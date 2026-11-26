El intendente de la ciudad de Córdoba Daniel Passerini hace dos semanas exactamente que tomó una decisión: quiere a Juan Pablo Quinteros , el ministro de Seguridad de Martín Llaryora , en su gabinete municipal.

La voluntad -afirman fuentes con oficina en el Palacio 6 de Julio, sede de la Municipalidad capitalina- antecede al escándalo que atraviesa el Ente Córdoba Obras y Servicios (COYS) por horas extra millonarias concedidas al poderoso Surrbac , en manos de Mauricio Saillen , el jefe de la “familia de la recolección”, como él díscolo de Hugo Moyano define a su asociación gremial.

Passerini imagina a Quinteros en un cargo de coordinación municipal. Una suerte de jefe de Gabinete que vendría con otros reajustes internos.

Para ese rol, un año antes, había sonado el entonces ministro de Gobierno de Llaryora, Manuel Calvo . Este medio contó en exclusiva la idea que, un año después, se completa con otra información no menos interesante.

“Se discutió sobre el pase de Calvo, pero no tenía sentido que viniera sin plata”, dicen fuentes passerinistas. La confesión que ya prescribió, trae sobre la mesa una vieja pregunta que atraviesa todavía al cordobesismo, en especial cuando los conflictos políticos y/o de gestión acechan.

Juan Pablo Quinteros, Daniel Passerini y Rodrigo Fernández

¿Los problemas de la administración municipal son de plata o son políticos? ¿Passerini administra con un gobernador más agarrado que el Juan Schiaretti que le tocó a Llaryora cuando fue intendente o Llaryora tiene un intendente que le tiembla el pulso para tomar decisiones políticas? Una y otra pregunta se escuchará de un lado y del otro de la Cañada, el surco de agua que separa el edificio del gobierno municipal y el provincial.

Quinteros se hizo la fama por conducir políticamente la Policía de Córdoba y sobrevivir tres años a la cartera más caliente del organigrama cordobesista. Habrá que ver si desembarca también con el atributo económico para que las partes queden en paz.

Las versiones sobre el pase de Juan Pablo Quinteros

En la Municipalidad hablan de reuniones al respecto entre Passerini y Quinteros. Recuerdan que ambos trabajaron muy bien en distintos temas calientes como, por ejemplo, la reconversión de los cuidacoches. "Se tienen respeto político y estima personal", dicen las mismas fuentes que ya habían alertado a esta redacción que el intendente no veía con malos ojos que el exjuecista fuera el candidato cordobesista.

En el Panal, como se conoce al centro cívico provincial, no ratifican el pedido de Passerini por Quinteros, pero tampoco lo desmienten.

“Quinteros está muy bien en su rol, pero la última palabra la tiene el gobernador: va a hacer todo lo necesario para su proyecto político”, se limitan a responden en el entorno del ministro, con tono heroica.

¿Es la capital un punto central en esa estrategia reeleccionista? ¿Quinteros no estaría al frente de una oportunidad única para ganar volumen rumbo a 2027? Contestar negativamente los interrogantes sería pecar de inocentes. Si le sale bien podrá adjudicarse el mérito, si le sale mal podrá culpar al intendente saliente. Un clásico inmortal de la política.

Córdoba, la capital maldita

Llaryora ganó con el empuje inédito del electorado de casi todas las seccionales de la ciudad. Hoy es un punto central de preocupación porque las encuestas circulantes, las privadas y las públicas, muestran que el gobernador está mejor posicionado en el interior que en el distrito que lo catapultó. La oposición, en especial La Libertad Avanza, ya huele un caldo de cultivo propicio para la campaña.

En la mesa chica de Llaryora, mantienen el hermetismo. Los cambios de gabinete suele decidirlos en soledad. Las últimas horas, estuvo desarrollando agenda de gestión en el este provincial con énfasis en educación y discapacidad.

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Quinteros suena como candidato a la sucesión de Passerini. No es el único, hay varios más anotados en el peronismo como Miguel Siciliano, otro que pica en punta. ¿Passerini busca acelerar la sucesión con el convite? ¿Envía un mensaje a la siempre caliente interna del PJ de Capital que latió con fuerza durante el escándalo del COYS como contó este medio? ¿Llaryora avalará esa idea que generará caras largas entre los justicialistas de siempre que quieren ser?

Las respuestas puede que no sean excluyentes entre sí.