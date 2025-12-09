Miguel Siciliano juró en Córdoba: qué dijo el flamante ministro de Martín Llaryora

En un acto realizado en el auditorio del Centro Cívico del Bicentenario , el gobernador Martín Llaryora tomó juramento este lunes a Miguel Siciliano como nuevo ministro de Vinculación y Gestión Institucional de la provincia. El dirigente venía de desempeñarse, hasta la semana pasada, como jefe del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura.

El nuevo ministerio será clave en la estrategia política del llaryorismo para profundizar el contacto territorial del gobierno provincial con vecinos, instituciones y organizaciones sociales, en un contexto atravesado por fuertes demandas sociales y económicas. En el Ejecutivo explicaron que la reconfiguración del gabinete responde a la necesidad de adaptar la gestión a los cambios permanentes que atraviesa la sociedad cordobesa.

Tras asumir formalmente, Siciliano subrayó que su gestión estará orientada a trabajar de manera articulada con todos los sectores de la sociedad. “El gobernador nos pidió que trabajemos con todos ellos, con las instituciones que están en la diaria y sostienen a la gente”, afirmó el flamante ministro.

Entre los actores con los que buscará fortalecer el vínculo mencionó a clubes, cámaras empresarias, pymes, consejos barriales, credos, iglesias y organizaciones de la sociedad civil, a los que definió como piezas clave del entramado social de Córdoba.

El gobierno cordobés indicó que la cartera profundizará el relacionamiento en áreas como participación comunitaria, temáticas sociales y acompañamiento institucional, con el objetivo de reforzar la presencia del Estado en el territorio.

Seguridad y lucha contra el narcotráfico

Uno de los ejes fuertes del discurso de Siciliano estuvo puesto en la seguridad. En ese sentido, remarcó la importancia de potenciar la articulación con los vecinos para optimizar la lucha contra el delito.

“Mientras más vecinos se sumen al programa Ojos en Alerta, más fuerte es el combate que damos contra ese flagelo de la sociedad”, sostuvo y fue contundente al marcar la línea del Ejecutivo: “La decisión política de este Gobierno es acelerar y ser implacables frente al narcotráfico”.

De este modo, el flamante ministro dejó en claro que el trabajo comunitario será una pieza central en la estrategia de prevención del delito.

Continuidad de gestión y obras en la ciudad de Córdoba

Siciliano también puso el acento en la continuidad de las políticas públicas que comenzaron a ejecutarse en la ciudad desde fines de 2019, durante la intendencia de Martín Llaryora, y que hoy sostiene el intendente Daniel Passerini.

Como símbolo de ese proceso mencionó la reciente declaración del cuarteto como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Unesco, una gestión iniciada durante el gobierno municipal de Llaryora y culminada en la actual administración.

Además, destacó la continuidad de obras públicas estratégicas para la Capital, como desagües, pavimentación, recambio de luminarias led y recuperación de espacios verdes, entre otros frentes de intervención urbana.

Córdoba y la economía nacional

En el cierre de su mensaje, el nuevo ministro puso el foco en la situación nacional y reafirmó el posicionamiento político del cordobesismo frente a la coyuntura económica.

“Nosotros no concebimos una Córdoba a la que le vaya bien si a la Argentina le va mal”, afirmó Siciliano y aseguró que la convicción del Ejecutivo cordobés es “tener las cuentas en orden, con superávit, pero siempre con el corazón junto a la gente”.

Del acto participaron la vicegobernadora Myrian Prunotto, el intendente capitalino Daniel Passerini, integrantes del gabinete provincial, legisladores, representantes gremiales, ONG e instituciones, en una puesta en escena que buscó mostrar respaldo político a la nueva etapa que abre la gestión de Siciliano dentro del gabinete de Llaryora.