Desde enero de 2025 a octubre de este año, el gobierno de Javier Milei echó a 1739 extranjeros, contradiciendo al propio Presidente que se había jactado de haber expulsado “30 mil terroristas” durante ese periodo. Se trata del 5,8% de la cantidad que dijo el mandatario, según se desprende del informe de gestión que el jefe de Gabinete, Diego Santilli , remitió al Senado.

“Los 10 mil terroristas que echamos el año pasado, ¿sabe cuántos llevamos este año? 20 mil”, sostuvo Milei en una charla con Luis Majul a fines de septiembre . El Presidente se hizo eco así de una estadística que había enarbolado la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , quien a diferencia del jefe de Estado, evitó mezclar a deportados con aquellas personas a quienes, por diferentes motivos, se les había impedido el ingreso a la Argentina.

Días antes de esa entrevista de Milei en LN+, Monteoliva posteó en Twitter: "Ya son 20.000 los extranjeros expulsados, rechazados o inadmitidos". Si bien puso en la misma bolsa a todos, no identificó qué porcentaje del total corresponde a cada categoría.

Las cifras de “incidentes en la entrada al país”, que también mostró Santilli en un anexo que forma parte de una respuesta al Senado, se acercan más al número que citó Milei. Desde 2025 a octubre, hubo 43.568 extranjeros que no pudieron entrar a la Argentina. Pero ninguno, según la planilla del Ministerio de Seguridad, fue por “terrorismo”.

Unas 17.792 fueron rechazadas por infracciones migratorias, como ser un "falso turista" (por ejemplo, decir que la visita se extenderá por meses, pero tener intenciones de conseguir una residencia permanente) o por haber despertado alguna alerta, como no fue el caso de Flavio Bolsonaro , quien pudo cruzar desde Brasil porque Interpol no lo estaba buscando, a pesar del decreto presidencial que extremó los controles migratorios .

Precisamente por impedimentos judiciales, durante 22 meses, fueron retenidas en la frontera 11.517 personas, ya sea por tener pedidos de captura o haber sido condenadas. La tercera razón para rechazar un ingreso fue no tener documentación habilitante: 14.061.

Tabla incluida en un anexo del informe de gestión que Diego Santilli envió al Senado.

La nacionalidad con mayor cantidad de incidentes fue la paraguaya (9557), seguida por la boliviana (9060) y brasilera (8223). El puesto fronteizo con más rechazos es el Puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú (9319)

Tampoco son terroristas, como dice Javier Milei

En rigor, más allá de lo poco preciso de la definición presidencial, la mayoría de esas personas tampoco fueron enviadas a su país de origen por terrorismo. Si bien no figura en el informe de Santilli, en otras presentaciones al Congreso, como contó Letra P, la misma administración Milei reportó que durante 2024 fueron echados 621 extranjeros judicializados por la Dirección Nacional de Migraciones y que, a mediados de 2025, iban 404. La principal causa de expulsión fue la infracción a la ley 23.737 y al código aduanero, es decir, narcotráfico; y la segunda, delitos contra la propiedad.

Por otra parte, el Ministerio de Seguridad afirmó en el informe 146 que entre 2020 y 2025, las fuerzas federales tramitaron 215 investigaciones por terrorismo o extremismo violento. Unas 184 causas ya fueron cerradas y hay otras 31 en trámite. La cartera de Monteoliva no detalló si algunas de esas pesquisas terminó con la expulsión de un extranjero.