Corte Suprema, modernización judicial y $LIBRA, los desafíos de la mesa judicial de Karina Milei

Pasaron 129 días entre que Mariano Cúneo Libarona dijo que quería renunciar y cuando finalmente lo hizo. Karina Milei se tomó ese tiempo para bloquear lo que parecía un inevitable ascenso de Sebastián Amerio , el santiagocaputista que manejaba Justicia en las sombras, y realizar un indisimulado takeover del Ministerio .

Días antes de las legislativas del 25 de octubre pasado, que La Libertad Avanza terminó ganando rompiendo todo pronóstico, Cúneo Libarona ya le había dicho a Javier Milei que renunciaría el lunes postelectoral. Los hermanos Milei le pidieron que se quedara. El abogado mediático accedió, pero aprovechó el verano para tomarse licencia y viajar a Alemania e Israel. Regresó al país y, según fuentes libertarias, comenzó a presionar para cumplir sus deseos de irse.

Los tiempos se aceleraron y El Jefe decidió tomar el control: el martes, en el despacho de Santiago Caputo en la Casa Rosada, Amerio se juntó con Santiago Viola , el apoderado de La Libertad Avanza (LLA), quien era impulsado por los Menem para reemplazarlo como viceministro. El ahora exfuncionario no se lo vio venir: este miércoles abandonó una reunión por Zoom del Consejo de la Magistratura bajo el pretexto de que no sabía si se había quedado sin trabajo. "Por razones de público conocimiento" y "estamos convocados a Olivos", se excusó, luego de que Milei tuiteara que Juan Bautista Mahiques era el nuevo ministro .

Al cierre de esta nota, Amerio todavía no sabía si se iba a su casa o si le confeccionarían "una salida elegante".

Tampoco la situación tomó a Amerio completamente desprevenido. Desde la semana pasada, en Balcarce 50 se sabía que su futuro laboral estaría atado a quién reemplazaría a Cúneo Libarona y, sobre todo, a quién elegiría al reemplazante: si Karina o Caputo. El asesor se juntó varias veces con Guillermo Montenegro , el senador bonaerense que el año pasado sonaba para comandar un megaministerio que contuviera Justicia y Seguridad.

El momento en que Sebastian Amerio se entera que está despedido del Ministerio de #Justicia . El gobierno no tuvo la gentileza de avisarle. Hasta hace unos minutos estaba presidiendo la comisión de Administración y Financiera en el Consejo de la Magistratura pic.twitter.com/JyKnM8VtD9

Causas y consecuencias de Karina Milei

"Hay que ver si el ministro que viene se banca tener un viceministro empoderado", era la reflexión que presagiaba lo que pasó. Al parecer, la opción de un figuretti no le servía a la secretaria general de la Presidencia. Un sector de la Casa Rosada tiene en claro la razón: "Los Menem le vendieron que Amerio no hizo todo lo que debería haber hecho para que $LIBRA no fuera un problema y no es que una causa así puede cerrarse en pocos meses", confió un operador libertario.

El tándem Mahiques-Viola, a la cabeza de la mesa judicial de Karina Milei, llega con el desafío de operar sobre la causa que más preocupa al Gobierno, porque involucra directamente al Presidente. Ambos cuentan como pergaminos con una aceitada relación con Comodoro Py, donde en algunos despachos avalan la visión de los Menem sobre los oficios de Amerio por no haber realizado la cantidad de llamados necesarios para seguir de cerca el tema.

mahiques adorni Juan Bautista Mahiques en su primera foto oficial como ministro designado, junto a Manuel Adorni.

El escándalo de la ANDIS, que golpea a la propia Karina Milei (a pesar de que el mandatario desestimó los audios de Diego Spagnuolo en el 1M), es la otra causa que deberá seguir de cerca la nueva conducción judicial. Puede ser un arma de doble filo para el karinismo hacerse cargo, ya que cualquier revés ahora será exclusivamente responsabilidad propia, sin nadie ajeno a quien culpar.

