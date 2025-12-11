Daniel Passerini y Miguel Siciliano: primera reunión y una foto para bajar la espuma de la interna en Córdoba

Daniel Passerini y Miguel Siciliano: primera reunión y una foto para bajar la espuma de la interna

El acto trascendió lo protocolar. La premura en compartir los registros del encuentro confirmó la profundidad del mensaje, dirigido al vaporoso núcleo de la disputa que se da al interior del PJ de la capital, apresurado por definiciones para el '27 ante la imposibilidad de reelección para el intendente.

Como quedó claro también en los mensajes en redes sociales, la reunión fue pedida por el gobernador, Martín Llaryora , el arquitecto del rediseño de la estructura con la que el peronismo cordobesista intentará mantener el control de ambas administraciones en menos de 18 meses.

En el entorno del jefe comunal expresan la necesidad de desdramatizar los análisis sobre la dinámica que inicia con la coexistencia, en nuevos roles, de dos dirigentes que se conocen hace años. Se trata de una coincidencia basal, sobre la que en estos días han intentado bajar la intensidad expresada por dirigentes molestos, siquiera inquietos, por la vuelta a la ciudad de Siciliano.

Las expresiones surgidas hoy en el Palacio 6 de Julio, sede de la intendencia, tras el acto de asunción del ministro hilvanan buenos augurios y deseos de una “excelente gestión”.

El deseo no es unidireccional. El passerinismo ha encarnado el pedido de una articulación entre esferas. Lo repite el exlegislador, lo pide con denuedo el gobernador. Frente a ello, no hay opciones intermedias: el resultado del trabajo conjunto definirá, en gran parte, el futuro político de los tres dirigentes.

Necesitado de recursos de todo tipo, el intendente acepta también la colaboración que pueda llegar a través de la nueva cartera. Los pedidos de reconocimiento por las dificultades que ha atravesado su administración, entre ellas las cuentas pendientes que dejara Llaryora, van quedando en el archivo.

Hoy, por indicación del gobernador @MartinLlaryora, tuve mi primera reunión como Ministro de Vinculación y Gestión Institucional con el intendente @PasseriniOk.



Conversamos sobre la agenda conjunta entre Provincia y Municipio para avanzar en obras claves para la ciudad,… — Miguel Siciliano (@miguelsiciliano) December 10, 2025

Tampoco se objeta ya el rol de vocero interjurisdiccional que le cabrá al funcionario provincial. La falta de jugadores de “peso político específico”, reconocido por fuera de la ciudad, con capacidad de dar un paso al frente en momentos clave para una gestión condicionada, es una crítica que se ha oído y sigue molestando en la mesa chica del jefe comunal.

En pasillos municipales se habla ya de “una oportunidad” para mejorar la gestión en el crucial 2026. “No hay mejor vocero que Daniel para la ciudad”, recuerdan, por si acaso.

Un filtro para Córdoba

Las mismas fuentes repiten el deseo de que “a Miguel le vaya bien”. Con lógica ya explicada, ven un posible win win.

No obstante, el éxito también impactaría en la soterrada carrera hacia la intendencia 2027. Si a Miguel le va bien, habrá un candidato natural a suceder a Daniel, resuena como razonamiento abstracto.

Llaryora y siciliano Miguel Siciliano, flamante ministro de Vinculación y Gestión Institucional de Córdoba, junto a Martín Llaryora, Myrian Prunotto y Daniel Passerini.

La ecuación parece distinta a la presentada la semana pasada, cuando media docena de dirigentes protestaban, por lo bajo, por lo que sentían como un martillazo a sus aspiraciones. Hoy, en el gobierno municipal no se habla de candidatos propios. Al menos públicamente, nadie sale a asumirse como heredero con derechos afectados.

Fuera de la sede de alcaldía, algunas voces se apresuran a pintar una bandera blanca sobre la foto del cónclave del miércoles. Dentro, deslizan que, sin predilecciones previas, bienvenido será todo aquel que llegue con soluciones.

La mesura de Miguel Siciliano

En su comunicación oficial, el flamante ministro repitió los rudimentos de sus primeras alocuciones. “Conversamos sobre la agenda conjunta entre Provincia y Municipio para avanzar en obras clave, fortalecer el trabajo con instituciones fundamentales como clubes, iglesias y organizaciones sociales, y coordinar acciones que mejoren la vida de los vecinos y vecinas”, dijo en las redes sociales.

En la jefatura comunal subrayan la palabra obras, santo y seña de continuidad para identificar un cordobesismo genuino.

En el Panal confirman que el exlegislador dedicará buena parte de su tiempo a trabajar en la ciudad. También coinciden en el futuro que imaginan. “Vamos a coordinar acciones. Hay muchas cosas buenas en el futuro de Córdoba capital”, anticipan.

El augurio no parece simple en el contexto actual. La rebaja impositiva que ambas administraciones plantean para sus presupuestos anuales colisiona con una caída en la recaudación, especialmente por la merma de aquellos tributos que dependen de la actividad económica.

En su asunción, el diputado electo que no asumió reconoció que la situación económica es "peor que la de 2024”. Por el momento, una tenue apelación a la esperanza alumbra el paso al año que viene. Siciliano, hombre de fe, tendrá que demostrar que para el PJ Capital habrá 2027.