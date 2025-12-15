Tensión por el Presupuesto 2026: cajas previsionales y coparticipación para la Ciudad complican la ley

El Gobierno tiene las firmas para dictaminar el Presupuesto 2026 este martes en Diputados , pero en el recinto, un día después, las expectativas son otras. Algunos aliados exigieron cambios como el refuerzo a las cajas previsionales y el cumplimiento a la coparticipación de CABA , que de no tomarse en cuenta podrían complicar la votación.

Los reclamos surgieron en una tensa reunión que hubo en Diputados, entre los jefes de bloque de fuerzas aliadas, el ministro de Interior, Diego Santilli ; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; y el secretario de Asuntos Parlamentarios, Ignacio Devitt.

El encuentro terminó mal, porque los legisladores anticiparon que no están dispuestos a votar el "Compromiso nacional para la estabilidad fiscal y monetaria", que establece penas a funcionarios si no hay equilibrio fiscal, que se incluye en el temario, además de la inocencia fiscal, un virtual blanqueo. La sesión fue convocada con estos tres expedientes para el miércoles a las 14.

Santilli arribó pasado el mediodía a Diputados y tenía previsto quedarse hasta la madrugada. La hoja de ruta del Gobierno no cambió: el Senado debería convertir el presupuesto antes de año nuevo.

En el encuentro entre funcionarios y jefes de bloque surgieron algunos acuerdos con gobernadores aliados que garantizan el dictamen de este martes, porque Martín Menem se preocupó por darle a estas provincias cupos en la comisión de Presupuesto para llegar a las 25 firmas . Se trata de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones y San Juan.

Varias de estas jurisdicciones recibieron Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y sus gobernadores están dispuestos a ayudar. En el recinto las cuentas son otras. Estos distritos suman 15 votos y junto a La Libertad Avanza (LLA) -que tiene 95-, garantizan 110, 19 menos que el cuórum.

La UCR tiene seis miembros y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, controla dos (Pamela Verasay y Lisandro Nieri). Ambos estuvieron presentes en la reunión y se mostraron decididos a ayudar, aunque dejaron reclamos. Piden avales para deuda, reactivar -al menos parcialmente- la obra pública y una compensación vigente por el consenso fiscal de 2017.

Santilli se comprometió a colaborar. Más difícil la tuvo con Unidos, el interbloque que conforman Provincias Unidas (que incluye a gobernadores de Córdoba y Santa Fe), la Coalición Cívica y Encuentro Federal (Nicolás Massot y Miguel Pichetto).

Su presidenta, Gisela Scaglia, confirmó que ratificaron el dictamen presentado en noviembre, que incluye las partidas para las tres leyes sancionadas por el Congreso (emergencias en discapacidad y pediatría -Garrahan-; y presupuesto universitario) y refuerzos a las cajas previsionales de las provincias.

Los cálculos de Massot indican que aún con esos gastos, las cuentas quedarían equilibradas. El presupuesto original calcula 1.5 de superávit. Con estos cambios, en Unidos estiman que será de 0.9. Guberman negó está aritmética.

Los números de Diputados

Sin Unidos y con Unión por la Patria (UP) decidido a presentar un dictamen propio -sin fisuras-, el gobierno necesita ablandar al PRO, que juega en sociedad con la UCR y el MID. Suman 22 votos. No hay acuerdo posible con los amarillos si el texto definitivo no incluye las partidas para aumentar la coparticipación de la Ciudad a % 2.95 del total, que estableció la Corte en un fallo de 2022.

Cristian Ritondo pidió que la totalidad de las partidas se incorporen para el pago diario -como ocurre con todos los fondos coparticipables- y no logró garantías de Guberman. La pelea es minuto a minuto. En comisión, Mauricio Macri se garantizó dos firmas propias (Fernando D'Andreis y Daiana Fernández Molero), pero Menem quizá intente romper el PRO en el recinto.

El riojano también saldrá a la pesca en Provincias Unidas (PU), donde hay figuras entre los 22 como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez -ambos exPRO- que pueden ser llamados a un acuerdo por LLA. Santilli, por si acaso, ensaya un juego a dos bandas y empezó a negociar partidas para cubrir déficits previsionales en las provincias y acercarse así a PU. Sólo así, el ministro de Interior puede evitar ser rehén de los amarillos. No hay chances de discutir coparticipación de partidas que concentra Nación, como el impuesto a los combustibles.

La ley que nadie quiere

La comisión de Presupuesto, que se conformó este lunes, se reunirá el martes a las 12 horas para despachar la ley de leyes 2026. La expectativa del Gobierno es dictaminar y citar a la sesión al día siguiente. Mirará con lupa las disidencias o dictámenes de minoría que haya, para saber qué consenso construyó.

Las votaciones de un presupuesto son un arma de doble filo. Pueden ser aprobadas en general, pero si el oficialismo de turno no hizo los consensos para el debate en particular, los artículos pueden cambiarse por completo. Es por eso que la negociación final llegará después de la comisión.

En esa reunión se debatirá además el proyecto de "compromiso para la regla fiscal y monetaria", que nadie quiere votar. La iniciativa establece penas de prisión efectiva a funcionarios, legisladores y directores del Banco Central si impiden que haya superávit.

Guberman la pasó mal. A los gritos, Ritondo le explicó que, si insistía con este texto, iba a pedir que fuera preso cada vez que bajaba un impuesto. "Bueno, todos sabemos el espíritu", trató de apaciguar Santilli.

Más chance de aprobarse tiene inocencia fiscal, un proyecto para flexibilizar las penas por no declarar fondos -suben los montos- y promover el uso de ahorros, como dólares. Esta iniciativa será tratada en la comisión de legislación penal a las 10 de este martes; y en un plenario a las 15, junto a la de presupuesto. Debería ir al recinto al día siguiente. Es lo que quiere el Gobierno.