Javier Milei recibirá al presidente electo José Antonio Kast en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibirá este martes en Casa Rosada a José Antonio Kast , el primer mandatario electo de Chile , con quien comparte desde hace tiempo la misma visión de ultra derecha en la región . El encuentro será el primer gesto institucional de ambos líderes, quines buscan cambiar el rumbo político e ideológico de toda la región.

Según pudo saber Letra P , la reunión entre Milei y Kast será al mediodía. El gobierno libertario buscará adelantar algunos ejes de gestión y agendas bilaterales entre Argentina y Chile , una vez que el mandatario del país vecino asuma formalmente en el cargo en marzo.

La visita del chileno se producirá apenas 48 horas después de su victoria electoral en segunda vuelta ante Jeannette Jara. En la administración libertaria se entusiasman en profundizar las ideas liberales en toda la región y que Milei se posicione como el principal referente.

Por ahora, no están previsto anuncios o grandes declaraciones luego del encuentro entre ambos dirigentes, pero sí una fotografía conjunta en el Salón Blanco del primer piso de Balcarce 50 , por donde ya pasaron otros líderes globales afines a los proyectos de La Libertad Avanza como la italiana Giorgia Meloni .

A través de su cuenta oficial en la red social X, el jefe de Estado argentino afirmó que el resultado en Chile le generó una "enorme alegría" y consideró al presidente electo como su amigo.

LA LIBERTAD AVANZA Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo @joseantoniokast en las elecciones presidenciales de Chile! Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que…

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI", expresó Milei. Detrás del primer mandatario, también celebraron la victoria algunos de los principales integrantes de la mesa chica violeta, como la senadora Patricia Bullrich.

"Me alegra profundamente que el pueblo chileno haya elegido un proyecto de cambio, pero sobre todo de orden, seguridad y defensa de la propiedad, lejos del dañino comunismo latinoamericano. Muchas felicitaciones y muchos éxitos, José Antonio", escribió la exministra de Seguridad.

Con la llegada de Kast al poder, se estima que Milei encontrará rápidamente a un aliado ideológico clave para avanzar en temas como comercio, inversiones y seguridad, muchos de los cuales ya fueron planteados por ambos en foros internacionales como la Confederación Política de Acción Conservadora.