Empoderado, Viola ahora será los ojos de El Jefe en Tribunales. Que Mahiques en su primer tuit haya agradecido a la hermana de Milei tampoco habrá pasado desapercivido en el universo judicial.

La Corte Suprema y las vacantes judiciales

El máximo tribunal menguante, con apenas tres integrantes en funciones, es un símbolo del problema de vacantes que atraviesa a todo el Poder Judicial. "Lo más urgente son las cámaras, están vacías. Y hay muy buenos candidatos", admitió Cúneo Libarona este miércoles, ya fuera del Ministerio. El año pasado, cuando presentó su renuncia, prometió ante la revista Quórum que los pliegos se enviarían después de las elecciones.

"La aspiración es llegar a tener un Senado más sólido, con mayor capacidad técnica y política, donde se pueda conversar, consensuar y debatir, para que finalmente se aprueben los nombramientos judiciales, de una vez y para siempre", completó, meses antes de que LLA lograra en las extraordinarias controlar la cámara alta.

La situación es dramática y explica el fenómeno de magistrados subrogando otros juzgados: de los 1.635 cargos existentes en la Justicia (jueces, fiscales y defensores), 580 se encuentran vacantes, el 35,4% del total.

Manuel García Mansilla Corte Suprema.jpg La efímera Corte Suprema de cuatro integrantes. García-Mansilla renunció luego de que el Senado rechazara su pliego.

Otra cuestión es la Corte. Como conto Letra P, Milei está conforme con la actuación de este tribunal diezmado que conforman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Después de escribir su segunda carta de renuncia, Cúneo Libarona lo admitió: "La Corte aguanta, tenemos tres jueces magníficos. Obvio que hay que llenarlo, pero hay distintos órdenes".

El fracaso del operativo para nombrar como cortesanos al juez Ariel Lijo y al catedrático Manuel García-Mansilla, cuyos pliegos fueron rechazados por el Senado, se le suele atribuir al dúo Caputo-Amerio. Si bien el magistrado pasaba el filtro del peronismo, el Gobierno detonó la negociación al nombrarlos por decreto. Amparado en la relación de fuerzas del Senado, en ese momento el asesor se aferró al argumento de que era necesario negociar con el kirchnerismo y hasta se barajó una ampliación de la Corte como prenda de cambio.

A partir de los últimos resultados legislativos en la cámara alta, positivos para LLA, el oficialismo desestimó ampliar el tribunal para repartir vacantes y se limitó a cubrir los dos espacios, de los cuales dice tener los nombres de sus candidatos definidos bajo siete llaves.

La reforma judicial, el tercer desafío

La gestión de Cúneo Libarona ordenó el ministerio puertas adentro y dejó cambios como la implementación del sistema acusatorio en parte del país, un nuevo régimen penal juvenil y la elaboración de un proyecto integral de nuevo Código Penal, ambas iniciativas publicitadas por Patricia Bullrich.

Pero hay más en el camino libertario. "La Justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original. Por eso, presentaremos proyectos que vuelvan a hacer del Poder Judicial una herramienta democrática, republicana, ágil, rápida, eficaz, y por sobre todas las cosas que sea justa", adelantó Milei, sin mayores precisiones, ante la Asamblea Legislativa.

dia-la-lealtad-la-casa-cfk Cristina Fernández de Kirchner.

Las comparaciones suelen ser odiosas, pero a veces son inevitables. Cristina Fernández de Kirchner presentó en 2013 una ambiciosa reforma que levantó polvareda para "democratizar la Justicia" que la Corte terminaría declarando en parte inconstitucional.

Hablando de la expresidenta, también fue mencionada por Milei el 1M, cuando increpó al kirchnerismo en el recinto. "Por eso tienen a su líder presa. Y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, va a seguir presa por el Memorándum de Irán, va a seguir presa por lo que hizo con Vialidad, porque es una chorra". ¿Cumplir este augurio será otro desafío para el tándem Mahiques-Viola? El tiempo lo dirá.