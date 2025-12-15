EL RUMBO DE LA REGIÓN

Javier Milei recibirá al presidente electo José Antonio Kast en la Casa Rosada

El encuentro será este martes al mediodía. El mandatario chileno asumirá la presidencia en marzo. Gesto institucional y próxima agenda bilateral.

Letra P | Pablo Lapuente
Por Pablo Lapuente
Javier Milei y José Antonio Kast.

Javier Milei y José Antonio Kast.

Notas Relacionadas
José Antonio Kast, favorito para el ballotage de este domingo en Chile.
LA QUINTA PATA

Kast, otra joya para la corona de Trump

Por  Marcelo Falak

Según pudo saber Letra P, la reunión entre Milei y Kast será al mediodía. El gobierno libertario buscará adelantar algunos ejes de gestión y agendas bilaterales entre Argentina y Chile, una vez que el mandatario del país vecino asuma formalmente en el cargo en marzo.

La visita del chileno se producirá apenas 48 horas después de su victoria electoral en segunda vuelta ante Jeannette Jara. En la administración libertaria se entusiasman en profundizar las ideas liberales en toda la región y que Milei se posicione como el principal referente.

Por ahora, no están previsto anuncios o grandes declaraciones luego del encuentro entre ambos dirigentes, pero sí una fotografía conjunta en el Salón Blanco del primer piso de Balcarce 50, por donde ya pasaron otros líderes globales afines a los proyectos de La Libertad Avanza como la italiana Giorgia Meloni.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2000336711511863505&partner=&hide_thread=false

Javier Milei felicitó a José Antonio Kaste a través de las redes sociales

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado argentino afirmó que el resultado en Chile le generó una "enorme alegría" y consideró al presidente electo como su amigo.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI", expresó Milei. Detrás del primer mandatario, también celebraron la victoria algunos de los principales integrantes de la mesa chica violeta, como la senadora Patricia Bullrich.

"Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano. Muchas felicitaciones y muchos éxitos, José Antonio", escribió la exministra de Seguridad.

Con la llegada de Kast al poder, se estima que Milei encontrará rápidamente a un aliado ideológico clave para avanzar en temas como comercio, inversiones y seguridad, muchos de los cuales ya fueron planteados por ambos en foros internacionales como la Confederación Política de Acción Conservadora.

Temas
Notas Relacionadas
José Antonio Kast, presidente electo de Chile. La ultraderecha suma un alfil en la región. 
desPertar

Kast presidente: el Chile de 1990 y la Argentina de 2027

José Antonio Kast, presidente electo de Chile. La ultraderecha suma un alfil en la región. 
EL RUMBO DE LA REGIÓN

Kast presidente: el Chile de 1990 y la Argentina de 2027

El ultraderechista barrió a la izquierda en el ballotage. ¿Volver a Pinochet? El espejo de Javier Milei, el imperio de Donald Trump y la agenda que manda.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Mauricio Macri
LETRA PEPE | ¿QUIÉN LE DISCUTE EL 2027 A MILEI?

Macri y el desafío de sostener a un PRO que se desangra

Por  Gabriela Pepe
José Antonio Kast, presidente electo de Chile. La ultraderecha suma un alfil en la región. 
EL RUMBO DE LA REGIÓN

Kast presidente: el Chile de 1990 y la Argentina de 2027

Por  Marcelo Falak
Javier MIlei firmando el proyecto de reforma laboral. 
LA POSTA DEL CONGRESO

Prueba de fuego

Por  Mauricio Cantando
Elon Musk con Javier Milei: la motosierra es poco empática, pero le gusta.
ES LA ECONOMÍA

La concentración de la riqueza que le gusta a Milei

Por  Esteban Rafele