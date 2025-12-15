Marcos Juárez: La Libertad Avanza abre la puerta a un nombre propio para disputar con Sara Majorel. En la foto, Gerardo y Gino Pasquali.

Con el envión del triunfo en las legislativas nacionales y la mira puesta en 2026, La Libertad Avanza comienza a ordenar su estrategia en Marcos Juárez . Los principales referentes del espacio coinciden en la necesidad de presentar un nombre con volumen político, pero el éxito de octubre introdujo la variante de jugar una figura violeta para competir contra la intendenta Sara Majorel .

Los responsables de delinear las estrategia y planificar cada movimiento del espacio libertario en Marcos Juárez vislumbran una temporada de verano con muchas negociaciones debajo de las sombrillas. La dupla padre e hijo protagonizada por Gerardo y Gino Pasquali está enfocada en definir la candidatura para el año próximo . Ambos coinciden en que LLA será protagonista y hasta mantienen alto el optimismo para ser gobierno en la ciudad en 2026.

En ese plan, aparece la opción de competir con una candidatura 100% libertaria, a pesar de que Majorel manifestó su apoyo a la lista del Gobierno en Córdoba el 26-O . El grupo violeta en Marcos Juárez trabaja de manera unida, sin embargo la candidatura 2026 genera diferencias. "Algunos consideran que debe ser un dirigente puro de nuestro espacio y otros prefieren alguien con experiencia, más allá que que haya pertenecido a otro partido político. Atrayendo gente de otros espacios", expresan el dilema.

La Libertad Avanza cosechó el 47 por ciento de los votos en la ciudad y se convirtió en la fuerza política más votada por el electorado marcosjuanrense en octubre pasado. La lista encabezada por Gonzalo Roca logró 7.273 sufragios, una cifra más que tentadora para soñar con la intendencia en 2026.

Si la mirada va más atrás en el tiempo, Javier Milei había obtenido una avalancha de votos en los tres turnos electorales de 2023. En el ballotage, de hecho, cosechó tres de cada cuatro sufragios en Marcos Juárez.

Aquellos votos tenían como receptores habituales a los candidatos de Cambiemos y luego de Juntos por el Cambio desde 2014, cuando Marcos Juárez se constituyó en el kilómetro cero del macrismo. Ese balance alimenta las expectativas de quienes prefieren apostar por una figura 100% violeta.

Sara Majorel, el nombre que parte las aguas

Si bien los nombres para encabezar una lista no abundan, el mileísmo marcoajuarense tiene por estas horas cartas en la mano para jugar a ganador, o al menos intentarlo. Hasta ahora, la posibilidad más clara era apostar a quien hoy está al frente del Ejecutivo municipal.

Majorel cuenta entre sus fortalezas que fue la candidata electa al municipio con mayor cantidad de votos desde 1983. Si bien no está atravesando su mejor momento de gestión, tiene el respaldo de dos figuras de peso que cambiaron el amarillo por el uniforme violeta: Laura Rodríguez Machado y Patricia Bullrich.

Volver a Marcos Juárez siempre tiene algo especial



Acá, en el corazón productivo del país, donde empezó el cambio, se siente más fuerte que nunca la energía de la gente que trabaja, que produce y que no se rinde. pic.twitter.com/gtjFfl2XyU — Laura Rodríguez Machado (@laurmachado) October 17, 2025

Como informó este medio durante la campaña, Majorel jugó fuerte en las elecciones de octubre mostrando públicamente su apoyo a Javier Milei. Además, recibió en su despacho a Gonzalo Roca, quien encabezó la nómina de LLA en la provincia. Tras el triunfo en Córdoba de la lista violeta, la intendenta tuvo palabras de elogio para el Gobierno.

Su pertenencia al PRO ya no la condiciona, debido al deterioro que muestra el espacio amarillo, en especial en Córdoba, y este contexto le abre puertas para definir una salida o bien conformar una alianza local.

Tómbola libertaria en Marcos Juárez

Quienes miran con cariño la chance de apostar a un nombre desconocido y alcanzar el triunfo de la mano de Milei, tal como señalan le ocurrió a Roca el 26-O, no las tienen todas consigo. Como contó Letra P, el espacio debería resolver una interna prematura entre dirigentes sin experiencia electoral.

Juan Carlos Escobar y Germán Brignone ya expresaron su voluntad de ser candidatos a la intendencia, aunque dentro del armado libertario los referentes con más peso relativo siguen siendo los Pasquali. Gerardo Pasquali es la figura que contaría con mayores chances, sin embargo por ahora sostiene su negativa a competir.

Pasquali es un empresario de la ciudad que se abrazó a las ideas libertarias con la aparición de Milei. Según ha expresado en más de una oportunidad, fue el motivo de su acercamiento a la política partidaria para aportar su granito de arena desde el interior de la provincia de Córdoba. Su figura comenzó a crecer con los resultados que obtuvo LLA en los comicios nacionales y lo posicionó como el contacto directo con referentes como Gabriel Bornoroni, el jefe libertario en la provincia. Es que será el titular de la bancada libertaria en la Cámara de Diputados quien decida más cerca de la fecha de la votación quién se calzará la candidatura.

A poco de cerrar el año, el mileísmo local recorre las calles de la ciudad con el objetivo de construir su propio kilómetro cero en la única elección del año próximo.