EL NUEVO CONGRESO

La Casa Rosada busca 150 votos en Diputados para aprobar la reforma laboral

El oficialismo irá detrás del respaldo del PRO, la UCR, Provincias Unidas y el peronismo dialoguista. Dos semanas de rosca y otros proyectos en ordinarias.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
La Casa Rosada enviará sus reformas el Congreso.

Luego de seis reuniones en Casa Rosada, y otros tantos encuentros informales, el gobierno de Javier Milei presentó este martes el informe final del Consejo de Mayo y anunció el envío de un paquete de reformas al Congreso. La cúpula libertaria descuenta la sanción del Presupuesto 2026, pero su verdadero objetivo está puesto en conseguir luego 150 votos en la Cámara de Diputados, entre bandas oficialistas y de espacios aliados, para aprobar la reforma laboral.

"La idea es conseguir 150 votos para aprobar el Presupuesto y después seguir con los demás proyectos, como reforma laboral", confió a Letra P una fuente que participó de las seis reuniones del Consejo de Mayo. Gracias a estos números, la administración violeta se entusiasma en aprobar la denominada ley de leyes, junto con los proyectos de Inocencia Fiscal y de Glaciares, antes de Navidad, como contó Letra P.

En el oficialismo anticipan que el debate por la reforma laboral será álgido. Patricia Bullrich está apurando su tratamiento en el Senado. Pero el número mágico que busca la Casa Rosada es en Diputados, donde pretende conseguir al menos 21 bancas más que 129 las necesarias para el cuórum. En Balcarce 50 están haciendo números, propios y ajenos.

De hecho, la Libertad Avanza pasará de 47 bancas a 95, pero se estima que obtendrá el respaldo - sin mayores reparos - de viejos aliados dentro del interbloque que une al PRO, la UCR, el MID, más algunos espacios provinciales, y del interbloque Provincias Unidas. Cada uno suma 22 voluntades.

Además, en la administración libertaria cuentan entre sus filas a sectores del peronismo dialoguista, como los que responden a los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Osvaldo Jaldo (Tucumán). Una muestra de esto es la orden que le dio el cacique catamarqueño a tres de sus cuatro diputados de romper el bloque de Unión por la Patria para conformar una nueva bancada que trabaje en tándem con la tropa libertaria. En rigor, es algo que tanto Jalil, como Jaldo ya venían haciendo desde otros lugares desde el inicio de la gestión violeta.

El Consejo de Mayo se reunió por última vez en Casa Rosada.

La Casa Rosada presentó el informe final del Consejo de Mayo

El encargado de presentar el informe final del Consejo de Mayo, el organismo institucional donde debatieron representantes del Gobierno, la oposición, los sindicatos y el sector privado, fue el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En el salón de conferencias del segundo piso de Balcarce 50, el funcionario enumeró los diez lineamientos básicos en los que encontraron ciertos consensos, de cuales ocho se materializarán en proyectos de ley que serán enviados al Congreso, como las mencionadas reformas fiscales y laborales.

"La coparticipación federal requiere la presencia de todos los gobernadores, cosa que claramente no era posible. Y el punto de la reforma previsional requiere previamente modificaciones en el esquema laboral, en lo que nosotros llamamos la modernización laboral, sino no hay modificación en el sistema previsional sostenible que se pueda realizar. Así que esos dos puntos han quedado afuera: coparticipación y reforma previsional", explicó Adorni la ausencia de dos temas que formaron parte del Pacto de Mayo.

El anuncio del ministro coordinador coronó el último cónclave del Consejo de Mayo. Entre los compromisos asumidos en las distintas reuniones se encuentran la defensa de la propiedad privada, el equilibrio fiscal, la reducción del gasto público, la modernización educativa y laboral, una reforma tributaria, la explotación de recursos naturales, la reforma previsional y la apertura al comercio internacional, según destacó el jefe de ministros.

La CGT, ausente

Escoltaron a Adorni el presidente del bloque amarillo en Diputados, Cristian Ritondo; la senadora de la Unión Cívica Radical, Carolina Losada, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. El único ausente fue el titular de la UOCRA, German Martínez, lo que generó todo tipo de suspicacias.

Si bien Adorni aseguró que el faltazo del representante de la CGT se debió a que "estaba volviendo de Washington", en Estados Unidos, justo se dio en un contexto de malestar generalizado de la central obrera por la reforma laboral que impulsa la adminitración de Milei, sobre todo con lo que tiene que ver con la posibilidad de modificar el derecho a huelga, los límites a las cuotas solidarias y los cambios en la denominada ultraactividad.

La CGT también ratificó su posición respecto a los DNU 70/23 y 340/25, según expresaron, "en defensa de los derechos laborales consagrados en la Constitución Nacional y los Convenios Internacionales del Trabajo". "El documento sometido a análisis presenta una visión: fragmentada y regresiva respecto de 273 los derechos e intereses de las trabajadoras y de los trabajadores, tanto individuales como colectivos; carente de coherencia técnica respecto de los cambios en el plexo normativo; y alejada de la realidad productiva y socia

