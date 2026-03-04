Guerra en Irán, mercados alterados y Riesgo Trump en Argentina: ¿cuánto tiempo más llevará?

Si Wall Street había cerrado relativamente estable el primer día hábil desde el inicio del conflicto, el segundo operó con pérdidas fuertes ante el peligro de que la escalada se prolongue y afecte de modo duradero la economía global, sobre todo a través del descontrol en el mercado petrolero.

En tanto, las acciones argentinas volvieron a sufrir castigo, con pérdidas de hasta el 6,5% en Nueva York, pero las mayores novedades fueron el aumento del dólar, de casi el 1,5% –contenido por una decidida intervención oficial–, y el flirteo del riesgo país con el nivel psicológico de los 600 puntos básicos, aunque finalizó a 573, por debajo de sus máximos del día.

Captura de Pantalla 2026-03-03 a las 18.53.46 Fuente: Rava Bursátil.

¿Se pincha la bicicleta de Toto Caputo?

Si la guerra no aflojara y el riesgo país se acomodara claramente un escalón por encima de su nivel actual, podría entenderse que los capitales financieros comienzan a salir del país para buscar refugio en mercados más seguros, como el estadounidense. Sería ese el final –al menos temporario– de la bicicleta que le permite a Toto Caputo mantener planchado el dólar. El tipo de cambio sería la correa de transmisión de un eventual impacto económico duradero de esta crisis para la Argentina. De ahí que este martes la pregunta de los traders haya sido monotemática: ¿cuánto tiempo más llevará?

Captura de Pantalla 2026-03-03 a las 20.27.36

El ministro de Economía insistió con la zoncera del "riesgo kuka" y dijo que una macro ordenada es el mejor antídoto para la incertidumbre, pero ese ítem sigue prendido con alfileres a 26 meses de la asunción del gobierno de extrema derecha.

Vientos de guerra

La guerra por ahora escala con violencia y confusión extremas. Israel volvió a bombardear severamente Teherán y otras ciudades de la República Islámica. Según se reportó, golpeó incluso la sede de la Asamblea de Expertos en Qom, el cuerpo de 88 clérigos que debe designar al sucesor del líder supremo muerto en los ataques del sábado, Alí Jameneí.

Captura de Pantalla 2026-03-03 a las 20.16.09 Mojtaba Jameneí, hijo del líder supremo de Irán asesinado, parece emerger como la nueva figura del régimen (Foto: Getty Images).

Mientras, Trump admitió que los bombardeos provocaron la muerte de tantos dirigentes que se ha generado un vacío de poder. Es más, añadió que no cuenta con los líderes más moderados con los que planeaba pactar alguna suerte de transición.

Pareciera haber una preocupante asincronía entre las estrategias militar y política o, en una hipótesis más arriesgada, entre los objetivos estadounidenses –incluyen que Irán no se salga de control– e israelíes –mucho más radicales, que no descartarían que el enemigo caiga en el caos en tanto pierda capacidad de daño–.

Las claves de la resistencia de Irán

Los aliados reforzaron los bombardeos, incluso en instalaciones nucleares del gran Teherán, pero el régimen islamista volvió a lanzar misiles y drones sobre el Estado judío y objetivos militares y diplomáticos norteamericanos en el golfo Pérsico.

Pese a su espectacularidad, las réplicas de la República Islámica fueron menos numerosas que en las jornadas anteriores, lo que fue interpretado por la CIA como producto de una merma del stock de misiles y drones. Que esto se confirme o no es crucial para sopesar las posibilidades de que el conflicto prolongue sus acechanzas.

"Extender" es la palabra clave para Irán.

- Extender el escenario geográfico de la guerra al Golfo y más allá, de modo de que esos países y otros de Europa –Reino Unido, Francia– presionen a Trump para que limite la ofensiva.

- Extender también sus réplicas en el tiempo, de modo de que el republicano evalúe hasta qué punto le conviene sostener la pulseada conforme se acercan las elecciones de mitad de mandato de noviembre, en las que el oficialismo parecía encaminado a perder la mayoría en las dos cámaras del Congreso.

El republicano corre una carrera contra el tiempo. Las encuestas estadounidenses arrojan hoy un margen de 60% a 40%, aproximadamente, en contra de la guerra. Esos números se separarían todavía más si la población empezara a sufrir la crisis en los bolsillos.

Captura de Pantalla 2026-03-03 a las 20.23.05 Fuente: CNN.

Javier Milei y el efecto mariposa

El cierre del estrecho de Ormuz –paso del 20% de la oferta global de petróleo– sigue pegando fuerte. El crudo WTI, de referencia en Estados Unidos, subió este martes otro 5% para estacionarse al filo de los 75 dólares por barril. El Brent, que guía la cotización del petróleo argentino, trepó en tanto hasta casi 82 dólares.

Lo que pasa en ese mercado resulta trascendente: cotizaciones sostenidamente elevadas dispararían la inflación en Estados Unidos y en todo el mundo, provocarían una suba de tasas en ese país, un flujo de capitales fuera de los mercados emergentes, devaluaciones de todas las monedas contra el dólar, deterioro de la actividad y encarecimiento del crédito. Veneno puro para la frágil Argentina de Milei y Caputo, que se estremece con cada nuevo día de conflictoi.

¿Cuánto tiempo más llevará?