidencia del @concejomdp.



Lo hago con el compromiso de acompañar el rumbo de libertad, orden y transformación que lidera el Presidente @JMilei, y de trabajar para que ese cambio se traduzca en hechos concretos en Mar del Plata y Batán.



Gracias a todos por la… pic.twitter.com/OiOeix7xt8 — Emiliano Recalt (@erecalt) December 9, 2025

La UCR mantiene las secretarías de Educación, Obras, Desarrollo social y Salud. Es decir, se sostuvo el modelo que conduce a Mar del Plata hace una década y se dio por tierra con aquella idea de renovar el gabinete con dirigencia sub 40 que insinuó el nuevo intendente. Neme tampoco cuenta con un apoyo fundamental en la construcción de poder en la ciudad, aunque externo a la política local: el del reconocido empresario Florencio Aldrey Iglesias. Neme fue uno de los dos concejales que el 18 de enero de 2024 no acompañó la ordenanza que declaró ciudadano a Aldrey y se retiró del recinto minutos antes de la votación.

El PRO y la UCR se fortalecen en el Concejo Deliberante

El otro dato que sobresalió en la sesión del 9 de diciembre en la que el Concejo Deliberante eligió a sus autoridades, fue que el acuerdo entre Montenegro y Abad le garantizó a esta sociedad quedarse con las vicepresidencias del cuerpo. Tradicionalmente en Mar del Plata las autoridades se fijan de acuerdo al resultado de las elecciones, por lo que quien gana elige al presidente, el segundo la vicepresidencia primera y el tercero la vicepresidencia segunda.

Nuevo-HCD-61-1024x683 El peronismo reclamó la vicepresidencia I del Concejo Deliberante de Mar del Plata.

A pesar del reparto de bancas que arrojaron los resultados de septiembre, la fortaleza de la coalición le permitió al radicalismo quedarse con la vice primera en manos de Gabriela Azcoitia (UCR Nuevos Aires) -un lugar que reclamó el peronismo por haber salido segundo en septiembre- y la vice segunda para Florencia Ranellucci (PRO) -silla que pidió Acción marplatense, tercero en aquellas elecciones–. Tampoco cayó bien en el universo libertario el acuerdo por el que la coalición se quedó con lugares que los violetas pretendían.

Todo se dio en una sesión que se retrasó dos horas, mientras se terminaban de ajustar los detalles del pacto. Así, el deliberativo queda con cinco bancas para el PRO montenegrista, cuatro para LLA, cuatro para la UCR abadista, cuatro para el peronismo ravertista, cuatro para Acción Marplatense (el vecinalismo de Pulti), dos para el Frente Renovador y una para la Coalición Cívica que juega con el Ejecutivo.